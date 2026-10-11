Để mỗi giờ nghỉ, ngày nghỉ thêm bổ ích

Từ những điều bộ đội cần

Cuối tuần, phòng Hồ Chí Minh của Tiểu đoàn 3 có khoảng 15-20 cán bộ, chiến sĩ tham gia sinh hoạt. Người đọc sách, báo; người xem và trao đổi về những bức ảnh được trưng bày; một số chiến sĩ dùng máy tính tra cứu thông tin, liên hệ với gia đình. Cán bộ phụ trách hướng dẫn cách sử dụng, theo dõi hoạt động của phòng. Bộ đội tự chọn hoạt động mình thích, thảo luận, tìm hiểu tài liệu.

Tiểu đoàn 3 là một trong những đơn vị được Trung đoàn đánh giá cao về hiệu quả khai thác phòng Hồ Chí Minh, trong đó có việc sử dụng máy tính kết nối internet. Nhóm “Kết nối số - Đồng hành cùng chiến sĩ” giúp bộ đội tìm kiếm thông tin, liên hệ với người thân, học tập và tham gia các cuộc thi tìm hiểu trực tuyến. Với chiến sĩ, đến phòng là có thể đọc một cuốn sách, tìm hiểu một vấn đề còn chưa rõ hoặc gọi điện về nhà trong thời gian được phép.

Trước đây, phòng Hồ Chí Minh ở một số đơn vị chưa thu hút bộ đội đến thường xuyên. Sách, báo ít chủng loại, có tài liệu chưa được cập nhật; cách tổ chức sinh hoạt có lúc đơn điệu. Cán bộ phụ trách kiêm nhiệm nên thời gian dành cho việc chuẩn bị, tổ chức hoạt động còn hạn chế. Việc bổ sung sách, báo, trang thiết bị cũng chưa thường xuyên. Trong khi đó, lịch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác của đơn vị dày đặc khiến thời gian đọc sách, sinh hoạt của bộ đội bị thu hẹp. Từ năm 2024, Trung tá Đỗ Văn Kiên, Chính ủy Trung đoàn 141 đề xuất và trực tiếp chỉ đạo củng cố cơ sở vật chất, bổ sung sách, báo, thay đổi cách tổ chức hoạt động tại phòng Hồ Chí Minh của các Tiểu đoàn 1, 2 và 3. Đơn vị duy trì đọc sách, giới thiệu sách, giao lưu, tọa đàm theo chủ đề vào giờ nghỉ, ngày nghỉ. Cán bộ, chiến sĩ được khuyến khích cùng chuẩn bị nội dung và tham gia trao đổi.

Chiến sĩ Trung đoàn 141 tại phòng Hồ Chí Minh trong giờ nghỉ.

Hiện nay, phòng Hồ Chí Minh mở cửa từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút hằng ngày; ngày nghỉ phục vụ bộ đội từ 7 giờ đến 21 giờ. Những buổi giới thiệu mảng ảnh, sách, báo, hướng dẫn sử dụng internet được tổ chức theo kế hoạch. Ngoài các hoạt động chung, chiến sĩ được lựa chọn nội dung mình quan tâm. Cán bộ chính trị và cán bộ được phân công chịu trách nhiệm quản lý, duy trì hoạt động tại từng tiểu đoàn. Qua trò chuyện và tiếp nhận ý kiến của chiến sĩ, đơn vị biết thêm những loại sách bộ đội muốn đọc. Một số chiến sĩ đề nghị bổ sung sách về chuyển đổi số, công nghệ thông tin và kỹ năng ứng dụng công nghệ. Từ đó, đơn vị liên hệ với các nhà trường, địa phương để mượn, bổ sung sách. Sách còn được luân chuyển giữa các nhóm, tổ, tiểu đội để nhiều người cùng đọc, giảm tình trạng một nhóm chỉ có những cuốn đã quen thuộc.

Chiến sĩ Đoàn Xuân Bắc (Đại đội 10, Tiểu đoàn 3) thường đến phòng Hồ Chí Minh trong thời gian nghỉ, nhất là sau giờ huấn luyện. Bắc thích đọc sách rồi trao đổi với đồng đội về nội dung đã đọc. Qua những cuộc trò chuyện, Bắc có thể hỏi thêm điều chưa hiểu, nghe kinh nghiệm của người khác. Tuy nhiên, Bắc cho biết sách theo từng chủ đề còn ít, một số cuốn đã được đọc nhiều lần. Bắc mong đơn vị bổ sung sách lịch sử, kỹ năng sống, kiến thức quân sự và tiếp tục luân chuyển sách giữa các nhóm.

