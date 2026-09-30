Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại họp phiên toàn thể lần thứ Bảy

Các nội dung thẩm tra tại phiên họp gồm: dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; dự án Luật An ninh dữ liệu; dự án Luật Định danh và xác thực điện tử và dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thẩm tra, nhất là đối với những dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội; đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ các nội dung nhất là những vấn đề còn ý kiến khác nhau cần tiếp tục hoàn thiện để Thường trực Ủy ban tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Trình bày Tờ trình dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đại diện Bộ Công an cho biết, dự án nhằm hoàn thiện pháp luật, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Dự thảo Luật gồm 7 chương, 41 điều, quy định về nguyên tắc bảo vệ, tiêu chí xác định, phân loại công trình; lực lượng bảo vệ; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; quản lý công trình an ninh, khu an ninh và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động bảo vệ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Thảo luận về dự án Luật, các đại biểu đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện kỹ lưỡng cả về cơ sở pháp lý, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và cơ chế tổ chức thực hiện. Trong đó, cần rà soát các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp. Việc xác định phạm vi, đối tượng và tiêu chí phân loại công trình cần phù hợp với tính chất, mức độ quan trọng của từng loại công trình.

Đồng thời, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình cần được phân định rõ, phát huy vai trò của chủ thể quản lý trực tiếp, bảo đảm sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Các quy định cũng cần có tính khả thi, dễ tiếp cận, thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Bá Lực phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đại diện Bộ Công an cho biết, quá trình thi hành hai luật đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, tài sản và bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, một số quy định còn rườm rà, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức quản lý. Việc sửa đổi nhằm tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Đại tá Nguyễn Trung Kiên phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các quy định của 2 luật hiện hành để thực hiện chủ trương cắt giảm, đơn giản thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, phân cấp thẩm quyền, chuyển dịch phương thức quản lý từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, bảo đảm tính toàn diện, bao quát, thống nhất.

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Nguyễn Minh Đức đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến của các cơ quan của Quốc hội, bộ, ngành và cơ quan thẩm tra; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tiến độ trình Quốc hội.

Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an), Đại tá Lê Thị Hồng Thương phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhấn mạnh, việc hoàn thiện các dự án luật cần được thực hiện đồng bộ từ nội dung chính sách đến kỹ thuật lập pháp, tiếp tục rà soát từng quy định để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và khả năng tổ chức thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm các quy định pháp luật khi được ban hành có thể đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

+ Theo chương trình, buổi chiều, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại sẽ thẩm tra dự án Luật An ninh dữ liệu và dự án Luật Định danh và xác thực điện tử.