‏Phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ' - Điểm tựa vững chắc của Lực lượng vũ trang Thủ đô trong kỷ nguyên mới‏

Những phẩm chất ấy được thử thách trong gian khổ, được tôi luyện trong chiến tranh, đổi bằng máu xương, sự hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ.

Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là danh hiệu cao quý mà nhân dân dành cho quân nhân cách mạng, đó còn là một chuẩn mực văn hóa, biểu tượng đạo đức, nguồn lực tinh thần đặc biệt trong đời sống xã hội Việt Nam. Do đó, việc phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” hiện nay là nền tảng cốt lõi, là tất yếu khách quan để xây dựng Lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô Hà Nội vững mạnh, hiện đại. ‏

Đại tá Nguyễn Văn Hữu, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra nhận thức của chiến sĩ mới Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301.

‏Để giữ gìn và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” trong thời kỳ mới, những năm qua, cấp ủy Đảng các cấp trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã cụ thể hóa bằng nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhất là coi trọng lãnh đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; học tập đầy đủ, nghiêm túc các chuyên đề về học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần xây dựng LLVT Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. ‏

‏Nét nổi bật trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, lan tỏa nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” của cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô thời gian qua là tích cực tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án, dự án về quân sự, quốc phòng trên địa bàn thành phố trong từng năm và từng giai đoạn, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng; nhất là tham mưu thành phố tập trung sự lãnh đạo và bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ, công trình chiến đấu, trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; kết nạp đảng viên trong dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 22,9%, đảng viên trong lực lượng dự bị động viên là 11,9%, vượt chỉ tiêu so với Luật Dân dân tự vệ; chỉ đạo các sở, ngành, xã, phường tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt 100% kế hoạch với các hình thức diễn tập khác nhau, nhiều nội dung mới, sát thực tế, an toàn tuyệt đối, đạt chất lượng cao.

Tiêu biểu trong năm 2024, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tham mưu thành phố triển khai làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố Hà Nội (HN-24), ở cả 2 cấp (thành phố và 3 huyện). Đây là cuộc diễn tập có quy mô, lực lượng, vũ khí, trang bị, phương tiện và sự phối hợp, hiệp đồng quân, binh, chủng lớn nhất từ trước đến nay (17 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn tham gia diễn tập vận hành cơ chế cùng thành phố; 10 đơn vị quân, binh, chủng phối hợp diễn tập chỉ huy - tham mưu; với 11 cuộc diễn tập thực binh, trong đó, riêng thành phố tổ chức 9 cuộc).

Cuộc diễn tập diễn ra trên phạm vi rộng tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hòa Bình và Bắc Giang (cũ), với nhiều thành phần, lực lượng của Bộ Quốc phòng và thành phố cùng tham gia, lần đầu tiên có 28 đầu mối ban, bộ, ngành Trung ương cùng tham gia Ban Chỉ đạo diễn tập, trực tiếp chỉ đạo thành phố thực hành diễn tập, và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT thành phố.

Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đã tham mưu tổ chức các đoàn công tác Trường Sa, tặng 6 nhà văn hóa trị giá 288 tỷ đồng và tặng trang thiết bị phục vụ đời sống cán bộ, chiến sĩ trên 20 tỷ đồng; phối hợp với các ban, sở, ngành của thành phố tham mưu tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm lớn: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo đảm chất lượng, mang ý nghĩa giáo dục chính trị sâu sắc, lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và bạn bè quốc tế.‏

‏Thiếu tướng Trần Minh Toản, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra công tác số hóa hồ sơ chính sách của Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

‏Đồng thời, Bộ Tư lệnh Thủ đô lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, tổ chức hội thi, hội thao và tham gia hội thi, hội thao ở các cấp có bước đột phá, đạt nhiều thứ hạng cao (các nội dung hội thi, hội thao hằng năm, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thường xuyên xếp thứ nhất, nhì toàn đoàn cấp Bộ Quốc phòng); hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đúng luật, chất lượng tốt, có trình độ cao đẳng, đại học với tỷ lệ bình quân đạt trên 30%, cao nhất cả nước.

Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng triển khai toàn diện các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; chỉ đạo cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy; ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ có chuyển biến tích cực, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô cách mạng, chính quy, tiêu biểu, mẫu mực.

