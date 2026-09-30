Phường Nùng Trí Cao ghi nhận ổ dịch tả lợn châu Phi tại Tổ dân phố Kỳ Sầm

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy lợn nhiễm bệnh. Ảnh: Thu Hiền.

Trước đó, 26/9, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường nhận được thông tin từ Tổ trưởng tổ dân phố Kỳ Sầm về việc 1 hộ chăn nuôi có lợn ốm, chết, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ngay sau đó, Trung tâm cử cán bộ chuyên môn phối hợp kiểm tra, xác minh tình hình và lấy mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Chăn nuôi tỉnh chuyển Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Trung ương I xét nghiệm.

Qua kiểm tra tại hộ ông Đoàn Trọng Tuần, hiện đang có đàn lợn 18 con lợn thịt. Tại thời điểm kiểm tra, 8 con đã chết và được gia đình tiêu hủy; 5 con có biểu hiện ốm và có các triệu chứng lâm sàng nghi mắc bệnh.

Ngay sau đó, Trung tâm phối hợp với các lực lượng chức năng và Tổ dân phố Kỳ Sầm tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn lợn, tổng trọng lượng 754,5 kg; triển khai phun khử trùng, tiêu độc khu vực chăn nuôi và các tuyến đường, khu vực liên quan.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, UBND phường Nùng Trí Cao tiếp tục tăng cường các biện pháp khoanh vùng, giám sát dịch bệnh, vệ sinh, khử trùng tiêu độc và tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.