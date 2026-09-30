Cử tri kiến nghị tăng quyền lợi BHYT cho bệnh nhân ung thư di căn, Bộ Y tế phản hồi gì?

Cử tri TP Huế đề nghị Bộ Y tế và các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các mở rộng danh mục thuốc thuốc tây y và y học cổ truyền cấp cho người khám chữa bệnh bằng BHYT; bổ sung các dịch vụ, trang thiết bị được hưởng từ BHYT đảm bảo người dân được cung ứng dịch vụ tốt nhất, hạn chế tối đa tình trạng người dân tự mua ngoài, ảnh hưởng đến tỷ lệ tham gia BHYT tự nguyện trong nhân dân.

Cùng đó, cử tri Tây Ninh kiến nghị xem xét, mở rộng đối tượng hưởng chế độ đối với người bệnh ung thư (bệnh "K") đã di căn nhằm giảm bớt chi phí khám, chữa bệnh cho người dân.

Hồi đáp cử tri, Bộ Y tế cho biết Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện và rộng so với mức đóng BHYT.

Theo Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế, danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT gồm 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm, được chia thành 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu; trong đó có 76 hoạt chất, thuốc hóa dược, sinh phẩm thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Hiện nay, Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT. Ảnh: Thái Bình

Danh mục thuốc BHYT tại Việt Nam được ghi theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không ghi hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại. Vì vậy, số lượng thuốc thành phẩm được Quỹ BHYT thanh toán trên thực tế lớn hơn số lượng thuốc trong danh mục nêu trên.

Hiện nay, Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.

Trong đó, dự kiến bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học như kháng thể đơn dòng, thuốc miễn dịch có hiệu quả điều trị cao; đồng thời xem xét tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ BHYT. Một số thuốc hiện có trong danh mục cũng được xem xét điều chỉnh tỷ lệ thanh toán phù hợp nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Bộ Y tế cho biết thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 03/10/2025 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội, Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng Nghị định quy định việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng BHYT theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ BHYT.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ nghiên cứu, đánh giá tác động trong quá trình hoàn thiện chính sách BHYT, trong đó có chính sách đối với người mắc bệnh hiểm nghèo, người bệnh ung thư đã di căn, nhằm đề xuất phạm vi và mức hưởng phù hợp với khả năng cân đối của Quỹ BHYT.

Liên quan đến chính sách BHYT, Bộ Y tế cũng đang nghiên cứu xây dựng nghị định quy định việc tăng mức hưởng và mở rộng phạm vi hưởng BHYT theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của quỹ. Theo dự thảo, các trường hợp hiện có mức hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng được đề xuất nâng lên 85% từ ngày 1/7/2027 và lên 90% từ ngày 1/7/2029. Riêng người từ 75 tuổi trở lên, người khuyết tật nhẹ có mức suy giảm khả năng lao động từ 35%-60%, người dưới 18 tuổi và người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình được đề xuất nâng mức hưởng chi phí khám, chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản lên 95% từ ngày 1/7/2030, nếu chưa có mức hưởng cao hơn. Đối với các nhóm còn lại đang hưởng 80%, mức hưởng được đề xuất tăng lên 85% từ ngày 1/7/2028. Từ ngày 1/7/2030, mức hưởng khi khám, chữa bệnh tại cấp ban đầu và cấp cơ bản dự kiến tăng lên 90%.