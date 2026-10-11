Xây dựng đội ngũ trí thức trẻ vừa 'hồng' vừa 'chuyên'

Thông qua giáo dục chính trị tư tưởng, các phong trào Đoàn - Hội và phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, nhiều sinh viên ưu tú có cơ hội rèn luyện, trưởng thành và được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Sinh viên Khoa Luật rèn luyện từ những hoạt động thiết thực, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tạo nguồn từ sinh viên ưu tú

Trong môi trường đại học, sinh viên là lực lượng trẻ, năng động, có khả năng tiếp cận nhanh với tri thức mới. Với sinh viên ngành Luật, việc được trang bị kiến thức pháp lý còn gắn với yêu cầu hình thành bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm trước pháp luật, xã hội.

Xác định rõ điều đó, Chi bộ Khoa Luật chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, phấn đấu. Việc phát hiện quần chúng ưu tú không chỉ dựa trên kết quả học tập mà còn được xem xét qua ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, hoạt động đoàn thành niên, các hoạt động hội, câu lạc bộ, khả năng tham gia các hoạt động cộng đồng và sự gương mẫu trong học tập, rèn luyện.

Từ các lớp học, hoạt động nghiên cứu khoa học đến phong trào tình nguyện, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhiều sinh viên đã thể hiện vai trò tích cực. Đây cũng là cơ sở để tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể theo dõi, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú cho Đảng.

Đồng chí Lê Văn Cảnh, Phó Bí thư Chi bộ Khoa Luật, cho biết: Công tác phát triển Đảng trong sinh viên cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, trong đó quan trọng nhất là tạo môi trường để sinh viên tự giác rèn luyện. Khi nhận thức chính trị được hình thành từ sớm, sinh viên sẽ có động lực phấn đấu và xác định rõ hơn trách nhiệm của người trẻ đối với tập thể và cộng đồng.

Đối với sinh viên luật, quá trình phấn đấu vào Đảng không chỉ thể hiện ở thành tích học tập mà còn ở việc vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin pháp lý, tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng… trở thành môi trường để sinh viên rèn luyện kỹ năng, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ xã hội.

Bạn Võ Quang Trung, sinh viên K22 Khoa Luật, một trong những quần chúng ưu tú được giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, chia sẻ: Em xác định phấn đấu vào Đảng trước hết phải bắt đầu từ những việc cụ thể như học tập nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy, tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của Khoa và Đoàn trường. Em muốn được rèn luyện trong môi trường tập thể, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và từng bước hoàn thiện bản thân.

Bạn Lưu Anh Thư, K21 Khoa Luật, vinh dự được kết nạp Đảng trong thời gian đang là sinh viên, chia sẻ:Ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng là một dấu mốc rất đáng nhớ đối với em. Niềm vui đi cùng với trách nhiệm, em nhận thức rằng khi đã là đảng viên bản thân càng phải gương mẫu trong học tập, sinh hoạt, chấp hành quy định của nhà trường và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

Từ những hoạt động như vậy, sinh viên có điều kiện chuyển kiến thức trên giảng đường thành hành động cụ thể. Qua đó, tổ chức đảng có thêm cơ sở đánh giá phẩm chất, năng lực và quá trình trưởng thành của từng quần chúng.

Thực tế cho thấy, trong năm qua đã có 10 sinh viên tiêu biểu tại Khoa Luật được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đã có nhiều đóng góp cho công tác học tập và rèn luyện tại trường.

Gắn phát triển Đảng với nâng cao chất lượng đào tạo

Một điểm đáng chú ý trong công tác phát triển Đảng tại Khoa Luật là sự gắn kết giữa giáo dục chính trị tư tưởng với nhiệm vụ chuyên môn. Trong quá trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức pháp luật mà còn chú trọng hình thành cho sinh viên ý thức tôn trọng pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần công dân và trách nhiệm xã hội.

Đây là những yếu tố quan trọng đối với sinh viên trước khi bước vào các lĩnh vực nghề nghiệp như luật sư, kiểm sát, tòa án, công chứng, tư pháp, hộ tịch hay pháp chế doanh nghiệp.

Không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn, giảng viên Khoa Luật còn là những người gần gũi, theo dõi quá trình học tập, rèn luyện và định hướng để sinh viên có nhận thức đúng về lý tưởng, trách nhiệm của người trẻ.

Sinh viên Khoa Luật chủ động rèn luyện thông qua các hoạt động thực tiễn, phấn đấu trở thành đảng viên trẻ ưu tú.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang, giảng viên Khoa Luật, cho rằng: Sinh viên luật sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, nhưng ở bất kỳ môi trường nào cũng cần có bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần thượng tôn pháp luật. Vì vậy, giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng lý tưởng cho sinh viên cần được thực hiện song hành với đào tạo chuyên môn.

Cùng với đó, vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên được phát huy trong việc phát hiện những sinh viên có thành tích tốt, có tinh thần trách nhiệm và tích cực tham gia phong trào.

Từ các phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện, nghiên cứu khoa học, cuộc thi học thuật, tuyên truyền pháp luật…, những nhân tố tích cực được giới thiệu để tiếp tục bồi dưỡng.

Phát triển Đảng trong sinh viên là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp giữa cấp ủy, nhà trường, khoa chuyên môn và tổ chức Đoàn - Hội. Quan trọng hơn, mỗi sinh viên phải xác định việc phấn đấu vào Đảng trước hết là quá trình tự rèn luyện, hoàn thiện bản thân.

TS. Ma Thị Thanh Hiếu, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa luật, cho biết: Công tác tạo nguồn được thực hiện ngay từ quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên. Đây chính là nguồn nhân lực trẻ có chất lượng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và những người làm nghề luật trong tương lai.