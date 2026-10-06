Đồng Nai: Từ nay đến trưa 8-10, khả năng sẽ có mưa lớn

Mưa lớn gây ngập trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Tam Hiệp. Ảnh minh họa: Lê Duy

Dự báo từ 13h hôm nay (ngày 6-10) đến 13h ngày 8-10, khu vực thành phố Đồng Nai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-110mm, có nơi trên 110mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Khả năng từ 48 giờ đến 72 giờ tới, mưa lớn trên khu vực thành phố Đồng Nai có khả năng tiếp tục duy trì. Lượng mưa từ 13h ngày 8-10 đến 13h ngày 9-10 đạt khoảng 50-80mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, những khu vực ven sông, kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.