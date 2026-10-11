Dùng hóa chất sản xuất giá đỗ, hai chủ cơ sở lĩnh án tù

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, hai chủ cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn vừa nhận bản án về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" do sử dụng chất kích thích sinh trưởng 6-Benzylaminopurine (6-BAP) trong quá trình sản xuất.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 8/2025, Tạ Văn Xã (SN 1992) thuê đất tại khu Yên Hợp, phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh sản xuất giá đỗ.

Phiên tòa xét xử đối với các bị cáo. Ảnh: CAQN

Mặc dù biết chất 6-BAP không được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm, Tạ Văn Xã vẫn đặt mua hóa chất qua mạng xã hội đem pha vào nước tưới giá đỗ nhằm tạo ra sản phẩm trắng, mập, đẹp mã, dễ tiêu thụ và tăng lợi nhuận.

Khoảng 1h ngày 15/4/2026, đoàn kiểm tra liên ngành do Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Quảng Ninh) chủ trì tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất của Tạ Văn Xã.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 3.410,1kg giá đỗ chuẩn bị đưa ra thị trường, trị giá hơn 53,8 triệu đồng. Kết quả giám định xác định các mẫu giá đỗ đều chứa chất 6-BAP.

Chủ cơ sở không xuất trình được hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quá trình điều tra xác định, mỗi ngày cơ sở của Xã cung cấp khoảng 100-300kg giá đỗ cho một đầu mối phân phối tại chợ Minh Thành, phường Đông Mai; đồng thời bán khoảng 20-30kg cho một người khác tiêu thụ tại chợ Mạo Khê.

Những người làm thuê, thu mua giá đỗ và người cho thuê đất đều không biết việc Xã sử dụng hóa chất bị cấm trong quá trình sản xuất.

Ngày 28/8/2026, TAND khu vực 5 - Quảng Ninh tuyên phạt Tạ Văn Xã 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo điểm a khoản 1 Điều 317 Bộ luật Hình sự. Ngoài hình phạt tù, bị cáo còn bị phạt bổ sung 45 triệu đồng và tịch thu các phương tiện, dụng cụ sử dụng vào việc phạm tội.

Trong một vụ án khác, ngày 8/4/2026, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Quảng Ninh) kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của Phạm Thị Quỳnh (SN 1973), tại khu phố Kim Lăng, phường Quảng Yên. Lực lượng chức năng thu giữ 444,49kg giá đỗ đang trong quá trình ươm cùng nhiều túi hóa chất được cất giấu phía sau nhà. Kết quả giám định xác định các mẫu giá đỗ có chứa chất 6-BAP.

Tại cơ quan điều tra, Quỳnh khai từ cuối năm 2024 đã mua hóa chất với giá khoảng 10.000 đồng/gói để sử dụng trong quá trình sản xuất, giúp giá đỗ không có rễ, thân bóng đẹp, dễ tiêu thụ. Số giá đỗ sau khi thu hoạch được đưa đến các đầu mối tiêu thụ tại Hạ Long (cũ).

Đáng chú ý, Quỳnh không ăn sản phẩm do chính mình làm ra vì biết giá đỗ sử dụng hóa chất có hại cho sức khỏe và tiếp tục sản xuất, bán ra thị trường.

Căn cứ sổ sách ghi chép, cơ quan điều tra xác định Quỳnh đã tiêu thụ tổng cộng hơn 97 tấn giá đỗ, bao gồm cả sản phẩm có sử dụng hóa chất và sản phẩm không sử dụng hóa chất. Tuy nhiên, không xác định được khối lượng cụ thể của từng loại cũng như toàn bộ người mua.

Ngày 10/9/2026, TAND khu vực 2 - Quảng Ninh tuyên phạt Phạm Thị Quỳnh 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo điểm a khoản 1 Điều 317 Bộ luật Hình sự. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Theo Thông tư số 24/2019/TT-BYT của Bộ Y tế, chất 6-BAP không nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm. Việc sử dụng hóa chất này trong sản xuất giá đỗ không bảo đảm quy định về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuyệt đối không sử dụng hóa chất ngoài danh mục được phép; tuân thủ quy trình sản xuất và bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.

Đối với người tiêu dùng, cần lựa chọn giá đỗ tại những cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, thận trọng với giá đỗ có biểu hiện bất thường như, thân quá mập, trắng bóng, không có rễ hoặc rễ rất ngắn. Tuy nhiên, những dấu hiệu cảm quan này không đủ để khẳng định sản phẩm có chứa hóa chất; khi nghi ngờ, người dân nên phản ánh tới cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh.