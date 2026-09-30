Vị trí xử phạt vi phạm khoảng cách trên cao tốc phải đáp ứng điều kiện gì?

Một điểm xử lý vi phạm khoảng cách trên cao tốc.

Vừa qua, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) có văn bản đề nghị Cục CSGT phối hợp xác định các đoạn cao tốc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn.

Danh sách này sẽ được sử dụng làm cơ sở để Cục Đường bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan lắp đặt báo hiệu đường bộ và vạch kẻ đường phục vụ việc xác định khoảng cách an toàn trên đường cao tốc.

Việc xác định cụ thể các đoạn cao tốc áp dụng xử phạt được đặt ra trong bối cảnh quy định về khoảng cách an toàn đang được rà soát để phù hợp hơn với điều kiện thực tế của từng tuyến đường.

Theo Cục CSGT, việc kiểm soát, xử lý vi phạm về khoảng cách được lực lượng CSGT triển khai tại Km219 và Km326 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Còn lại trên các đoạn khác của đường cao tốc người lái xe phải tự chủ động có ý thức về giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước căn cứ vào tốc độ lưu thông, với mục tiêu lớn nhất là bảo đảm an toàn cho mình và người tham gia giao thông xung quanh.

Quy định khoảng cách an toàn.

CSGT chỉ kiểm soát, xử lý vi phạm tại những vị trí có tổ chức giao thông gồm biển báo và vạch xác định khoảng cách xe theo quy chuẩn; có hệ thống giám sát để ghi nhận vi phạm là “bằng chứng điện tử”.

Việc có dữ liệu điện tử kết hợp với biển báo, vạch kẻ đường về khoảng cách trên đường (clip, hình ảnh) sẽ giúp xác định chính xác tốc độ và khoảng cách của phương tiện tại thời điểm đó.

Cục CSGT cho biết, lực lượng chức năng chỉ xử lý hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với những xe cố tình vi phạm hoặc bị nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn vi phạm.

Quy định về bố trí vạch khoảng cách trên đường.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, người điều khiển phương tiện phải giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Khi thấy biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe” yêu cầu lái xe phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo, đồng thời là sự cảnh báo về khoảng cách an toàn mà lái xe cần có khi lưu thông trên đường, nhất là trên đường cao tốc.

Đối với các tuyến cao tốc, khi phương tiện phía trước phanh gấp, chỉ một vài giây phản ứng cũng có thể quyết định việc dừng xe an toàn hay xảy ra va chạm liên hoàn.

Trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn tương ứng với mỗi tốc độ được quy định.

Cụ thể, khi tốc độ phương tiện là 60 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu 35m; tốc độ trên 60 km/h đến 80 km/h khoảng cách tối thiểu là 55m; tốc độ trên 80 km/h đến 100 km/h khoảng cách tối thiểu là 70m; tốc độ trên 100 km/h đến 120 km/h khoảng cách tối thiểu là 100m.

Trong trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao, hoặc ùn tắc do sự cố phía trước, người điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình. Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.

Nếu trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc khoảng cách an toàn trong điều kiện thời tiết.

Đối với hành vi vi phạm không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc, tài xế sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe; Khi gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.