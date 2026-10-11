Cô gái Hà Nhì trên hành trình 'Gần dân nhất'

Ước mơ khoác lên mình màu áo CAND

Sinh ra và lớn lên tại xã Thu Lũm, Sừng Tiểu Nhị lựa chọn con đường trở thành chiến sĩ CAND với mong muốn cống hiến sức trẻ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ nhân dân. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân, cô được phân công công tác tại Công an xã Bum Tở. Bước vào môi trường mới, Nhị vừa có cơ hội rèn luyện, trưởng thành, vừa phải đáp ứng những yêu cầu của công việc ở cơ sở, nơi mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nắm chắc nhiệm vụ của mình và sẵn sàng phối hợp khi đơn vị cần.

Thiếu úy Sừng Tiểu Nhị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh trên địa bàn xã Bum Tở.

Nhị xác định, để trở thành người chiến sĩ Công an vững vàng, bên cạnh học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản thân phải giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật và chủ động học hỏi kinh nghiệm từ đồng chí, đồng đội. Với một cán bộ trẻ, những yêu cầu ấy trước hết được thể hiện trong cách tiếp nhận và hoàn thành công việc thường ngày.

Đảm nhiệm vị trí cán bộ tổng hợp, công việc của Nhị gắn với việc rà soát thông tin, tổng hợp số liệu, chuẩn bị văn bản, báo cáo và tham mưu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chỉ huy đơn vị. Đây là những phần việc đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ, chính xác và bảo đảm tiến độ. Dù không phải lúc nào cũng trực tiếp tiếp xúc với người dân, cô hiểu rằng một báo cáo được chuẩn bị chu đáo, một số liệu được kiểm tra kỹ lưỡng cũng góp phần phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Công tác tại Công an cấp xã còn đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ chủ động phối hợp và linh hoạt khi thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh công việc chuyên môn, Thiếu úy Sừng Tiểu Nhị tích cực tham gia các hoạt động chung của đơn vị, từ phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến hỗ trợ người dân trong chuyển đổi số. Khi nhận nhiệm vụ mới, cô tìm hiểu nội dung, trao đổi với đồng đội để nắm chắc yêu cầu, đồng thời học hỏi kinh nghiệm thực tiễn nhằm hoàn thành tốt phần việc được giao.

Thiếu úy Sừng Tiểu Nhị cùng đồng đội giao lưu, tuyên truyền pháp luật cho học sinh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ lứa tuổi học đường.

Với Nhị, sự trưởng thành của người chiến sĩ không chỉ được thể hiện qua những thành tích nổi bật mà còn bắt đầu từ việc làm tốt nhiệm vụ thường xuyên, giữ thái độ nghiêm túc trong công việc. Mỗi phần việc, dù ở phía sau bàn giấy hay trong những hoạt động chung, đều là cơ hội để nữ cán bộ trẻ rèn luyện tác phong, phương pháp làm việc và ý thức phục vụ nhân dân.

“Gần dân nhất” từ những việc làm bình dị

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Khi người dân hiểu rõ quy định, có thêm kiến thức để tự giác chấp hành pháp luật, việc phòng ngừa những nguy cơ vi phạm ngay từ cộng đồng sẽ thuận lợi hơn. Nhận thức được điều đó, Thiếu úy Sừng Tiểu Nhị tích cực phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bum Tở tham gia các hoạt động tuyên truyền, trong đó có nội dung về trật tự, an toàn giao thông và những vấn đề gần gũi với đời sống người dân.

Thiếu úy Sừng Tiểu Nhị cùng người dân dọn dẹp bùn đất, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an ở cơ sở.

Lợi thế của Nhị là có thể sử dụng tiếng Hà Nhì để truyền đạt nội dung pháp luật tới đồng bào bằng ngôn ngữ quen thuộc. Trong các đợt thu nhận hồ sơ căn cước, tài khoản định danh điện tử lưu động tại thôn, bản, Công an xã Bum Tở kết hợp hướng dẫn thủ tục với tuyên truyền pháp luật. Tại những nơi có đông đồng bào Hà Nhì sinh sống, một số người dân, nhất là người cao tuổi, còn gặp khó khăn khi sử dụng tiếng phổ thông. Nhị được phân công trực tiếp tuyên truyền bằng tiếng Hà Nhì về phòng, chống ma túy, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng và kỹ năng ứng phó với thiên tai mùa mưa lũ. Cách truyền đạt ấy giúp bà con thuận lợi hơn khi tiếp cận thông tin pháp luật.

Điển hình, ngày 26/8/2026 vừa qua, tại bản Phìn Khò, Công an xã Bum Tở phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 268 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân các bản Phìn Khò, Chà Dì, Tả Phìn. Bên cạnh các nội dung phòng, chống ma túy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nữ Thiếu úy đảm nhiệm phần tuyên truyền về an toàn trên không gian mạng. Những kiến thức gần với đời sống được chuyển tải qua hình ảnh, video minh họa và trao đổi trực tiếp, giúp người nghe dễ theo dõi, đặt câu hỏi.

