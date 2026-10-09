Diddy bị lùi lịch ra tù

Theo hồ sơ của Cục Nhà tù Liên bang Mỹ (BOP), Diddy ban đầu dự kiến được trả tự do khỏi trại giam liên bang FCI Fort Dix, bang New Jersey, vào ngày 21/1/2028. Tuy nhiên, ngày ra tù của ông trùm nhạc rap vừa bị lùi lại thành ngày 2/3/2028.

Hình ảnh Diddy sử dụng điện thoại trong tù do NBC News thu thập được. Ảnh: NBC News.

Trước đó, NBC News đưa tin Diddy "đang được phục vụ chu đáo" trong thời gian chấp hành án tù 50 tháng. Nguồn tin cho biết nam rapper có người nấu ăn, dọn dẹp cho mình, thậm chí còn có cả người massage theo phong cách Trung Quốc. NBC News cũng thu thập được ảnh và video ghi lại cảnh ông trùm nhạc rap sử dụng điện thoại di động trong trại giam, hành vi vốn bị cấm.

Theo các nguồn tin, Diddy dùng điện thoại để “lướt Instagram và xem những bức ảnh khỏa thân, có nội dung khiêu dâm”. Ngoài ra, các nguồn tin còn cáo buộc rapper đã mua thuốc chống trầm cảm và cất giữ một lượng rượu thượng hạng ở nơi bí mật.

Trước những cáo buộc này, đại diện của Diddy gọi đây là những hành vi soi mói mọi chi tiết nhỏ nhặt về cuộc sống trong tù của nam rapper. “Sean vẫn đang chấp hành án theo đúng quy định và kiên nhẫn chờ tòa án đưa ra quyết định về đơn kháng cáo của anh”, người này cho hay.

Ngày ra tù của Diddy bị lùi lại thành 2/3/2028. Ảnh: GC Images.

Trong khi, đại diện của Cục Nhà tù Liên bang Mỹ cho biết sẽ không bình luận về điều kiện sinh hoạt của tù nhân, vì “lý do riêng tư, an toàn và an ninh”. Hiện tại, thông tin về cuộc sống xa hoa của nam rapper trong tù vẫn đang gây bàn tán.

Trước đó, tháng 7 năm ngoái, Diddy bị kết tội với hai cáo buộc vận chuyển người nhằm mục đích mại dâm. Dù bị cơ quan tố tụng đề nghị mức án lên tới hơn 11 năm tù, Thẩm phán Tòa án Liên bang Arun Subramanian quyết định tuyên phạt Diddy 50 tháng tù cùng khoản tiền phạt 500.000 USD và 5 năm quản chế. Mức án này đã trừ đi khoảng một năm nam rapper bị tạm giam tại Trung tâm Tạm giam Metropolitan (Brooklyn) trước thời điểm tuyên án vào tháng 10/2025.