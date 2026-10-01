Điểm tựa cho phụ nữ khó khăn

Lãnh đạo Hội LHPN xã Thạnh Bình trao phương tiện sinh kế cho hội viên khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Gia đình chị Lê Trần Anh Vũ (SN 1990, thôn Tiên Cảnh, xã Thạnh Bình) vừa thoát diện hộ cận nghèo, tuy nhiên cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Qua rà soát địa bàn, thấu hiểu khó khăn của gia đình chị Vũ (chồng đang không có nhà, một mình nuôi 2 con nhỏ) Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Bình trao sinh kế 50 con gà giống hỗ trợ chị Vũ phát triển chăn nuôi tại gia đình. “Tôi sẽ tích cực chăm sóc để đàn gà phát triển tốt, dự kiến xuất bán vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới để có chi phí trang trải cuộc sống và tiếp tục tái đàn”, chị Vũ chia sẻ.

Trường hợp của chị Vũ là một trong số 5 hộ hội viên vừa được Hội Phụ nữ xã Thạnh Bình trao tặng sinh kế. Bà Nguyễn Thị Diệu Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Bình cho biết, để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, hội đã trao 1 con heo giống, 100 con gà, 100 con vịt và 50kg thức ăn chăn nuôi, với tổng kinh phí 10 triệu đồng, hỗ trợ 5 hộ hội viên. Qua đó, giúp hội viên có phương tiện để tiếp tục phát triển mô hình chăn nuôi phù hợp điều kiện thực tế, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn xã.

Tại xã Vu Gia, phong trào hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, trao phương tiện sinh kế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được quan tâm. Chị Lê Thị Cẩm Cam (SN 1987, xã Vu Gia) thuộc diện hộ cận nghèo, không có việc làm ổn định, lại đang nuôi con nhỏ. Để hỗ trợ gia đình chị Cam, Hội Phụ nữ xã Vu Gia tặng xe nước mía trị giá 5 triệu đồng làm sinh kế tại nhà, kiếm thêm thu nhập.

Chị Võ Thị Kim Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vu Gia cho hay, từ đầu năm đến nay đã trao sinh kế cho 4 hội viên thuộc diện hộ cận nghèo, yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có ý chí vươn lên. Để phát huy hiệu quả hỗ trợ, các phương tiện sinh kế được trao đúng theo nhu cầu, nguyện vọng và tình hình thực tế của từng hộ, trong đó chú trọng các sinh kế thiết thực như: con giống, vật tư sản xuất, dụng cụ buôn bán nhỏ. Từ đó, tạo điều kiện và tiếp thêm động lực để hội viên làm ăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Tại miền núi, nơi đời sống còn nhiều khó khăn, hội viên phụ nữ được quan tâm, hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế phù hợp với đặc thù từng địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành đã ra mắt 2 mô hình kinh tế mới và tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho hội viên, gồm “Tổ liên kết phụ nữ làm chổi đót” tại xã Hùng Sơn và “Nuôi heo đen bản địa” tại xã Khâm Đức.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết, thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND của UBND thành phố về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, các cấp hội nắm danh sách hộ nghèo địa phương và chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp giúp đỡ. Tính đến nay, các cấp hội đã đăng ký giúp 3.472 hộ, trong đó giúp 1.000 hộ có phụ nữ thoát hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2026.