‏Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đặc biệt là thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững” tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 và Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, Bộ Tư lệnh Thủ đô quyết tâm xây dựng cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô vững vàng về bản lĩnh, tinh thông về nhiệm vụ, mạnh về thể chất, đẹp về tâm hồn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, luôn tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô”. Nhiệm vụ này đòi hỏi các cấp ủy Đảng và cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần quán triệt thực hiện tốt một số giải pháp sau: ‏

‏Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục giúp cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô nâng cao nhận thức về ý nghĩa, giá trị của danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân trao tặng cán bộ, chiến sĩ quân đội; về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quân đội, truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng; những chuẩn mực đạo đức, nếp sống văn hóa và những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” thời kỳ mới.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần hết sức coi trọng và mạnh dạn giao nhiệm vụ, thử thách; quan tâm, tạo điều kiện, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, động viên và kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành động của bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.‏

‏Hai là, phát huy vai trò tự giác tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, trước hết là sự “nêu gương” của cán bộ chủ trì các cấp trong giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” trong giai đoạn phát triển mới. Để giữ gìn và phát huy phẩm chất tốt đẹp đó, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp phải đồng thời làm tốt việc giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức cách mạng.

Đó chính là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn và dám hi sinh vì lợi ích chung, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống thiên tai và tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội; gương mẫu từ việc lớn đến việc nhỏ, trong lời nói, việc làm, sinh hoạt, có tác phong làm việc dân chủ, khoa học, lối sống trong sạch, lành mạnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thực sự là tấm gương sáng, điểm tựa để cấp dưới và quần chúng noi theo.‏

‏Ba là, phát huy vai trò thiết chế văn hóa của từng cơ quan, đơn vị trong phổ biến, lan tỏa giá trị, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô”, làm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô luôn giữ vững, nêu cao phong cách sống, làm việc, học tập khoa học, dân chủ, phát huy tốt quyền dân chủ, quyền làm chủ của mình trong mọi hoạt động của đơn vị.

Các đơn vị đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình trước tập thể, tôn trọng nhân cách, nhân phẩm của cán bộ, chiến sĩ, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ trong tổ chức Đảng, các tổ chức quần chúng và đơn vị. Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, các quy định của đơn vị, có thái độ kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, các biểu hiện tiêu cực, xa rời thực tế, xa rời cơ sở, nói không đi đôi với làm, nói một đằng, làm một nẻo; đùn đẩy trách nhiệm, tranh công, đổ lỗi; giành thuận lợi về mình, đẩy khó khăn cho đồng chí, đồng đội. ‏

‏Bốn là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì và các tổ chức, các lực lượng của từng cơ quan, đơn vị trong quản lý, tổ chức, kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ. Sự tích cực tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi quân nhân là yếu tố quan trọng nhưng không thể tách rời sự quản lý, giám sát của tổ chức.

Để làm tốt yêu cầu này, cấp ủy, tổ chức Đảng ở các cơ quan, đơn vị cần đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và thường xuyên đặt ra yêu cầu cao trong tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” của mỗi cán bộ, đảng viên để mỗi người không ngừng phấn đấu vươn lên, để quy định việc tự tu dưỡng, rèn luyện trở thành chế độ nền nếp; đồng thời, hướng dẫn và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện việc tự tu dưỡng, rèn luyện một cách chặt chẽ, nghiêm túc, khoa học; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và đánh giá đúng kết quả tự tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên.‏

‏Năm là, trong quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô phải luôn gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII và XIII) về đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chương trình của Thành ủy Hà Nội về xây dựng và phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, có văn hóa ứng xử nơi công sở; các phong trào, cuộc vận động lớn của thành phố; Phong trào Thi đua Quyết thắng và phong trào thi đua yêu nước, gương “Người tốt, việc tốt”.‏

‏Sáu là, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp thường xuyên làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đánh giá, nhận xét, phân tích chất lượng tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, tổ chức quần chúng, đoàn viên, hội viên trong quá trình thực hiện, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, thực chất, đồng bộ, nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô đề cao trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là những việc khó, nhiệm vụ mới phát sinh, bất luận trong mọi điều kiện, hoàn cảnh nào luôn giữ vững, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” thời kỳ mới. ‏‏