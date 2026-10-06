Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách về 5 nhóm vấn đề trọng tâm

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí: Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến nay, trên tinh thần chủ động, đổi mới, hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng trên các khâu thẩm tra, khảo sát, giám sát và tham gia kỳ họp.

Ban đã thẩm tra 22 dự thảo nghị quyết và báo cáo; đồng thời, đổi mới cách thức giám sát phù hợp, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề được cử tri, dư luận quan tâm, những vấn đề có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, những vấn đề bức xúc, kéo dài chưa được giải quyết thuộc lĩnh vực phụ trách của ban để giám sát.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cao Tiến Trung báo cáo kết quả hoạt động của ban từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến nay và những kiến nghị, đề xuất đối với lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Mặt khác, chú trọng giám sát, theo dõi việc thực hiện kết luận giám sát đã ban hành. Hoạt động khảo sát được tăng cường, nhất là khảo sát thường xuyên nhằm nắm bắt các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách để kịp thời phản ánh, có ý kiến kiến nghị các cấp có thẩm quyền để giải quyết kịp thời; đồng thời, khảo sát làm rõ các nội dung giải trình, chất vấn thuộc lĩnh vực phụ trách để tham mưu chất lượng các kết luận giải trình của Thường trực HĐND tỉnh và kết luận chất vấn tại kỳ họp của HĐND tỉnh.

Tập trung theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các kết luận giám sát, chất vấn, giải trình thuộc lĩnh vực phụ trách và giải quyết các kiến nghị cử tri theo lĩnh vực.

Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hoàng Lân kiến nghị lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh đồng hành cùng với ban trong nâng cao chất lượng hoạt động. Ảnh: Mai Hoa

Cuộc làm việc tập trung thảo luận về quy chế hoạt động và mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương. Đặc biệt, tinh thần chủ động, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo của ban nhằm nâng cao năng lực, chất lượng khảo sát, thẩm tra, giám sát, bảo đảm các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách được ban hành sát thực tiễn, khả thi, đồng thời, giải quyết hiệu quả các kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân.

Cùng với đó, phát huy tính chủ động của ban trong đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn thuộc lĩnh vực ban phụ trách, nhất là đầu tư công, thu hút đầu tư, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, tài chính - ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số... Quan tâm đồng hành, hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND cấp xã.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bùi Duy Sơn nêu một số vấn đề liên quan đến cơ chế phối hợp hoạt động giữa Văn phòng và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đặt ra yêu cầu đối với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và mỗi thành viên ban phải nâng cao trí tuệ, tầm nhìn, kiến thức, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và tâm huyết với công việc; từ đó, nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng chất lượng thẩm tra cả “đầu vào” và “đầu ra” của chính sách. Không chỉ xem xét một nghị quyết có đúng quy định, đúng thẩm quyền hay không, mà phải đánh giá sâu hơn: Nguồn lực được bố trí, sử dụng như thế nào; hiệu quả đầu tư ra sao; chính sách sau khi ban hành có thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân hay không.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu nhấn mạnh yêu cầu Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cần phát huy bản lĩnh, tri thức, đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi cũng gợi mở một số vấn đề mà Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cần quan tâm giám sát liên quan đến những vấn đề lớn, có tính nền tảng và tác động lâu dài như quy hoạch cấp xã, chất lượng quy hoạch sau khi được thông qua và khả năng chuyển hóa quy hoạch thành động lực phát triển kinh tế - xã hội; việc phân cấp, phân quyền có gắn với phân bổ nguồn lực, bảo đảm phù hợp đặc thù từng địa phương hay không; hiệu quả sử dụng đất và các nguồn lực đầu tư.

Cùng với đó, tiếp tục giám sát việc thực hiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách đã ban hành, đánh giá nghị quyết đang vận hành trong thực tiễn như thế nào, tác động đến người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của địa phương ra sao. Những chính sách không còn phù hợp hoặc phát sinh vướng mắc phải được kịp thời phát hiện, kiến nghị điều chỉnh, qua đó, bảo đảm mỗi nghị quyết thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cùng các Ban HĐND tỉnh tham gia cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Chú trọng thực hiện tốt 5 nhóm vấn đề

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh, Ban Kinh tế - Ngân sách có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của HĐND tỉnh, bởi phạm vi phụ trách liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực then chốt như đầu tư công, phân bổ và sử dụng nguồn lực đầu tư; tài chính - ngân sách; cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, doanh nghiệp, phát triển các ngành, lĩnh vực; quản lý, sử dụng tài sản công và các nguồn lực thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Đây cũng là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh 5 nhóm vấn đề đối với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở đó, đồng chí Dương Đình Chỉnh đề nghị ban tập trung thực hiện tốt 5 nhóm vấn đề trọng tâm. Trước hết là hoàn thiện quy chế và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên ban;mỗi thành viên phải phát huy trí tuệ, kiến thức, kinh nghiệm và trách nhiệm cá nhân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cao hơn trong nhiệm kỳ mới.

Cùng với đó là tăng cường mối quan hệ phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết tốt kiến nghị, phản ánh của cử tri, nhân dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu, từng bước hình thành phương thức làm việc dựa trên dữ liệu, phục vụ tốt hơn công tác thẩm tra, giám sát và tham mưu của ban.

Lãnh đạo và các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tham gia cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Về hoạt động của ban, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh yêu cầu phát huy tính chủ động, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chiều sâu và chất lượng hoạt động của ban. Mỗi hoạt động thẩm tra, khảo sát, giám sát cần hướng đến việc tìm ra những điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện, nhất là những vấn đề đang cản trở phát triển kinh tế - xã hội, để kiến nghị giải pháp có trọng tâm, trọng điểm và khả thi, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn,thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Tiếp tục nghiên cứu cách thức hỗ trợ, đồng hành với HĐND các xã, phường, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đầu tư và phân bổ nguồn lực; qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử cấp xã, tạo sự gắn kết, cộng hưởng trong hoạt động của HĐND các cấp, đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.