Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng: Những mệnh lệnh đặc biệt đằng sau các chuyên án

◆ CÔNG DÂN THỦ ĐÔ ƯU TÚ NĂM 2026

Tình huống bất ngờ...

Ở khu vực đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (cũ), các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bắt đầu lấy xe, chạy tán loạn. Để đi được đến bước này, Ban chuyên án đã phải giải một bài toán rất kỳ công. Bọn chúng hoạt động hoàn toàn trên mạng, không gặp mặt nhau, tiền chuyển qua tay rất khó lần theo. Toàn bộ đường dây vừa được dựng lại, đối tượng cầm đầu Phó Đức Nam đã sa lưới. Vậy mà...

Một đồng chí trong Ban chuyên án tham mưu nên chờ. Đợi các đối tượng tụ tập lại, lực lượng sẽ làm tiếp.

Người nhận báo cáo hôm ấy là đồng chí Nguyễn Thanh Tùng. Nay ông là Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ông gạt ngay đề xuất ấy.

“Các đồng chí đánh giá sai, không bao giờ các đối tượng này quay lại bởi có thể chúng đã biết bị lộ và các đối tượng đã chạy rồi”.

Rồi ông nói thêm một câu. “Để cho tôi 1 phút để suy nghĩ”.

Một phút ấy, theo lời ông, “trong đầu tôi nhảy đi nhảy lại tất cả các phương án”. Hết một phút, ông hỏi đồng chí Phó phòng Cảnh sát hình sự “Chuẩn bị quân chưa?”. Câu trả lời là anh em vẫn đang chờ báo cáo thủ trưởng, lực lượng vẫn ở khu vực gần hiện trường.

Đúng như bài toán ông đặt ra, các đối tượng cộm cán mỗi người chạy một nơi. Có kẻ bị bắt ở Ninh Bình, có kẻ ở Hà Nam, có kẻ ngay tại Hà Nội. Bắt được người này, trinh sát khai thác lần ra người khác. Chuyên án ấy mang tên Mr. Pips, biệt danh của TikToker Phó Đức Nam, một trong hai kẻ cầm đầu đường dây.

Một phút để chốt số phận một chuyên án lớn. Nhưng khả năng quyết nhanh ấy không sinh ra trong một phút. Nó được tích lại qua ba mươi năm, bắt đầu từ những hiện trường ở ngoại thành và các quận nội đô.

Ông về nhận công tác ở Công an TP Hà Nội đã 30 năm. Điểm xuất phát là cán bộ điều tra Công an huyện Từ Liêm. Sau đó là Phó đội trưởng, Đội trưởng ở Công an quận Cầu Giấy, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, rồi Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng. Từ năm 2014, ông giữ chức Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, đồng thời là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận.

Tiếp đó là một năm ở cương vị Phó Giám đốc Công an thành phố phụ trách lĩnh vực an ninh, rồi Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Từ tháng 3/2025, ông nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an thành phố. Tháng 4/2026, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tháng 4/2026.

Ông nói, suốt quá trình công tác, mình cơ bản đã vận dụng được những kiến thức học ở Học viện Cảnh sát nhân dân. Còn thứ ông mang theo qua từng vị trí, ông gọi là tâm huyết.

Năm 2010, địa bàn quận Cầu Giấy xảy ra 10 vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, tất cả đều được khám phá nhanh. Khi ấy ông là Đội trưởng, trực tiếp cùng anh em điều tra, khám phá.

Trong số đó, vụ ông nhớ nhất là vụ Nguyễn Đức Nghĩa.

Ngày 17/5/2010, một thi thể được phát hiện trên tầng thượng chung cư G4, khu đô thị Trung Yên. Đầu và nhiều ngón tay đã bị cắt rời, mang đi phi tang. Xác đã trương lên. Không ai biết nạn nhân là ai.

Được lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo, ông trực tiếp xuống hiện trường, cùng các phòng nghiệp vụ đánh giá. Xác đang phân hủy, mùi rất khó chịu. Ông nhận định nạn nhân bị giết ngay trong tòa nhà, không thể từ nơi khác đưa đến, và yêu cầu trinh sát rà soát thật kỹ. Mấu chốt lúc ấy, theo ông, là nhân thân bị hại. Xác định được bị hại thì sẽ xác định được đối tượng.

Rồi một chuyện bất ngờ xảy ra.

