Bảo tồn, phát huy và lan tỏa Di sản cụ Huỳnh Thúc Kháng trong đời sống xã hội

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (thứ ba từ phải qua) và các đồng chí dự hội thảo thực hiện nghi thức phát hành Bộ tem bưu chính kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026). (Ảnh: CÔNG VINH)

Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương; đại diện gia đình cụ Huỳnh Thúc Kháng, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học.

Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thành ủy Đà Nẵng phối hợp tổ chức, nhằm tập trung làm rõ, khẳng định những cống hiến to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, làm sâu sắc hơn giá trị tư tưởng, nhân cách đạo đức và tinh thần phụng sự nhân dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Các đại biểu thực hiện lễ phát hành Bộ tem bưu chính kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: CÔNG VINH)

Tại hội thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thành ủy Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ phát hành Bộ tem bưu chính kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026).

Các tham luận trình bày tại hội thảo đã thành kính ôn lại, đi sâu phân tích, làm rõ toàn diện cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với dân tộc. Trên cơ sở tư liệu lịch sử xác thực, các bài viết đã khắc họa nổi bật bản lĩnh chính trị, nhân cách cao đẹp cùng tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc của cụ; đồng thời, đúc kết nhiều bài học có giá trị thời sự đối với công tác cán bộ và phát huy vai trò đội ngũ trí thức hiện nay.

Các đồng chí lãnh đạo ký lưu niệm Bộ tem bưu chính kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: CÔNG VINH)

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong suốt hơn 70 năm cuộc đời, cụ Huỳnh Thúc Kháng chỉ suy nghĩ và hành động với quan điểm xuyên suốt, nhất quán: Tất cả vì dân, học vì dân, viết vì dân, chịu tù đày vì dân, gánh vác việc nước cũng vì dân.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: CÔNG VINH)

Cùng các chí sĩ Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã khởi xướng và trở thành một trong những linh hồn của phong trào Duy Tân ở Trung Kỳ với tôn chỉ “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định: "Di sản cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại không chỉ thuộc về lịch sử, mà còn để lại những bài học sâu sắc cho hôm nay và mai sau. Trí thức chân chính là trí thức gắn trí tuệ với vận mệnh dân tộc; trí thức chỉ thực sự lớn khi đứng về phía nhân dân và khối đại đoàn kết chỉ bền vững khi được xây dựng trên sự tin cậy, tôn trọng, đồng thuận vì mục tiêu chung".

Đồng chí Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: CÔNG VINH)

Hiện nay, khi Đảng ta xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, đào tạo và văn hóa là những lĩnh vực chiến lược được chỉ rõ trong các Nghị quyết số 57-NQ/TW, 71-NQ/TW, 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, thì tinh thần “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” càng cho thấy giá trị gợi mở sâu sắc đối với yêu cầu phát triển con người và đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Nhấn mạnh mọi nhận định phải có căn cứ tư liệu xác thực, đúng với sự thật lịch sử, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị, hội thảo tập trung làm rõ một cách khách quan, khoa học, toàn diện cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng trên các lĩnh vực: Phong trào Duy Tân, giáo dục, văn hóa, báo chí, nghị trường, đấu tranh vì dân sinh, dân chủ, đến xây dựng chính quyền cách mạng và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đặc biệt, nghiên cứu sâu mối quan hệ tin cậy, đồng hành giữa cụ Huỳnh Thúc Kháng với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những thời khắc hiểm nghèo của cách mạng.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: CÔNG VINH)

Hội thảo phải tập trung chắt lọc những giá trị và bài học còn nguyên ý nghĩa thời sự về bản lĩnh, khí phách, sự liêm chính và tinh thần phụng sự của người trí thức; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trọng dụng nhân tài, quy tụ trí thức; về đặt lợi ích quốc gia-dân tộc, hạnh phúc của nhân dân lên trên hết. "Những bài học ấy phải được đúc kết thành luận cứ, kiến nghị cụ thể, phục vụ hoạch định chính sách về xây dựng đội ngũ trí thức và công tác cán bộ hiện nay", đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG VINH)

Nhấn mạnh phải có giải pháp thiết thực để bảo tồn, phát huy và lan tỏa di sản cụ Huỳnh Thúc Kháng trong đời sống xã hội, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục sưu tầm, khai thác tư liệu, sớm biên tập, xuất bản kỷ yếu hội thảo.

Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố phát huy giá trị các di tích lịch sử, khu lưu niệm gắn với cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng, đưa di sản của cụ vào giáo dục truyền thống ở địa phương; các cơ quan báo chí, xuất bản đổi mới cách tuyên truyền, nhất là trên không gian số, để tấm gương cụ Huỳnh Thúc Kháng đến gần hơn với thế hệ trẻ.