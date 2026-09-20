Dịch tả lợn châu Phi tái phát ở Nghệ An

Hiện nay, chính sách hỗ trợ đối với lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi theo Nghị định số 116/NĐ-CP là 40 nghìn đồng/kg. (Ảnh: CTV)

Thống kê từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho thấy, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 30 ổ dịch tả lợn châu Phi.

Tổng số lượng lợn phải tiêu hủy hơn 7.300 con, với tổng trọng lượng 442.680kg.

Theo ghi nhận, dịch phần lớn xảy ra tại nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở các xã miền núi. Một số địa phương ghi nhận số lợn chết cao như: Châu Tiến, Quỳ Châu, Nga My, Tương Dương, Nghĩa Đồng, Lượng Minh...

Theo ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An lo ngại, hiện đang thời điểm chuyển mùa, cùng với các đợt mưa lũ khiến nguy cơ dịch trên đàn vật nuôi lây lan, nhất là dịch tả lợn châu Phi.

Bên cạnh đó, tại khu vực miền núi, việc chăn nuôi quy mô nhỏ, phân tán, có nơi còn thả rông khiến công tác phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn.

Nhiều hộ dân vừa bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi xong đã vội tái đàn, trong khi mầm bệnh đang tồn tại trong môi trường chung quanh.