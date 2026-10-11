298 trường học xây dựng mô hình tự quản về phòng, chống bạo lực học đường

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (phường An Khánh, TPHCM) là một trong 298 trường xây dựng mô hình tự quản về phòng, chống bạo lực học đường

Theo đó, 298 trường học sẽ xây dựng mô hình tự quản về phòng, chống bạo lực học đường từ nay đến cuối tháng 11-2026 nhằm thực hiện đợt cao điểm phối hợp giữa ngành GD-ĐT TPHCM và Công an TPHCM về bảo đảm an toàn trường học; phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các vụ bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị hiệu trưởng các đơn vị trường học rà soát kế hoạch triển khai tại đơn vị, phối hợp với công an địa phương tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của nhà trường.

Đối với các trường THCS và THPT, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu chủ động phối hợp với chính quyền và công an địa phương tổ chức các nội dung tuyên truyền, giáo dục với trọng tâm là nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ trên không gian mạng, phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các hành vi vi phạm pháp luật.

Trường học cần chủ động thống nhất thời gian tổ chức với địa phương, lưu trữ kế hoạch phối hợp, quyết định thành lập tổ, đội (nếu có) và hình ảnh hoạt động thực tế. Việc bảo đảm an toàn trường học được thực hiện thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, công an, ngành y tế, Đoàn Thanh niên và các tổ chức liên quan.

Các đơn vị tăng cường trao đổi thông tin về tình hình bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, mâu thuẫn giữa học sinh và các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn trường học. Qua đó, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, chủ động phòng ngừa và phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị phối hợp tập huấn kỹ năng nhận diện nguy cơ, phòng ngừa, can thiệp và xử lý tình huống; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát khu vực trường học, cổng trường, bãi giữ xe và các cơ sở kinh doanh dịch vụ xung quanh trường.

Công tác hỗ trợ học sinh có nguy cơ cao, học sinh vi phạm pháp luật hoặc cần hỗ trợ về tâm lý, xã hội cần được quan tâm trên cơ sở phối hợp đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng đơn vị. Trong đó, công tác giáo dục, tư vấn, hỗ trợ, cảm hóa và phục hồi được xác định là trọng tâm trong quá trình phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến học sinh.

Để bảo đảm trao đổi thông tin kịp thời, ngành giáo dục và công an địa phương phải thông báo số điện thoại liên hệ giữa cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ công an phụ trách địa bàn có trường học, duy trì phối hợp thường xuyên trong công tác bảo đảm an toàn trường học.

Thông qua đợt cao điểm, ngành giáo dục và đào tạo hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương, nhân văn; góp phần hình thành văn hóa ứng xử tích cực, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ, giải quyết mâu thuẫn và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Danh sách 298 trường học tham gia đợt cao điểm tuyên truyền, xây dựng mô hình tự quản về phòng, chống bạo lực học đường TẠI ĐÂY.