Khám nghiệm xong, ông cùng anh em về ngồi ở ghế trực Công an phường Trung Hòa. Đột nhiên, người nhà một cô gái mất tích tìm đến. Họ theo dõi thông tin đại chúng, đang đi tìm con em mình. “Người ta linh tính thế nào người ta lại đến gặp tôi”, ông kể. Khi đi, cô gái mang theo xe máy và laptop.

Từ những manh mối ấy, Ban chuyên án xác định được danh tính nạn nhân. Trinh sát rà soát rất nhiều tài liệu, “bới lông tìm vết” để tìm ra cái nhỏ nhất, cuối cùng xác định được căn hộ 1101 ở tầng 11 chính tòa nhà ấy, nhà của người yêu Nguyễn Đức Nghĩa. Tối 4/5/2010, Nghĩa mời người yêu cũ đến căn hộ, ra tay sát hại rồi chiếm đoạt xe máy, máy tính xách tay của cô.

Danh tính hung thủ đã rõ. Nhưng Nghĩa thì không biết đang ở đâu.

Lúc ấy ông đang dự hội nghị. Xong việc, ông về báo cáo Trưởng Công an quận và đồng chí Phó Giám đốc để đi bắt Nghĩa. Đã gần một tuần ông không về nhà.

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Ông lên khu vực Sóc Sơn. Bữa trưa ăn tạm. Đến đêm, cái mùi vẫn bám theo.

“Tử khí trên xác của nạn nhân dường như ám vào quần áo, đi đâu cũng ngửi thấy mùi phân hủy bay vào mũi”, ông nhớ lại.

Từ đó, ông lên để phối hợp với Công an Thái Nguyên. Thật may, người bạn rất thân học cùng ông ở Học viện Cảnh sát khi ấy đang là Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an Thái Nguyên. Hai người bàn rất kỹ, khoanh vùng nơi Nghĩa ẩn nấp.

Thời điểm ấy, tội phạm kiểu "xã hội đen", băng nhóm vẫn còn. Nghĩa nấp trong nhà người anh họ ở Thái Nguyên, một đối tượng hình sự cầm đàu nhiều đối tượng chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Bắt người trong nhà một kẻ như thế, lại ở tỉnh khác, không hề đơn giản. Sơ suất một chút là bị đánh động, đối tượng chạy mất.

Lực lượng lên đường gồm ông, đồng chí Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an Thái Nguyên, Công an quận Cầu Giấy cùng lực lượng Trọng án và Đặc nhiệm của Công an thành phố. Căn nhà nằm sát bìa rừng. Phía sau là rừng. Phía trước là khoảng sân bê tông, tường cao. Lúc nào cũng có “cận vệ” trông coi.

Trước giờ đột kích, kẻ cộm cán được điều ra một vị trí khác. Đồng chí Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an Thái Nguyên trực tiếp khống chế, buộc hắn khai Nghĩa đang ở trong nhà.

Còn một bài toán nữa. Đã xác định được mà phương án vây bắt không chặt, Nghĩa nhảy từ tầng cao xuống sàn xi măng tự sát thì coi như tử vong, nhiệm vụ không hoàn thành. Ông lên phương án cho lái một chiếc xe cá nhân đỗ ngay trước sảnh căn nhà. Nếu Nghĩa nhảy, hắn sẽ rơi xuống nóc xe, không tử vong.

Cuộc đột kích bắt đầu. Trinh sát dùng võ thuật khống chế bí mật toàn bộ đối tượng ở tầng 1, rồi chia người lên tầng 2, tầng 3. Ông cầm mũi tấn công lên tầng 2. Trong phòng, một gã đeo kính cận, cao to, da trắng đang nằm đọc sách. Đúng là Nghĩa.

Đêm 18/5/2010, lực lượng ập vào. Nghĩa chỉ kêu lên được một câu “Ôi giết người”. “À đúng rồi đấy”, ông đáp.

Bắt được rồi, bài toán khác lại đặt ra trên đường di lý về Hà Nội. Tội ấy là án tử hình. “Trên đường đi tôi liên tục gợi hỏi những câu hỏi cuốn hút, chứ không trên đường đi lại cắn lưỡi hoặc tự sát thì mình không hoàn thành nhiệm vụ”, ông kể.

Về đến Công an thành phố, Nghĩa khai nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản. Tháng 7/2010, tòa sơ thẩm tuyên phạt hắn tử hình. Tháng 11 cùng năm, tòa phúc thẩm giữ nguyên mức án. “Đấy là một trong những thành công tôi rất nhớ”, ông nói.

