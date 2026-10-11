'Ông trùm' sau những chuyến hàng tử thần

Từ những mối quan hệ hình thành trong thời gian làm ăn ở Lào, Cường từng bước thiết lập mạng lưới với nhiều mắt xích, đưa lượng lớn ma túy vào Việt Nam.

Thế nhưng, những toan tính nhằm che giấu vai trò cầm đầu cuối cùng không thể giúp bị cáo thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Từ những chuyến buôn gỗ đến con đường tội lỗi

Trong phòng xử án của TAND tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Cường (SN 1981, trú xã Quỳ Hợp, Nghệ An), người được biết đến với biệt danh Cường “liều”, phải đối diện với những cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Cùng xuất hiện tại phiên tòa còn có 8 bị cáo khác. Mỗi người một độ tuổi, hoàn cảnh và vai trò khác nhau, nhưng đều có chung một điểm đến là bục khai báo, nơi những hành vi vi phạm pháp luật lần lượt được làm rõ.

Khác với những vụ án ma túy mà người cầm đầu trực tiếp tham gia giao dịch, Cường lựa chọn cách điều hành từ xa. Bị cáo không thường xuyên xuất hiện tại những địa điểm giao nhận, thay vào đó sử dụng các mối quan hệ thân thiết để tổ chức mua bán, thuê người vận chuyển và phân công nhiệm vụ cho từng mắt xích trong đường dây.

Theo tài liệu vụ án, trước khi dấn thân vào hoạt động phạm pháp, Cường từng có thời gian sang Lào làm ăn, buôn bán gỗ. Chính trong những chuyến đi ấy, bị cáo quen biết một số đối tượng hoạt động mua bán ma túy tại nước bạn.

Đáng lẽ những mối quan hệ làm ăn có thể trở thành điều kiện để phát triển kinh tế, tìm kiếm một cuộc sống ổn định, Cường lại lựa chọn hướng đi khác.

Từ sự quen biết với các đối tượng buôn ma túy, bị cáo từng bước hình thành ý định thiết lập đường dây đưa chất cấm từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Để thực hiện kế hoạch, Cường lôi kéo nhiều người tham gia, trong đó có Trịnh Quốc Đạt (SN 1986), Nguyễn Đình Trọng (SN 1995), cùng trú xã Quỳ Hợp; Nguyễn Văn Cường (SN 1996, biệt danh Cường “tếu”, trú xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1964, trú xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn).

Bị cáo Nguyễn Văn Cường, tức Cường “liều” lĩnh án tử hình.

Những người này tham gia vào hoạt động mua bán ma túy theo sự phân công trong đường dây. Ngoài ra, Cường còn thuê một số người khác đảm nhận công việc vận chuyển, tạo thành mạng lưới hoạt động qua nhiều địa phương.

Sự phân chia vai trò ấy cho thấy tính chất có tổ chức của vụ án. Người đứng đầu tìm nguồn hàng, chỉ đạo giao dịch, trong khi những người phía dưới thực hiện các công đoạn cụ thể. Đằng sau mỗi chuyến hàng là những tính toán nhằm thu lợi bất chính từ thứ hàng hóa bị pháp luật nghiêm cấm.

Những mắt xích lần lượt sa lưới

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2023 đến tháng 12/2024, Cường “liều” cùng các đồng phạm thực hiện 6 vụ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn.

Ngày 23/6/2023, sau khi mua 5kg ma túy từ một đối tượng người Lào, Cường thuê người vận chuyển về Việt Nam.

Tuy nhiên, chuyến hàng đầu tiên đã không diễn ra như dự tính. Người được thuê vận chuyển bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Thông tin về việc người vận chuyển sa lưới khiến Cường tìm cách lẩn tránh. Bị cáo rời địa phương, trốn vào TP. Hồ Chí Minh.

Thế nhưng, thay vì chấm dứt hoạt động phạm pháp, Cường lại thay đổi phương thức điều hành nhằm tiếp tục duy trì đường dây.

Từ thời điểm này, Trịnh Quốc Đạt trở thành người được Cường tin tưởng giao nhiệm vụ thay mình tổ chức các hoạt động mua bán, giao nhận ma túy. Cường hạn chế trực tiếp tham gia, chủ yếu đứng phía sau đưa ra chỉ đạo.

Việc một mắt xích bị bắt giữ không khiến đường dây dừng hoạt động. Ngược lại, những chuyến hàng tiếp theo vẫn được tổ chức với khối lượng lớn.

Ngày 5/7/2024, Cường chỉ đạo các đồng phạm mua bán 20 bánh heroin, 5 gói ma túy đá và 30 gói hồng phiến, tổng khối lượng hơn 12kg. Sầm Đức Tài (SN 2002, trú Nghệ An) được giao nhiệm vụ vận chuyển số ma túy này. Tuy nhiên, khi thực hiện việc giao hàng, Tài bị lực lượng Công an bắt giữ.

Thêm một người vận chuyển bị phát hiện, nhưng Cường vẫn không từ bỏ hoạt động mua bán ma túy. Theo hồ sơ, sau vụ việc này, đường dây tiếp tục thực hiện thêm 4 vụ mua bán khác.

Đến tháng 12/2024, trong lần giao dịch thứ sáu, Cường mua của một đối tượng người Lào 5kg ma túy đá và 8 bánh heroin. Cao Thị Minh (SN 1975, trú Nghệ An) được thuê vận chuyển số hàng trên nhưng cũng bị lực lượng chức năng phát hiện.

