Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Cụ thể, ngày 30/9 UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường trao quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm ông Thân Trung Kiên, Thành ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND thành phố Bắc Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 5 năm.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường đánh giá cao đồng chí Thân Trung Kiên là cán bộ trẻ đã trải qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, tinh thần trách nhiệm và năng động trong công việc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Thân Trung Kiên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh đề nghị tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, làm việc thực chất; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật công vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh Thân Trung Kiên trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Bắc Ninh. Ông khẳng định nhận nhiệm vụ mới vừa là niềm vinh dự, vừa là trọng trách lớn, nhất là trong bối cảnh Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trên cương vị mới, ông Kiên xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, ông tập trung nâng cao năng lực hoạch định, thực thi chính sách, bảo đảm các cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ đến được với doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân, lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo.

Đồng thời, ông chú trọng đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ những bài toán thực tiễn của thành phố, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm; lấy dữ liệu làm nền tảng cho quản trị đô thị, tiếp tục phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung, thúc đẩy dịch vụ số và kinh tế số.

Ông Thân Trung Kiên, sinh năm 1986. Trước khi làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh, ông từng làm Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND thành phố; Bí thư Huyện ủy Lục Nam (tỉnh Bắc Giang cũ), Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang (cũ).