Hai năm trước đó, chiếc ghế trực ban ở phường Trung Hòa từng chứng kiến một cảnh gần như y hệt.

Đầu tháng 9/2008, một chiếc vali cháy được phát hiện trên khu đất trống ở đường Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Lửa thiêu không còn lại gì, chỉ còn xương. Chưa xác định được nạn nhân, Ban chuyên án phải đưa ra rất nhiều nhận định.

Buổi tối, khám nghiệm xong, ông ngồi ở ghế trực ban Công an phường Trung Hòa, ngẫm ngợi. Lại có hai người đàn ông tìm đến, một người anh trai và một người bố. Họ cũng biết tin qua thông tin đại chúng, nghi đó là người nhà mình. Ông đưa ra chùm chìa khóa thu được tại hiện trường. Người anh trai nhận ra, rồi ngất lịm.

Từ chùm chìa khóa, nạn nhân được xác định. Đó là nữ sinh viên năm thứ tư khoa tiếng Hàn, Trường Đại học Hà Nội, quê Thái Bình, đi dạy thêm tiếng Việt để kiếm tiền. Ban chuyên án rà lại toàn bộ quá trình của cô. Hung thủ là Kim Ki-jong, người Hàn Quốc thuê trọ, cũng là học trò và người yêu của nạn nhân. Hắn siết cổ cô đến chết trong phòng trọ, cho xác vào vali, đi taxi kéo đến Trung Hòa rồi tưới xăng đốt.

Đấu tranh với đối tượng người nước ngoài rất khó khăn. Mọi lời khai phải qua phiên dịch. Hắn quanh co, đòi Đại sứ quán. Phải mất 3 ngày đêm, vụ án mới được làm rõ. Kim Ki-jong sau đó lĩnh án tù chung thân.

Hai lần, người thân nạn nhân tự tìm đến đúng chiếc ghế trực ban ông đang ngồi. Cả hai lần, đó là mắt xích đầu tiên để lần ra hung thủ.

Không chỉ trên địa bàn Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng từng cầm quân lên tận Mộc Châu (Sơn La) bắt ma túy.

Một lần, có tin tức về đường dây ma túy rất lớn từ Sơn La về Hải Phòng. Đồng chí Hồ Sĩ Tiến, sau này là Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, giao trách nhiệm cho ông. Bị phát hiện, các đối tượng nổ súng bắn về phía lực lượng. Rất may, không cán bộ chiến sĩ nào trúng đạn. Phối hợp với Công an Hải Phòng, tổ công tác đánh trả bằng súng AK, K54, K59, bắt giữ đối tượng, thu nhiều bánh heroin.

Cuộc chiến chưa dừng ở đó. Khi các đối tượng được đưa vào Công an phường An Dương (Hải Phòng), đồng bọn bên ngoài dựng lên một vụ gây rối trật tự công cộng để giải cứu. Nắm được ý đồ, ông báo cáo Phó Giám đốc Công an Hải Phòng, đề nghị giao Lực lượng Cảnh sát cơ động đặc nhiệm hỗ trợ. Hơn 30 đối tượng lần lượt bị bắt.

Trên đường di lý về, các đối tượng lại cho xe máy chạy kè bên, chèn ép, định chọc thủng lốp xe để giải cứu đồng bọn. Ông yêu cầu lái xe kiên quyết. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng nào lao vào cản trở thì xử lý nghiêm. Bám theo đến khu vực Hải Dương, chúng rút.

Vụ gần đây hơn, ông kể, là vụ bắt cóc một cháu bé ở Việt Hưng. Chiều tối 14/8/2023, một bé trai 7 tuổi đang đạp xe gần nhà ở khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên thì bị bắt đi. Kẻ bắt cóc gọi điện đòi gia đình 15 tỷ đồng tiền chuộc.

“Chưa một vụ trọng án nào tôi không trực tiếp xuống hiện trường. Người chỉ huy phải có mặt để phân công nhịp nhàng”, ông nói.

Ông xuống tận nơi, gặp gia đình bị hại động viên, rồi cùng anh em xét hướng đối tượng. Kẻ bắt cóc rất kỳ quái. Hắn dẫn lực lượng đi hết đường này đến đường khác để cắt đuôi. Ông thức trắng một đêm cùng anh em bám sát để: “Không cho đối tượng thoát và quan trọng nhất là bảo vệ người bị hại”

Điểm cuối cùng hắn điều tới là khu vực gần khu công nghiệp Đồng Văn, thị xã Duy Tiên (Hà Nam). Đến bước giao tiền, nhận cháu bé, ông cùng các đồng chí Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Gia Lâm, Công an quận Long Biên tiếp cận. Cháu bé được đón về. Ngay lúc ấy, đối tượng phát hiện ra công an, liền rút khẩu súng bắn đạn cao su bắn vội về phía tổ công tác.