Không chỉ tổ chức mua bán, Cường còn tham gia vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn cho một người đàn ông tên Tâm, sinh sống tại Lào.

Theo tài liệu điều tra, tháng 11/2024, Cường nhận vận chuyển hơn 48,8kg ma túy từ Lào về TP. HCM với tiền công hơn 1,4 tỷ đồng.

Để thực hiện, Cường thuê Nguyễn Tuấn Anh (SN 1977, trú Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Trung (SN 1969, trú Hà Tĩnh) đưa ma túy về khu vực ngã ba Lạc Thiện, Hà Tĩnh, sau đó tiếp tục gửi vào TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, ngày 1/12/2024, khi Trung đang điều khiển xe máy chở ma túy đi gửi, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Những chuyến hàng liên tiếp bị chặn đứng cũng là lúc các mắt xích trong đường dây dần bị bóc gỡ. Vai trò của người đứng phía sau chỉ đạo từng bước được cơ quan điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra xác định, Cường “liều” phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép hơn 38kg ma túy cùng các đồng phạm. Bên cạnh đó, bị cáo còn phải chịu trách nhiệm về hành vi vận chuyển trái phép hơn 48,8kg ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tổng khối lượng ma túy liên quan đến hai hành vi lên tới hơn 86kg. Con số ấy phần nào cho thấy quy mô và mức độ đặc biệt nghiêm trọng của đường dây phạm tội.

Bản án khép lại những toan tính

Tại phiên tòa, trước Hội đồng xét xử, Nguyễn Văn Cường thừa nhận quá trình quen biết các đối tượng buôn bán ma túy trong thời gian sang Lào kinh doanh gỗ.

Từ những mối quan hệ đó, bị cáo tổ chức đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, phân công đồng phạm và thuê nhiều người tham gia vận chuyển.

Những lời khai tại phiên tòa cũng làm rõ cách thức hoạt động của đường dây. Trong khi Cường giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, các bị cáo khác tham gia ở những công đoạn khác nhau, từ mua bán đến vận chuyển ma túy.

Trịnh Quốc Đạt là người được Cường giao thay mình điều hành hoạt động sau khi bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh. Những bị cáo còn lại, tùy theo vai trò và hành vi, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về phần việc đã thực hiện.

Tại phiên xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nhìn vào diễn biến vụ án, điều đáng suy ngẫm là dù nhiều lần người vận chuyển bị bắt giữ, những người tổ chức đường dây vẫn tiếp tục thực hiện các giao dịch ma túy.

Lợi nhuận bất chính đã khiến các bị cáo bất chấp nguy cơ bị phát hiện và hậu quả pháp lý đặc biệt nghiêm trọng.

Đối với những người trực tiếp vận chuyển, mỗi chuyến hàng có thể gắn với khoản tiền công được hứa hẹn. Nhưng phía sau khoản tiền ấy là nguy cơ đánh đổi cả tương lai, tự do và cuộc đời mình.

Còn với Cường “liều”, việc lẩn tránh, sử dụng đàn em làm trung gian hay hạn chế trực tiếp xuất hiện trong những cuộc giao nhận không thể xóa bỏ trách nhiệm của người tổ chức, chỉ đạo hoạt động phạm tội.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, tính chất, mức độ hành vi và vai trò của từng bị cáo, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Cường (Cường “liều”) và Trịnh Quốc Đạt mức án tử hình.

Bốn bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Trung, Sầm Đức Tài và Cao Thị Minh cùng nhận mức án tù chung thân. Các bị cáo Nguyễn Đình Trọng, Nguyễn Văn Cường (Cường “tếu”) và Nguyễn Văn Hùng bị tuyên phạt từ 17 năm 6 tháng đến 20 năm tù.

Hai bản án tử hình, bốn bản án chung thân cùng những mức án tù nghiêm khắc dành cho các bị cáo còn lại là cái kết của một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từng được tổ chức với nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Phiên tòa khép lại, những chuyến hàng ma túy đã bị chặn đứng, nhưng câu chuyện về sự lựa chọn và cái giá phải trả vẫn để lại nhiều suy ngẫm.

Từ những mối quan hệ hình thành trong công việc làm ăn, Cường đã lựa chọn bước vào con đường phạm pháp.

Khi một người bị bắt, bị cáo tìm người khác thay thế; khi một chuyến hàng bị phát hiện, hoạt động mua bán vẫn tiếp tục. Cứ như thế, những toan tính vì lợi nhuận đã kéo thêm nhiều người vào vòng lao lý.

Vụ án thêm một lần cho thấy sự nguy hiểm của tội phạm ma túy có tổ chức, đặc biệt là những đường dây xuyên quốc gia với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi.

Dù người cầm đầu trực tiếp giao nhận hay ẩn mình phía sau các mắt xích trung gian, mọi hành vi phạm tội khi được làm rõ đều phải chịu sự phán xét của pháp luật.

Sau cùng, số tiền thu lợi bất chính không thể trở thành tấm vé bảo đảm cho một cuộc sống đủ đầy. Với Cường “liều” và các đồng phạm, những chuyến hàng từng được kỳ vọng mang lại khoản tiền lớn đã dẫn họ đến những bản án nghiêm khắc.

Đó không chỉ là sự trả giá cho hành vi phạm tội, mà còn là lời cảnh tỉnh về ranh giới mong manh giữa lòng tham và đánh mất tương lai.