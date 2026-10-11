Cà Mau quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành việc lấy mẫu đối với 3.382 hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. (Nguồn: TTXVN)

Đây là kết quả trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Theo lời kể của các nhân chứng lịch sử, khu vực tìm kiếm rộng khoảng 500 m², hiện là trường học bỏ hoang và đất nông nghiệp, từng là nơi an táng khoảng 100 liệt sĩ.

Dù đã trải qua các đợt quy tập, di dời lớn vào các năm 1975 và 1985, cơ quan chức năng nhận định vẫn còn một số phần mộ bị sót lại do thời gian lùi xa và sự thay đổi của địa hình.

Sau khi tiến hành xác minh thông tin, khoanh vùng và xác định vị trí, đơn vị đã khẩn trương triển khai lực lượng đào tìm xuyên suốt nhiều ngày. Ngày 8/10, sau hơn 1 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện hài cốt liệt sĩ đầu tiên trong tình trạng còn nguyên vẹn.

Đến chiều 9/10, lực lượng chức năng tiếp tục quy tập thành công hài cốt liệt sĩ thứ hai. Do điều kiện thổ nhưỡng, phần xương cốt đã phân hủy hoàn toàn, tại vị trí hố mộ chỉ còn lại các di vật gồm quần áo, bạt cao su và tóc.

Đến ngày 10/10, tiếp tục phát hiện và cất bốc thành công hài cốt liệt sĩ thứ ba trong tình trạng xương cốt còn nguyên vẹn, kèm theo một số di vật của bộ đội thời kháng chiến như thắt lưng, túi cơm, túi vượt sông…

Tất cả hài cốt và di vật tìm thấy đều được lực lượng chức năng thực hiện thủ tục cất bốc cẩn trọng, trang nghiêm; đồng thời, tiến hành lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính. Hiện các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về thờ cúng trang nghiêm tại nhà quàn của đơn vị trước khi tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ theo quy định.

Tính đến thời điểm hiện tại, đây là các hài cốt thứ 8, 9 và 10 được quy tập kể từ khi Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đi vào hoạt động. Đơn vị đang khẩn trương mở rộng phạm vi rà soát và đào tìm với quyết tâm cao nhất, chạy đua với thời gian để đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với đồng đội và quê hương.

(theo TTXVN)