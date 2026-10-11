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Kết quả loạt trận chiều 11-10

Kết quả loạt trận chiều 11-10 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
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13h30

Sân 1, Bảng J: THPT Chuyên Nguyễn Huệ 1-1 THPT Everest

Sân 2, Bảng L: THPT Lý Thái Tổ 1-1 THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô

Sân 3, Bảng L: THPT Hoàng Long 0-1 THPT Galileo

Sân 4, Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh 1-1 THPT Kim Liên

Sân 5, Bảng N: THPT Dewey Ocean Park 0-2 THPT KHGD

14h30

Sân 1, Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ 3-0 THPT Việt Hoàng

Sân 2, Bảng Ô: THPT Chuyên KHTN 0-0 THPT Dương Xá

Sân 3, Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều 1-0 THPT Phúc Lợi

Sân 4, Bảng Q: THPT Thọ Xuân 0-2 THPT Đan Phượng

Sân 5, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông 3-0 THPT Phan Huy Chú Đống Đa

15h30

Sân 1, Bảng S: THPT Thanh Oai B 4-0 THPT Trần Nhân Tông

Sân 2, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên 1-0 THPT Hòa Bình Phú Diễn

Sân 3, Bảng U: THPT Văn Lang 2-1 THPT Bình Minh Hoài Đức

Sân 4, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1-1 THPT Mỹ Đình

Sân 5, Bảng V: THPT Yên Hòa 2-1 THPT Đông Mỹ

Lê Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ket-qua-loat-tran-chieu-11-10-post671555.antd