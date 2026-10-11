Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026 là một trong những hoạt động sôi nổi minh chứng cho mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam trong các lĩnh vực trọng yếu gồm giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Liên minh châu Âu xem Việt Nam là đối tác chiến lược trong khu vực, đồng thời coi trọng lĩnh vực giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược cửa ngõ toàn cầu.

Sự kiện hội tụ đại diện giáo dục từ 17 quốc gia EU như Bỉ, Đức, Pháp, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Phần Lan, Thụy Điển... (Ảnh: BTC)

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, châu Âu khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới nhờ sự đa dạng về chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và mức học phí cạnh tranh.

Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mở ra nhiều cơ hội học tập cho học sinh, sinh Việt Nam tại các trường đại học, cơ sở giáo dục tại Bỉ, Bulgaria, Séc, Đan Mạch, Đức, Ireland, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Lithuania, Hungary, Áo, Ba Lan, Rumania, Slovakia, Phần Lan hoặc Thụy Điển.

Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh môi trường giáo dục châu Âu mang đến nhiều lựa chọn học tập chất lượng cao với chi phí cạnh tranh và cơ hội học bổng đa dạng. (Ảnh: BTC)

Nhấn mạnh về giá trị thực tiễn và tính dồi dào của các cơ hội học tập tại châu Âu, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier chia sẻ: “Trong số những điểm đến du học lớn trên thế giới, châu Âu có nhiều lựa chọn học tập với chi phí thuộc nhóm hợp lý nhất. Nhiều chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh; mức học phí cạnh tranh cùng các cơ hội học bổng giúp việc theo học tại châu Âu trở nên dễ tiếp cận hơn”.

Cùng với đó, các chương trình hỗ trợ tài chính như học bổng Erasmus Mundus dành cho các chương trình thạc sĩ liên kết đã và đang mở ra cánh cửa tri thức cho đông đảo sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam. Từ 2004 đến 2026, gần 800 học bổng Erasmus Mundus Joint Masters đã được trao cho sinh viên Việt Nam, bên cạnh các cơ hội học tập, trao đổi và hợp tác dành cho sinh viên, giảng viên và các cơ sở giáo dục thông qua Erasmus+.

Những câu chuyện thực tế giúp người học hình dung rõ hơn về cơ hội phát triển sự nghiệp quốc tế hoặc tại Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Một điểm nhấn quan trọng của giáo dục châu Âu hiện nay là định hướng đào tạo nguồn nhân lực sẵn sàng thích ứng với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số. Các cơ sở giáo dục đại học châu Âu trang bị kiến thức chuyên môn về AI hay khoa học dữ liệu, đồng thời gắn kết chặt chẽ công tác giảng dạy với nghiên cứu thực tiễn và nhu cầu của doanh nghiệp.

Việc tiếp xúc với di sản phong phú, các ngôn ngữ đa dạng và lối sống hòa nhập tại châu Âu giúp người trẻ mở rộng góc nhìn, rèn luyện kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Gần 800 suất học bổng thạc sĩ liên kết đã được trao cho sinh viên Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2004 đến 2026. (Ảnh: BTC)

Hiện nay, với khoảng 40.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, chiếm gần 30% tổng số du học sinh Việt Nam ở nước ngoài.

Cùng với đó, hàng trăm chương trình liên kết đào tạo đang triển khai giữa các trường đại học của Việt Nam và của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu là minh chứng rõ nét cho hợp tác giáo dục hiệu quả trong thời gian qua.