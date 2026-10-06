[Ảnh] Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần hai

Các đại biểu tại Lễ đón nhận. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Dự buổi lễ, có: Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các ban, ngành Trung ương.

Quang cảnh Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Các đại biểu tại lễ đón nhận.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Danh hiệu Anh hùng tặng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Danh hiệu Anh hùng tặng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Lễ đón nhận.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn trình bày báo cáo tại Lễ đón nhận.

Các đại biểu tại lễ đón nhận.

Các đại biểu tại lễ đón nhận.

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ đón nhận.

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ đón nhận.