[Ảnh] Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần hai
Ngày 6/10, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam long trọng tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Dự buổi lễ, có: Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các ban, ngành Trung ương.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-cuc-tuyen-huan-tong-cuc-chinh-tri-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-lan-hai-post993204.html