Trời sáng nhập nhạng. Một cán bộ Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên trúng đạn vào đùi, may không nguy hiểm đến tính mạng. Khoảng 5h sáng 15/8, đối tượng bị bắt giữ, sau gần 10 tiếng truy đuổi. Hắn là Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992…

◆ GÓC NHÌN ĐỒNG ĐỘI

Người bật cửa đầu tiên

Thượng tá Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Tháng 6/2013, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một phòng trọ ở ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng. Nạn nhân là một người đàn ông thuê trọ, bị sát hại bằng quả tạ khoảng 5kg. Xe máy, điện thoại, máy tính xách tay bị lấy đi. Phải đến khi chủ nhà và người quen tìm đến, vụ án mới bị phát hiện.

Khi ấy, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng là Phó trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng. Thượng tá Nguyễn Ngọc Tùng là cán bộ giúp việc trực tiếp, được phân công làm thư ký Ban chuyên án. “Vụ án này không có nhân chứng và cũng không được kịp thời phát hiện ngay khi xảy ra. Nạn nhân thì thuê, cũng không có nhiều quan hệ”, anh nhớ lại. Mỗi giờ trôi đi, đối tượng càng có thời gian xóa dấu vết, cao chạy xa bay.

Người chỉ huy yêu cầu không sa đà vào quá nhiều giả thiết, tránh phân tán lực lượng, mà “phải tập trung bao vây vật chứng và làm căn cứ để xác định đối tượng gây án”. Các mũi trinh sát đồng loạt rà soát, phát hiện tài sản của nạn nhân bị tiêu thụ tại một cơ sở ở quận Cầu Giấy. Nghi phạm Đặng Văn Cường, sinh năm 1982, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa, người bạn mới quen của nạn nhân qua Facebook, bị bắt khi đang lẩn trốn ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Tất cả diễn ra trong vòng 24 giờ.

“Không bao giờ để cho cán bộ đơn độc, luôn luôn có người chỉ đạo và sát cánh khi thực hiện nhiệm vụ, nhất là đối với các nhiệm vụ khó khăn hoặc nguy hiểm.”

Trở lại chuyên án Mr. Pips. Sau lệnh tổng tiến công, những đối tượng bị bắt lần lượt khai ra đồng bọn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao đổi với cử tri về vụ án Mr. Pips.

“Vụ án này hiện nay đang thu hồi tài sản cho người bị hại được 5.500 tỷ đồng, bằng thu nhập của hai tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng trong 1 năm”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.

Với ông, đó mới là thành công lớn nhất của chuyên án. Bắt được kẻ cầm đầu là một chuyện. Đưa về được những đồng tiền mồ hôi, nước mắt của biết bao người dân mới là điều người làm án trăn trở nhất. Nhiều gia đình đã được tuyên truyền bằng mọi phương pháp, mọi hình thức, vậy mà vẫn sập bẫy. Mỗi đồng thu hồi được là một phần công sức, dành dụm của họ được trả lại.

Nhưng kẻ cầm đầu còn lại là Lê Khắc Ngọ, biệt danh Mr. Hunter, đã trốn ra nước ngoài. Ban đầu, Ban chuyên án xác định hắn ở Thái Lan hoặc Myanmar. Vợ Ngọ cũng đã trốn sang nước khác. Hướng của chúng là sẵn sàng sang Thổ Nhĩ Kỳ. Trên đường đi, chúng toàn dùng hộ chiếu nước khác, không còn là hộ chiếu Việt Nam, nên truy vết rất khó.

Ông trực tiếp báo cáo Bộ trưởng, sang Thái Lan làm việc với những người cao nhất của Cảnh sát Thái Lan.

“Đây là một vụ án mang tính chất tội phạm xuyên quốc gia chứ không phải riêng gì của Việt Nam, đề nghị bạn giúp đỡ”, ông nói với phía bạn.

