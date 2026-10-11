Kết quả loạt trận chiều 11-10

Mỗi khi một bài thơ trong sách giáo khoa cũ được chia sẻ trên mạng, nhiều người lại bày tỏ mong muốn đưa những tác phẩm quen thuộc trở lại trường học. Theo các chuyên gia, hoài niệm có thể khiến quá khứ được nhìn nhận đẹp hơn, nhưng những băn khoăn về chất lượng sách giáo khoa hiện nay cũng cần được xem xét nghiêm túc.