Giao việc cụ thể, duy trì hằng ngày

Được biết, tại Tiểu đoàn 3, Đại úy Đặng Quang Anh, Chính trị viên phó Tiểu đoàn, Tổ trưởng phụ trách hoạt động phòng Hồ Chí Minh, trực tiếp theo dõi, tổ chức sinh hoạt và phân công việc cho các nhóm trưởng. Có nhóm phụ trách đọc, giới thiệu sách; có nhóm tổ chức giao lưu văn nghệ hoặc sắp xếp, bảo quản sách, báo. Nhóm trưởng nhắc nhở chiến sĩ tham gia, tập hợp ý kiến và báo cáo những nội dung cần bổ sung, thay đổi. Cách tổ chức này giúp cán bộ phụ trách có người cùng duy trì công việc hằng ngày. Sau mỗi hoạt động, nhóm trưởng tổng hợp những việc làm được, những điểm chưa phù hợp để trao đổi, rút kinh nghiệm. Trong quá trình thực hiện, cán bộ hướng dẫn cách chọn nội dung, điều hành buổi sinh hoạt và khuyến khích chiến sĩ phát biểu. Khi thay đổi nhân sự, nhóm trưởng cũ bàn giao lịch hoạt động, sách, báo, trang thiết bị cùng kinh nghiệm tổ chức cho người mới; cán bộ phụ trách kiểm tra việc bàn giao.

Đọc sách, báo là một hoạt động thường xuyên tại phòng Hồ Chí Minh của Trung đoàn 141.

Theo Đại úy Đặng Quang Anh, mỗi chiến sĩ có sở thích và mức độ tham gia khác nhau. Người thích đọc được giới thiệu sách, báo; người có năng khiếu văn nghệ được khuyến khích tham gia tiết mục. Với chiến sĩ còn rụt rè, cán bộ giao việc vừa sức như giới thiệu một bài báo, kể lại nội dung đã đọc hoặc cùng đồng đội chuẩn bị hoạt động của nhóm. Đồng chí cho biết, qua quá trình sinh hoạt, một số chiến sĩ trước đây ít tham gia đã chủ động trò chuyện, chia sẻ và mạnh dạn hơn trong hoạt động tập thể. Việc đọc sách cũng có thêm phần trao đổi. Trong một buổi giới thiệu các cuốn sách liên quan đến chủ đề “học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ phụ trách chọn những nội dung về tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tác phong của người quân nhân. Chiến sĩ cùng bàn cách vận dụng vào học tập, huấn luyện, công tác hằng ngày. Qua phản hồi với cán bộ phụ trách, nhiều người cho rằng trao đổi sau khi đọc giúp dễ nhớ và hiểu rõ hơn nội dung cuốn sách.

Chiến sĩ Vũ Thành Nam, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2 thích các buổi giao lưu văn nghệ, sinh hoạt theo nhóm. Nam cho biết những buổi ấy giúp mình mạnh dạn hơn và có thêm dịp trò chuyện với đồng đội. Tuy vậy, hoạt động đôi lúc chưa đa dạng, chưa tổ chức được thường xuyên do phụ thuộc vào lịch huấn luyện, công tác. Nam mong có thêm trò chơi tập thể, giao lưu văn nghệ, giới thiệu sách và các hoạt động ngắn vào ngày nghỉ.

Theo Trung tá Vũ Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 141, muốn duy trì hiệu quả phòng Hồ Chí Minh phải biết chiến sĩ cần gì, thích gì, đồng thời giao rõ người phụ trách. Nguồn kinh phí còn hạn chế, đơn vị tận dụng sách, báo, trang thiết bị hiện có, tổ chức luân phiên giới thiệu sách và trao đổi theo nhóm. Thời gian tới, Trung đoàn tiếp tục kiểm tra việc sử dụng phòng, quản lý tài liệu, thiết bị và tổ chức sinh hoạt. Cán bộ phụ trách cần theo dõi để chọn sách bổ sung và sắp xếp hoạt động phù hợp với thời gian nghỉ của bộ đội.