Phía bạn rất tâm huyết. Vợ Lê Khắc Ngọ bị bắt. Lúc ấy người phụ nữ này đang mang thai, không bảo đảm điều kiện dẫn độ. Phải để đối tượng sinh con ở đó, giao Cảnh sát Thái Lan quản lý. Trách nhiệm đè lên vai người chỉ huy. “Nếu giả sử bị thoát, bị trốn thì phải chịu trách nhiệm trước quốc tế”, ông nói. Sau khi sinh con đủ ngày đủ tháng, vợ Ngọ mới được dẫn độ về nước. Ngày 15/8/2025, Ngô Thị Thêu bị dẫn giải về Việt Nam và bắt giữ.

Còn Lê Khắc Ngọ, Ban chuyên án xác định hắn đang ở nước ngoài, phối hợp với Cảnh sát Philippines, sang tận nơi và bắt giữ hắn tại Philippines vào tháng 9/2025. Ngày 13/12/2025, Ngọ bị dẫn độ về Việt Nam.

Nghe ông kể, có một từ cứ trở đi trở lại. Bài toán.

Bài toán để Nghĩa không thể chết nếu nhảy lầu, rồi không thể cắn lưỡi trên chuyến xe về Hà Nội. Bài toán rất kỳ công để dựng lại một đường dây mà mọi giao dịch đều nằm trên không gian mạng. Với ông, bắt được đối tượng chưa phải là xong. Đối tượng phải còn sống để khai nhận, tiền của người bị hại phải được đưa về. Thiếu một vế, theo cách ông nói, là “mình không hoàn thành nhiệm vụ”.

Hỏi điều gì giúp ông chốt quyết định cuối cùng, ông không đưa ra công thức nào. Ông kể về hiện trường, nơi người chỉ huy buộc phải có mặt, và về cuộc sống yên lành của người dân mà ông đau đáu suốt ba mươi năm…

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP trong một lần họp chỉ đạo phá án

◆ GÓC NHÌN ĐỒNG ĐỘI

Không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội.

Khi tiếp nhận vụ việc phức tạp, theo Đại tá Chu An Thanh, Giám đốc yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ làm rõ bản chất sự việc, đánh giá khách quan, toàn diện, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. “Không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không thể làm oan sai người vô tội”, anh thuật lại. Song song là bảo đảm quyền lợi của người dân bị xâm phạm, chủ động thu hồi tối đa tài sản để khắc phục thiệt hại cho người dân, Nhà nước và doanh nghiệp. Với chỉ huy các đơn vị, ông đòi hỏi tinh thần chủ động, quyết liệt, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Điều Đại tá Thanh ấn tượng nhất là cách ông ra quyết định. Ông tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm của cá nhân.

“Thay vì áp đặt mệnh lệnh hành chính, đồng chí luôn lắng nghe các ý kiến phản biện của cấp dưới để đưa ra những chỉ đạo sắc bén, quyết định mang tính chìa khóa giúp tháo gỡ khó khăn và giải quyết thành công vụ án.”

Không phải quyết định nào cũng diễn ra trong tiếng súng. Năm 2025, trước tình hình vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường ở các làng nghề, nổi lên là La Phù (huyện Hoài Đức cũ), Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, trong đó có Phòng Cảnh sát kinh tế, nắm tình hình, đánh giá quy mô, tính chất vi phạm. Ông phối hợp với Sở Công Thương lập đoàn công tác liên ngành, trực tiếp khảo sát tại La Phù, rồi chủ trì buổi gặp gỡ gần 500 đại diện doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh để lắng nghe, giải đáp thắc mắc, vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật.

Ngay sau hội nghị, theo Đại tá Thanh, người dân tự nguyện giao nộp hơn 50 tấn hàng hóa không bảo đảm điều kiện kinh doanh. 100% cơ sở ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật, tạo hiệu ứng lan tỏa sang các làng nghề khác trên địa bàn thành phố.

Lắng nghe phản biện, rồi một mình nhận trách nhiệm cho quyết định cuối cùng. Một phút trước lệnh tổng tiến công ở chuyên án Mr. Pips có lẽ là lúc hai điều ấy gặp nhau.

Chuyên án Mr. Pips đến nay vẫn chưa khép lại. Một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ đang bị phát lệnh truy nã quốc tế, truy nã đỏ.

“Đợt tới đang tiếp tục bắt để dẫn độ về”, đồng chí Giám đốc Công an Thủ đô nói.

Lực lượng Công an chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm trên không gian mạng

Ba mươi năm binh nghiệp, từ mùi tử khí hiện trường đến những cơn mưa đạn. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng vẫn giữ nguyên thói quen của người điều tra viên năm xưa. Phía sau những quyết định sinh tử của ông là sinh mạng con người và sự bình yên vô giá của Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026.