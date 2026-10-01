Xã An Khánh: Đưa việc khó ở cơ sở vào sinh hoạt chi bộ
Sau 9 tháng, Đảng bộ xã An Khánh đã hoàn thành sắp xếp tổ chức Đảng đồng bộ với các thôn, tổ dân phố và trường học; đồng thời kiện toàn nhân sự cấp ủy theo quy định. Điểm đáng chú ý là nội dung sinh hoạt chi bộ được gắn nhiều hơn với những vấn đề thực tế tại địa bàn. Toàn Đảng bộ đã kết nạp 55 đảng viên, đạt gần 92% chỉ tiêu thành phố giao.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-an-khanh-dua-viec-kho-o-co-so-vao-sinh-hoat-chi-bo-420287.htm