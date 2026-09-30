Tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nước ngập
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 29 đến rạng sáng 30/9, một số đoạn trên đường tỉnh 769 (ĐT.769) qua phường Long Thành (TP Đồng Nai) xảy ra ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. CSGT và Công an địa phương đã nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ bà con.
Sáng 30/9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Ngã ba Thái Lan, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai phối hợp Công an phường Long Thành nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra, xác định các vị trí ngập, tổ chức điều tiết giao thông tại Km30+700 ĐT.769.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã hỗ trợ học sinh, người dân có con nhỏ di chuyển qua khu vực ngập an toàn; đồng thời hỗ trợ 2 ô tô bị chết máy và 5 xe mô tô bị hư hỏng khi lưu thông qua khu vực này.
Mấy ngày qua, lượng nước đổ về lớn sau mưa khá lớn, trong khi hệ thống thoát nước tại khu vực nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được xây dựng, cải tạo, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước tại một số vị trí trên tuyến, gây nên úng ngập.
Cơ quan Công an khuyến cáo, khi lưu thông qua khu vực ngập, người dân cần giảm tốc độ, quan sát kỹ, giữ khoảng cách an toàn và không cố đi qua những vị trí nước ngập sâu, tránh xảy ra sự cố. Khu vực nước vào nhà cần đặc biệt chú ý an toàn điện, chủ động kê cao tài sản. Khi phát hiện tình huống nguy hiểm, cần cứu nạn, cứu hộ, hãy báo ngay cho lực lượng chức năng gần nhất.
Nguồn CAND: https://cand.vn/tich-cuc-ho-tro-nguoi-dan-bi-anh-huong-nuoc-ngap-post823565.html