Đại học Mỹ giảm học phí tới 50% để giành sinh viên

Ảnh minh họa: Inside Higher Ed

Một cuộc “cải tổ” học phí đại học đang bắt đầu diễn ra tại Mỹ khi ngày càng nhiều trường tư thục quy mô nhỏ lựa chọn cách giảm trực tiếp mức học phí để thu hút sinh viên, thay vì duy trì mức giá niêm yết cao rồi dùng học bổng để tạo ra các khoản giảm giá lớn.

Theo Bloomberg, hơn 10 trường cao đẳng và đại học Mỹ đã cắt giảm hoặc thông báo cắt giảm học phí và các khoản phí bắt buộc của chương trình trong năm nay. Một số trường tư thục đã giảm giá học phí niêm yết từ khoảng 40% đến hơn 50%.

Động thái này phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với các trường đại học Mỹ trong bối cảnh chi phí học tập tăng cao, trong khi phụ huynh và sinh viên ngày càng đặt câu hỏi về hiệu quả của khoản đầu tư cho một tấm bằng đại học.

Từ học bổng cao đến giảm thẳng học phí

Đại học Emory & Henry, một trường đại học tư thục ở bang Virginia, là một ví dụ điển hình.

Trong nhiều năm, trường niêm yết học phí gần 40.000 USD/năm và sử dụng các gói học bổng thành tích lên tới 23.000 USD để thu hút sinh viên. Cách làm này giúp trường cạnh tranh với các đại học công lập có mức học phí công bố thấp hơn.

Tuy nhiên, từ mùa thu năm nay, Emory & Henry đã giảm một nửa học phí, xuống còn 19.990 USD.

Khuôn viên trường Đại học Emory & Henry ở Emory, Virginia

“Chúng tôi nhận ra rằng mình không thể là một trường có mức học phí 40.000 USD mà vẫn thu hút sinh viên, đặc biệt là những sinh viên thuộc các nhóm kinh tế - xã hội trong khu vực. Chúng tôi không thể tiếp tục đi theo con đường đó”, Chủ tịch Emory & Henry Lou Fincher cho biết.

Sau khi giảm học phí, các khoản học bổng thành tích của trường cũng giảm xuống còn tối đa 5.000 USD. Đồng thời, Emory & Henry cam kết hỗ trợ toàn bộ học phí cho sinh viên bang Virginia có thu nhập hộ gia đình dưới 85.000 USD, với một số điều kiện nhất định.

Kết quả ban đầu khá tích cực: mùa thu năm nay, trường tuyển thêm khoảng 100 sinh viên mới so với năm trước.

Không chỉ Emory & Henry, ít nhất 5 trường đại học khác đã công bố kế hoạch giảm học phí từ mùa thu năm 2027.

Tại Oklahoma, Đại học Tulsa dự kiến giảm học phí và các khoản phí từ 54.000 USD xuống còn 25.000 USD. Nhà trường kỳ vọng số sinh viên năm nhất và sinh viên chuyển trường sẽ tăng 10-12% sau khi áp dụng mức học phí mới.

Khuôn viên Đại học Tulsa ở Oklahoma

Trong khi đó, Đại học Concordia, St. Paul dự kiến giảm thêm 5.500 USD học phí, sau khi từng giảm 33% vào năm 2013. Kể từ lần điều chỉnh đó, số sinh viên đại học chính quy của trường đã tăng hơn 70%.

Khi mức học phí trở thành rào cản tuyển sinh

Lâu nay, mức học phí niêm yết tại các trường đại học tư thục Mỹ không phản ánh chính xác số tiền mà phần lớn sinh viên phải trả. Các trường thường sử dụng học bổng và hỗ trợ tài chính để giảm đáng kể chi phí thực tế. Tuy nhiên, mô hình này cũng tạo ra một nghịch lý: mức học phí niêm yết càng cao, các trường càng phải đưa ra những khoản học bổng lớn để khiến chi phí thực tế trở nên hấp dẫn.

Trong khi đó, mức học phí niêm yết quá cao có thể khiến sinh viên và gia đình loại một trường đại học khỏi danh sách lựa chọn ngay từ đầu: “Khi sinh viên và gia đình nhìn thấy mức học phí niêm yết cao rồi không nộp đơn, điều đó không tốt cho sinh viên và cũng không tốt cho các trường”, hiệu trưởng Đại học Concordia, St. Paul nhận định.

Ông Eric LaMott, hiệu trưởng Đại học Concordia, St. Paul, thông báo về đợt điều chỉnh học phí của trường. Ảnh: Joe Thornton

Áp lực đối với các trường ngày càng lớn khi sinh viên và phụ huynh cân nhắc kỹ hơn về giá trị của một tấm bằng đại học. Tổng chi phí cho 4 năm học tại một số trường có thể lên tới gần 400.000 USD, khiến khoản đầu tư này trở thành gánh nặng đáng kể đối với nhiều gia đình.

Cùng lúc, số lượng học sinh tốt nghiệp trung học tại Mỹ đang giảm, làm thu hẹp nguồn tuyển sinh của các trường đại học.

Làm

rõ “giá thật” của giáo dục đại học

Tại Carroll College ở Montana, trường cho biết sẽ giảm 40% học phí từ năm tới, xuống còn 26.800 USD. Chủ tịch Jennifer Glowienka cho rằng mức giá mới giúp sinh viên và gia đình hình dung rõ hơn về “chi phí thực tế” của giáo dục đại học, thay vì phải cân nhắc giữa mức học phí niêm yết cao và các khoản học bổng đi kèm.

Với Emory & Henry, Chủ tịch Lou Fincher ví việc lựa chọn trường đại học như mua một chiếc ô tô, khi các gia đình đều muốn tìm được mức giá phù hợp nhất. Khi chi phí học đại học ngày càng trở thành yếu tố quyết định lựa chọn của người học, việc công khai một mức học phí hợp lý, dễ hiểu đang trở thành cách để các trường tư thục Mỹ cạnh tranh trong một thị trường tuyển sinh ngày càng khó khăn.