Quảng Ngãi động đất mạnh 3.8 độ

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo động đất ở Quảng Ngãi

Theo đó, vào lúc 8 giờ 37 phút 16 giây ngày 30/9, một trận động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.812° vĩ Bắc – 108.282° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vị trí xảy ra trận động đất ở Quảng Ngãi sáng nay.

Theo Viện Các khoa học Trái đất, động đất kích thích liên quan đến hoạt động tích nước hồ chứa, thường có cường độ yếu hoặc trung bình và ít khi gây thiệt hại nghiêm trọng.

Các chuyên gia từng nhận định động đất kích thích tại khu vực này có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí khoảng 10 năm mới dần ổn định. Tuy nhiên, khả năng xảy ra động đất có độ lớn trên 5,5 là thấp.

Tại Việt Nam, các trận động đất mạnh 4 - 4,9 độ được đánh giá là động đất nhẹ. Khi xảy ra động đất, các đồ vật trong nhà rung động và phát ra tiếng ồn. Nhiều người cảm nhận thấy động đất. Người ở ngoài nhà cảm thấy rung động nhẹ.

Nhìn chung không gây nên thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ. Rất hiếm khi gây thiệt hại trung bình tới thiệt hại đáng kể. Một số đồ vật trong nhà bị rơi. Tần suất xuất hiện trung bình trên toàn thế giới mỗi năm 10.000 - 15.000 trận.

Các trận động đất từ 2 - 2,9 độ và 3 - 3,9 độ được đánh giá là động đất yếu. Khi xảy ra các trận động đất từ 2 - 2,9 độ thì một số người cảm nhận được rung động rất nhẹ. Không gây thiệt hại cho các công trình xây dựng.

Trong khi đó, các trận động đất từ 3 - 3,9 độ, một số người cảm thấy nhưng hiếm khi gây thiệt hại. Có thể nhận thấy các đồ vật trong nhà rung động.