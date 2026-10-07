Đi xa để trở về

Đằng sau hai suất học bổng danh giá ấy là hành trình bền bỉ học tiếng Anh, vượt qua những lần chưa đạt mục tiêu và không ngừng nâng cao năng lực để tạo giá trị cho phụ nữ, cộng đồng và quê hương.

Chị Trần Thu Hiền (ngoài cùng bên phải) cùng đội ngũ lãnh đạo Cảng vụ Gdansk (Ba Lan) tại Hội thảo Doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chinh phục những học bổng danh giá

Sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, chị Trần Thu Hiền đã có nhiều năm làm phóng viên tại Đài Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên (cũ); Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (cũ); Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội (cũ), trước khi rẽ hướng sang mảng kinh doanh.

Hiện chị là CEO Công ty TNHH Bảo Toàn Minh, địa chỉ tại phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, chuyên lĩnh vực tư vấn, xúc tiến thương mại.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp tưởng chừng đã đi vào quỹ đạo ổn định, chị Hiền khiến nhiều người bất ngờ bằng việc trau dồi khả năng tiếng Anh để ứng tuyển những chương trình học bổng quốc tế lớn, và trở thành một trong số rất ít người Thái Nguyên chinh phục được những học bổng danh giá.

Năm 2026 trở thành dấu mốc đặc biệt với Trần Thu Hiền khi chị liên tiếp vượt qua quá trình tuyển chọn của hai chương trình học bổng quốc tế. Đầu tiên là MBA Advancing Women in Leadership Scholarship của Newcastle University Business School, Vương quốc Anh.

Đây là học bổng chi trả toàn bộ học phí trị giá 33.250 bảng Anh, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng, kỳ tuyển sinh năm 2026 chỉ có một suất. Ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm quản lý, quá trình nghề nghiệp, năng lực học thuật, đồng thời trải qua phỏng vấn và viết bài luận.

Điều đặc biệt nằm ở chính tên gọi của học bổng: “Advancing Women in Leadership” – Thúc đẩy phụ nữ trong vai trò lãnh đạo. Trong hồ sơ, chị Hiền không chỉ kể câu chuyện của một nữ doanh nhân mà còn đưa ra những minh chứng từ chính quá trình điều hành doanh nghiệp.

Khoảng 70% nhân sự trong công ty là nữ. Chị từng bước trao cho những nhân viên nữ lâu năm cơ hội trực tiếp làm việc với khách hàng, thuyết trình, thương lượng và chịu trách nhiệm về dự án.

Khi khách hàng có xu hướng bỏ qua nữ trưởng nhóm để tìm đến người đứng đầu doanh nghiệp, chị Hiền không trực tiếp thay thế họ để giải quyết công việc nhanh hơn, mà lựa chọn khẳng định thẩm quyền của người phụ nữ đang phụ trách.

Chị Trần Thu Hiền khi còn là phóng viên.

Khi kế hoạch sang Anh gần hoàn tất, một cánh cửa khác tiếp tục mở ra. Hiền được lựa chọn cho Australia Awards Scholarships, chương trình học bổng quốc tế danh giá do Chính phủ Australia tài trợ, hướng tới phát triển những cá nhân có tiềm năng lãnh đạo và tạo ra những thay đổi lâu dài khi trở về đóng góp cho đất nước.

Tại Việt Nam, quá trình tuyển chọn Australia Awards không chỉ đánh giá năng lực học tập mà còn xem xét tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Australia, cùng tố chất lãnh đạo, kinh nghiệm nghề nghiệp và năng lực thực tế. Và chị Hiền đã đáp ứng được tất cả những yêu cầu khắt khe đó.

Truyền cảm hứng để phụ nữ bước tiếp

Đằng sau kết quả ngọt ngào ấy là một hành trình không dễ dàng đối với chị Hiền. Vừa điều hành doanh nghiệp, vừa chăm lo gia đình, chị vẫn phải dành thời gian học tiếng Anh, luyện IELTS và chuẩn bị hồ sơ học bổng.

Bà Đinh Thị Thanh Hoa, Founder của cộng đồng Scholarship for Vietnamese Students và Scholarship Hunters, người đồng hành cùng chị Hiền trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, rất ấn tượng với sự kiên trì của chị.

Bà Hoa chia sẻ: Vừa quản lý công ty riêng, vừa có gia đình cần chăm sóc, Hiền vẫn sắp xếp thời gian để học tiếng Anh, thi IELTS và làm hồ sơ. Khi chưa đạt điểm ngay, bạn không bỏ cuộc mà tiếp tục ôn tập.

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Hiền bảo ngoại ngữ không chỉ là điều kiện để hoàn thiện hồ sơ, đó còn là công cụ giúp chị tiếp cận tri thức, làm việc với đối tác quốc tế và mở rộng những giới hạn nghề nghiệp của mình.

Chị học trong khi vẫn làm việc, điều chỉnh sau mỗi lần chưa đạt mục tiêu và kiên trì tiến về phía trước. Hành trình ấy cũng cho thấy một lựa chọn quan trọng: không chờ đến khi “đủ giỏi” mới bắt đầu.

Chị Trần Thu Hiền (ngoài cùng bên trái) và đoàn doanh nghiệp Ba Lan chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tổng cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Điều chị Hiền nói nhiều nhất khi kể câu chuyện hai học bổng không nằm ở thành tích của bản thân. Chị nghĩ đến những phụ nữ bước sang tuổi 30, 35 hay 40, thậm chí hơn, và bắt đầu tự hỏi: Có quá muộn để đi học? Nếu thay đổi công việc lúc này, liệu mọi thứ có trở về con số không? Và câu trả lời là không.

Chị bảo: “Ở tuổi 20, chúng ta có nhiều thời gian nhưng đôi khi chưa biết mình thực sự muốn gì. Ở tuổi 37, có thể tôi không còn nhiều thời gian như trước, nhưng tôi hiểu rõ hơn mình cần học điều gì và muốn dùng những kiến thức ấy để làm gì”. Và thông điệp của người phụ nữ 37 tuổi ấy có lẽ rất giản dị: phụ nữ không cần quay lại tuổi 20 để bắt đầu một điều mới.

Hai học bổng mở ra cơ hội học tập quốc tế, nhưng với chị Hiền, đích đến không chỉ là đi xa. Chị muốn mang kiến thức, kinh nghiệm và các mối quan hệ có được trở về đóng góp cho quê hương.

Trước khi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, chị Hiền từng có 5 năm công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên. Công việc báo chí đưa chị đến nhiều vùng quê, giúp chị hiểu hơn về đời sống người dân, những giá trị văn hóa địa phương và đặc biệt là cây chè - một phần quan trọng trong sinh kế và bản sắc của Thái Nguyên.

Khi chuyển sang công việc kinh doanh, một trong những hướng đi chị đang theo đuổi là đưa trà Thái Nguyên và các sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường nước ngoài. Trong những năm làm xúc tiến thương mại, chị đã tham gia kết nối trà Thái Nguyên với các hệ thống phân phối và sự kiện quốc tế.

Theo chị, sản phẩm địa phương hoàn toàn có thể vươn ra thế giới nếu được đầu tư bài bản về thương hiệu, tiêu chuẩn và phương thức kết nối tới người tiêu dùng. Với chị, đi ra thế giới không phải để rời xa quê hương, mà để có thêm tri thức và nguồn lực trở về tạo ra những giá trị mới cho nơi mình sinh ra.