Tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nước ngập

Sáng 30/9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Ngã ba Thái Lan, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai phối hợp Công an phường Long Thành nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra, xác định các vị trí ngập, tổ chức điều tiết giao thông tại Km30+700 ĐT.769.

CSGT cùng Công an địa phương điều tiết giao thông khu vực đường bị ngập nước.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã hỗ trợ học sinh, người dân có con nhỏ di chuyển qua khu vực ngập an toàn; đồng thời hỗ trợ 2 ô tô bị chết máy và 5 xe mô tô bị hư hỏng khi lưu thông qua khu vực này.

Nước ngập đường ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông.

Mấy ngày qua, lượng nước đổ về lớn sau mưa khá lớn, trong khi hệ thống thoát nước tại khu vực nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được xây dựng, cải tạo, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước tại một số vị trí trên tuyến, gây nên úng ngập.

CSGT hướng dẫn người dân di chuyển qua đoạn đường bị ngập nước.

Cán bộ Công an sử dụng xe ô tô chở phương tiện cho người dân qua đoạn đường bị ngập.

Cơ quan Công an khuyến cáo, khi lưu thông qua khu vực ngập, người dân cần giảm tốc độ, quan sát kỹ, giữ khoảng cách an toàn và không cố đi qua những vị trí nước ngập sâu, tránh xảy ra sự cố. Khu vực nước vào nhà cần đặc biệt chú ý an toàn điện, chủ động kê cao tài sản. Khi phát hiện tình huống nguy hiểm, cần cứu nạn, cứu hộ, hãy báo ngay cho lực lượng chức năng gần nhất.

Lực lượng ANTT cơ sở hỗ trợ đẩy xe máy cho người dân bị nước ngập.

Nước ngập xe không chạy được, lực lượng ANTT ở cơ sở đẩy xe cho người dân.

Cán bộ Công an phường Long Thành hỗ trợ đẩy xe cho người dân chở con đi học qua đoạn đường bị ngập.

Người dân đi làm buổi sáng qua đoạn đường ngập nước xe chết máy, cán bộ Công an hỗ trợ đẩy xe.

Công an phường Long Thành hỗ trợ đưa phương tiện của người dân qua khu vực nước ngập.

Công an phường Long Thành và Dân quân tự vệ phường di chuyển tài sản của người dân bị ngập ra khỏi nhà đến nơi cao ráo.

CBCS Công an phường Long Thành cùng các lực lượng tại cơ sở trực tiếp xuống địa bàn hỗ trợ bà con.