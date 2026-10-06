Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?

Dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng, do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Phạm vi dự án dài 121,33km, từ Km123+080 đến Km244+155.

Theo thiết kế, đoạn cao tốc đang khai thác với 2 làn xe sẽ được mở rộng lên 4 làn, nền đường rộng 24m và có dải phân cách giữa.

Dự án đồng thời xây dựng thêm cầu, kéo dài cống chui dân sinh và đầu tư hầm dài khoảng 530m.

Các hạng mục được triển khai nhằm hoàn thiện tuyến theo quy mô được phê duyệt, đồng thời tạo điều kiện cho việc nâng cấp quy mô lớn hơn trong tương lai.

Những ngày đầu tháng 10, máy móc được huy động làm nền đường, cầu, hệ thống thoát nước và mặt đường.

Sau một năm, nhiều đoạn đã có sự thay đổi rõ rệt. Tại Km213, lớp bê tông nhựa đã được thảm trên phần đường mở rộng.

Gần nút giao IC14 - Mậu A, một số đoạn đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính.

Trên những đoạn khác, nền đường được hoàn thiện từng lớp trước khi chuyển sang thi công mặt đường. Các cầu, cống và hệ thống thoát nước cũng được thi công song song để không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tại Km186, hầm Đại Việt dài khoảng 530m là một trong những hạng mục lớn của dự án.

Công trình được tổ chức thi công liên tục với nhiều nhóm công nhân làm việc theo ca, thực hiện các công đoạn lắp dựng cốt thép, ván khuôn và đổ bê tông vỏ hầm.

Hầm Đại Việt đã được đào thông từ tháng 5. Sau khi hoàn thành phần đào, nhà thầu chuyển sang thi công vỏ hầm và các hạng mục bên trong. Đến đầu tháng 10, khoảng 300m trong tổng chiều dài 530m vỏ hầm đã được đổ bê tông.

Do mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai được thực hiện trong khi tuyến cao tốc cũ vẫn khai thác nên các đơn vị thi công phải bố trí máy móc, nhân lực và phương án tổ chức giao thông phù hợp với từng vị trí.

Công việc trên công trường được thực hiện nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn cho phương tiện đang lưu thông.

Tại nhiều vị trí, phần đường mới được thi công song song với tuyến hiện hữu. Khi nền đường hoàn thành, các nhà thầu tiếp tục thảm nhựa, hoàn thiện công trình thoát nước và những hạng mục liên quan.

Ông Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc thuộc VEC, cho biết các đơn vị thi công chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo thời tiết, tranh thủ những khoảng thời gian thuận lợi để tăng khối lượng.

Theo ông Hải, việc đẩy nhanh tiến độ mở rộng cao tốc nhằm bảo đảm giao thông trên tuyến được thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Tây Bắc.

Theo kế hoạch, dự án phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Khi hoàn thành, đoạn Yên Bái - Lào Cai sẽ có 4 làn xe thay cho 2 làn hiện hữu, tăng năng lực khai thác trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tạo thuận lợi hơn cho phương tiện lưu thông về Lào Cai, cũng như kết nối với khu vực Tây Bắc.