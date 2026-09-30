Cảnh báo nguy hiểm trên những đoạn đường xuống cấp do mưa ngập

Trên đường Phan Ngọc Hiển, đoạn giao với đường Hùng Vương (phường Tân Thành), mặt đường xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, tạo thành các "ổ gà", nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Tại khu vực này, ngành chức năng đã đặt biển cảnh báo để người dân nhận biết, chủ động giảm tốc độ và tránh những vị trí mặt đường bị hư hỏng.

Biển cảnh báo được ngành chức năng đặt trên đường Phan Ngọc Hiển, giúp người dân nhận biết khu vực mặt đường xuống cấp để chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát khi lưu thông.

Biển cảnh báo vị trí "ổ gà" nguy hiểm tại đoạn giao giữa đường Trần Hưng Đạo và đường Phan Ngọc Hiển.

Một số nơi, người dân dùng vật dụng sẵn có để tạo vật cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường.

Các vật dụng được đặt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Phường Lý Văn Lâm) nhằm cảnh báo người dân về khu vực ngập nước, có nhiều "ổ voi", "ổ gà" phía trước.

Một chiếc ghế được người dân đặt ở vị trí "ổ gà" bị ngập nước, nhằm cảnh báo người đi đường khi qua đoạn nối đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Số 11, Khu đô thị Sao Mai - Nhựt Hồng (Phường Lý Văn Lâm)

Người dân treo một chiếc bọc nilon sáng màu để cảnh báo các phương tiện lưu thông trên đường Lê Hồng Phong (Phường Lý Văn Lâm).

Tại phường An Xuyên, tuyến đường Mậu Thân đang xuống cấp, gây khó khăn cho việc lưu thông. Tuy nhiên, một số vị trí chưa có biển cảnh báo nguy hiểm. Các đoạn giao với đường Trần Quang Diệu, Trương Định, Nguyễn Trãi... xuất hiện nhiều điểm bong tróc, lồi lõm, gây khó khăn cho người và phương tiện, nhất là xe máy. Đây cũng là tuyến có lượng phương tiện lưu thông khá đông, trong đó thường xuyên có xe tải trọng lớn qua lại.

Xe tải trọng lớn thường xuyên lưu thông trên đường Mậu Thân, khiến mặt đường xuống cấp càng thêm nghiêm trọng nhưng chưa có biển cảnh báo.

Đoạn đường Mậu Thân nối với đường Trương Định, nhiều mảng mặt đường bong tróc gần như hoàn toàn, khiến các phương tiện lưu thông khó khăn.

Đường Trần Quang Diệu đến trưa 30/9 vẫn còn ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt, sự cố đối với xe máy.

Riêng đoạn đường Mậu Thân từ vòng xuyến đường Nguyễn Trãi rẽ hướng cầu Phụng Hiệp, tình trạng xuống cấp diễn ra trên diện rộng. Mặt đường bong tróc dày đặc, nhiều vị trí xuất hiện "ổ gà", "ổ voi". Các phương tiện phải giảm tốc độ, di chuyển chậm và thường xuyên né tránh, nhất là vào thời điểm lưu lượng giao thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

Đoạn đường Mậu Thân từ vòng xuyến đường Nguyễn Trãi rẽ hướng cầu Phụng Hiệp, mặt đường bị xuống cấp nghiêm trọng.

Để bảo đảm an toàn giao thông, ngành chức năng cần kiểm tra, khắc phục kịp thời các vị trí mặt đường xuống cấp, xuất hiện "ổ gà", "ổ voi" hoặc thường xuyên ngập nước. Trong thời gian chưa thể sửa chữa, cần có những giải pháp trước mắt hoặc đặt biển cảnh báo phù hợp, dễ nhận biết cả ban ngày lẫn ban đêm tại những điểm có nguy cơ cao.

Người dân khi lưu thông qua các khu vực này cũng cần chú ý quan sát, nhất là khi nước ngập, chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra./.