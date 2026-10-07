151 cán bộ cấp cơ sở được bồi dưỡng kỹ năng

Đại biểu và học viên dự lễ khai giảng.

Trong đó, lớp dành cho bí thư, phó bí thư cấp ủy xã, phường có 74 học viên; lớp dành cho chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã có 77 học viên. Hai lớp học tập trung tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng từ ngày 7 đến 11/10.

Chương trình gồm 10 chuyên đề, do giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực IV và các cơ quan nghiên cứu trực tiếp giảng dạy.