Không chỉ đến với bà con ở các thôn, bản, Nhị còn tham gia phổ biến pháp luật cho học sinh. Ngày 28/9/2026, trong chương trình do Công an xã Bum Tở phối hợp với Trường Tiểu học Chu Văn An tổ chức tại điểm Thôn 10, cô trực tiếp trao đổi với 339 học sinh về kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng ngừa xâm hại, dụ dỗ, lừa gạt và bắt cóc trẻ em. Những tình huống gần gũi được đưa ra để các em nhận diện nguy cơ, biết từ chối, tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp tình huống mất an toàn. Nội dung về an toàn giao thông tại chương trình do đồng đội của Nhị đảm nhiệm.

Tiếp đó, ngày 5/10/2026, tại điểm trường Phìn Khò thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bum Tở, Nhị cùng Trung úy Đinh Trí Đạt tham gia tuyên truyền cho 499 học sinh về an toàn giao thông, phòng ngừa tệ nạn xã hội và bạo lực học đường. Các cán bộ Công an sử dụng hình ảnh, video kết hợp trao đổi, tương tác với học sinh để những quy định, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trở nên dễ hiểu hơn.

Song song với việc tuyên truyền trực tiếp, Nhị còn chủ động xây dựng các video tuyên truyền pháp luật bằng tiếng Hà Nhì. Ở quy mô đơn vị, Công an xã Bum Tở cũng đổi mới cách phổ biến pháp luật trên mạng xã hội bằng những video ngắn; hai tập đầu của chuỗi “Hiểu luật cùng Công an xã” đã được đăng tải. Theo thông tin Công an tỉnh Lai Châu công bố tháng 8/2026, các video tuyên truyền khác do Công an xã thực hiện đã thu hút hơn 500.000 lượt xem.

Thiếu úy Sừng Tiểu Nhị tích cực tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện.

Nhận xét về nữ cán bộ trẻ, Trung tá Bùi Thị Phúc, Phó Trưởng Công an xã Bum Tở, cho biết: “Đồng chí Sừng Tiểu Nhị luôn có tinh thần trách nhiệm, tích cực bám sát cơ sở để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bà con nhân dân. Đồng chí còn chủ động xây dựng các video tuyên truyền bằng tiếng dân tộc Hà Nhì, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại địa phương”.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, trong quá trình triển khai Đề án 06, Nhị phối hợp cùng đồng đội hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích định danh điện tử, ứng dụng VNeID và thực hiện những nội dung được phân công. Với những người chưa quen sử dụng công nghệ, sự hướng dẫn cụ thể, kiên nhẫn của cán bộ Công an có ý nghĩa thiết thực. Mỗi lần giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thao tác hoặc hỗ trợ làm thủ tục cũng là dịp để cô tiếp xúc, lắng nghe và hiểu hơn những nhu cầu từ thực tiễn.

Sự gần gũi ấy được thể hiện trong nhận xét của người dân địa phương. Anh Lùng Văn Hiếu, ở bản Mấn, xã Bum Tở, chia sẻ: “Cán bộ Nhị rất gần gũi, nhiệt tình và lễ phép với bà con. Khi tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật hoặc hỗ trợ làm thủ tục, cán bộ luôn giải thích cụ thể, dễ hiểu, giúp chúng tôi nắm rõ và thực hiện. Bà con rất tin tưởng, quý mến cháu”.

Thiếu úy Sừng Tiểu Nhị, nữ chiến sĩ người Hà Nhì luôn nỗ lực đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào vùng cao.

Qua những lần tham gia công tác tại thôn, bản và trường học, Thiếu úy Sừng Tiểu Nhị có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp, lắng nghe những vấn đề người dân quan tâm. Công việc tổng hợp tại đơn vị và các hoạt động trực tiếp ở cơ sở tuy khác nhau, nhưng đều đòi hỏi sự cẩn trọng, phối hợp với đồng đội và trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

Từ góc nhìn của người chỉ huy trực tiếp, Trung tá Bùi Thị Phúc cho biết, trong 3 năm công tác, Thiếu úy Sừng Tiểu Nhị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; năm 2025 được trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Sự ghi nhận ấy, cùng lời nhận xét của người dân, là nguồn động viên để nữ cán bộ trẻ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện.

Tại Công an xã Bum Tở, mỗi cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm những phần việc khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ nhân dân. Với cô gái Hà Nhì, chặng đường phía trước còn nhiều nhiệm vụ, thử thách. Từ những công việc thầm lặng phía sau bàn giấy đến các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ bà con ở cơ sở, Nhị đang tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Quyết tâm trở thành người chiến sĩ Công an “Gần dân nhất” vì thế được bắt đầu từ chính trách nhiệm trong công việc hằng ngày và sự tận tình với người dân.