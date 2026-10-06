Khánh Hòa: Va chạm trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, một người tử vong

Khoảng 10h ngày 6/10, trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, đoạn qua phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô 7 chỗ và một người đang đẩy xe rùa qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ông C đang đẩy xe rùa băng qua đại lộ Nguyễn Tất Thành, tại khu vực đèn tín hiệu giao thông trước Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Khi ông C đang qua đường, ô tô 7 chỗ Toyota Fortuner mang BKS 79E-001.xx lưu thông theo hướng Cam Ranh - Nha Trang xảy ra va chạm với nạn nhân.

Cú va chạm khiến ông C bị hất văng ra xa và tử vong tại hiện trường.

Theo đồng nghiệp, ông C làm thời vụ cho một doanh nghiệp vận tải chuyên chở đất, cát phục vụ các công trình.

Sáng cùng ngày, ông được giao quét dọn đoạn đường trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, nơi các xe ben chở đất, cát thường xuyên lưu thông.

Nhận được tin báo, Công an phường Nam Nha Trang có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thực hiện công tác khám nghiệm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.