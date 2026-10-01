Hòa Phát rót gần 8.000 tỷ vào doanh nghiệp của đại gia Khoa 'khàn'

Hòa Phát của ông Trần Đình Long sẽ nắm 25,13% vốn tại CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng. Ảnh: T.L.

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc tham gia mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ tại CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng.

Theo nghị quyết, Tập đoàn Hòa Phát mua 799,5 triệu cổ phần của Tập đoàn Tương lai Sông Hồng, với tổng giá trị 7.995 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Hòa Phát không thanh toán bằng tiền mà góp vốn bằng 778 triệu cổ phần đang sở hữu tại CTCP Phát triển bất động sản Hòa Phát.

Sau giao dịch, vốn góp của Hòa Phát tại Tập đoàn Tương lai Sông Hồng đạt 9.915 tỷ đồng, tương ứng 25,13% vốn điều lệ. Hòa Phát cử ông Hoàng Quang Việt, Thành viên HĐQT, làm người đại diện quản lý phần vốn góp tại doanh nghiệp này.

Ở chiều ngược lại, số cổ phần Hòa Phát còn nắm giữ tại CTCP Phát triển bất động sản Hòa Phát giảm xuống còn 281 triệu cổ phần, tương ứng 26,55% vốn điều lệ.

Được biết, CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng được thành lập vào tháng 11 năm ngoái, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm ông Trần Đăng Khoa sở hữu 40% vốn điều lệ, bà Lê Thị Minh Châu nắm 20%, ông Phạm Đức Anh và ông Trần Hữu Trung cùng sở hữu 15%, trong khi ông Trần Hữu Pháp nắm 10% vốn.

Sau khi thành lập, Tập đoàn Tương lai Sông Hồng liên tục tăng vốn. Đầu tháng 2 năm nay, vốn điều lệ được nâng từ 1.500 tỷ đồng lên 9.200 tỷ đồng. Đến ngày 22/6, con số này tiếp tục tăng lên 12.800 tỷ đồng.

Khoảng 2 tháng sau, Tập đoàn Tương lai Sông Hồng công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nâng vốn điều lệ từ 12.800 tỷ đồng lên 39.450 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 26.650 tỷ đồng.

Hiện doanh nghiệp do ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, làm Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật. Ông Trần Đăng Khoa sinh năm 1970, là doanh nhân khá kín tiếng và được biết đến với biệt danh Khoa "khàn".

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh, do Tập đoàn Tương lai Sông Hồng làm chủ đầu tư. Ảnh: CĐT.

Tập đoàn Tương lai Sông Hồng hiện là chủ đầu tư 3 dự án lớn tại Hà Nội, gồm Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - Đông Anh, Khu đô thị tái định cư Lĩnh Nam và Khu đô thị đa mục tiêu Lĩnh Nam.

Trong đó, Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - Đông Anh có quy mô 730 ha, tổng vốn đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công đầu tháng 2 và dự kiến hoàn thành trong quý II/2029.

Khu đô thị tái định cư Lĩnh Nam có quy mô 98 ha, vốn đầu tư xây dựng cơ bản dự kiến 49.100 tỷ đồng. Trong khi đó, Khu đô thị đa mục tiêu Lĩnh Nam có quy mô 169,5 ha, vốn đầu tư xây dựng cơ bản dự kiến 174.800 tỷ đồng. Cả hai dự án đã được khởi công vào tháng 8 vừa qua.

Bên cạnh các dự án thuộc Tập đoàn Tương lai Sông Hồng, Hòa Phát cũng đang triển khai một số dự án khác cùng các doanh nghiệp của ông Trần Đăng Khoa.

Đáng chú ý là dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, có quy mô khoảng 11.400 ha và tổng mức đầu tư 737.000 tỷ đồng. Hòa Phát hiện tham gia liên danh nhà đầu tư cùng Đại Quang Minh và Thaco.

Ở lĩnh vực năng lượng, mối liên hệ giữa các doanh nghiệp thể hiện qua cơ cấu vốn tại CTCP Điện gió ngoài khơi Sông Hậu.

Theo thông tin từ CTCP Chứng khoán Vietcap, Hòa Phát hiện sở hữu 30% vốn Công ty Sông Hậu, KVS Investment sở hữu 30%, Chủ tịch Trần Đình Long sở hữu cá nhân 20% và ông Trần Đăng Khoa sở hữu 20%. Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 2.000 tỷ đồng.

Công ty đã trình đề xuất nghiên cứu và khảo sát dự án điện gió ngoài khơi công suất 20 GW tại Cần Thơ, với vốn đầu tư xây dựng cơ bản sơ bộ 1,5 triệu tỷ đồng.

Dự án hiện còn ở giai đoạn đề xuất nghiên cứu, khảo sát. Đến thời điểm báo cáo, Hòa Phát đã công bố phần vốn góp 600 tỷ đồng, tương ứng 30% vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp điện gió.