Cảnh báo nguy hiểm trên những đoạn đường xuống cấp do mưa ngập
Sau những ngày mưa lớn liên tục, gây ngập cục bộ, nhiều đoạn đường trên địa bàn phường Tân Thành, phường An Xuyên và Phường Lý Văn Lâm bị xuống cấp, mặt đường hư hỏng, hình thành "ổ gà", "ổ voi", tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là khi trời mưa hoặc vào ban đêm.
Trên đường Phan Ngọc Hiển, đoạn giao với đường Hùng Vương (phường Tân Thành), mặt đường xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, tạo thành các "ổ gà", nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.
Tại khu vực này, ngành chức năng đã đặt biển cảnh báo để người dân nhận biết, chủ động giảm tốc độ và tránh những vị trí mặt đường bị hư hỏng.
Một số nơi, người dân dùng vật dụng sẵn có để tạo vật cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường.
Tại phường An Xuyên, tuyến đường Mậu Thân đang xuống cấp, gây khó khăn cho việc lưu thông. Tuy nhiên, một số vị trí chưa có biển cảnh báo nguy hiểm. Các đoạn giao với đường Trần Quang Diệu, Trương Định, Nguyễn Trãi... xuất hiện nhiều điểm bong tróc, lồi lõm, gây khó khăn cho người và phương tiện, nhất là xe máy. Đây cũng là tuyến có lượng phương tiện lưu thông khá đông, trong đó thường xuyên có xe tải trọng lớn qua lại.
Riêng đoạn đường Mậu Thân từ vòng xuyến đường Nguyễn Trãi rẽ hướng cầu Phụng Hiệp, tình trạng xuống cấp diễn ra trên diện rộng. Mặt đường bong tróc dày đặc, nhiều vị trí xuất hiện "ổ gà", "ổ voi". Các phương tiện phải giảm tốc độ, di chuyển chậm và thường xuyên né tránh, nhất là vào thời điểm lưu lượng giao thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ va chạm.
Để bảo đảm an toàn giao thông, ngành chức năng cần kiểm tra, khắc phục kịp thời các vị trí mặt đường xuống cấp, xuất hiện "ổ gà", "ổ voi" hoặc thường xuyên ngập nước. Trong thời gian chưa thể sửa chữa, cần có những giải pháp trước mắt hoặc đặt biển cảnh báo phù hợp, dễ nhận biết cả ban ngày lẫn ban đêm tại những điểm có nguy cơ cao.
Người dân khi lưu thông qua các khu vực này cũng cần chú ý quan sát, nhất là khi nước ngập, chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/canh-bao-nguy-hiem-tren-nhung-doan-duong-xuong-cap-do-mua-ngap-a132824.html