Xã Phan Ngọc Hiển khởi công 3 công trình lộ giao thông nông thôn
Sáng 30/9, UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công 3 công trình lộ giao thông nông thôn. Các công trình được triển khai theo Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đề án xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2030.
Ba tuyến đường được khởi công gồm: tuyến từ đường Bông Văn Dĩa đến ngọn Đầu Đước (ấp Kiến Vàng); tuyến từ cầu Kênh Kiều đến cầu Chim Đẻ (ấp Tam Hiệp); tuyến từ cầu ngọn Kênh Đào (ấp Rạch Gốc) đến hộ ông Bùi Văn Đấu (ấp Xẻo Lá).
Tổng chiều dài 3 tuyến là 5,5 km, tổng mức đầu tư 5,63 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ban Quản lý dự án khu vực Ngọc Hiển làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện 2 năm.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND Xã Phan Ngọc Hiển Huỳnh Thanh Đảm đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng hồ sơ thiết kế, bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ các quy định về kỹ thuật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng.
Các công trình khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho người dân và học sinh đi lại, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Theo Đề án xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030, Xã Phan Ngọc Hiển thực hiện 91 công trình. Riêng giai đoạn 2026-2027, địa phương triển khai 22 công trình, với tổng chiều dài 78 km, tổng vốn đầu tư 78 tỷ đồng.
Sau lễ khởi công, đơn vị thi công bắt đầu triển khai tuyến từ đường Bông Văn Dĩa đến ngọn Đầu Đước (ấp Kiến Vàng), dài 1,3 km, rộng 2 m, tổng mức đầu tư 1,43 tỷ đồng.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/xa-phan-ngoc-hien-khoi-cong-3-cong-trinh-lo-giao-thong-nong-thon-a132849.html