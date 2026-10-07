Thanh niên Gen Z tình nguyện ngập ngũ với cảm ứng từ fanpage công an xã

Thượng úy Lý Bá Lâm cùng em Đỗ Quốc Cường - người tình nguyện viết đơn nhập ngũ vào lực lượng CAND năm 2027

"Em có phải là Đỗ Quốc Cường sinh năm 2008 ở thôn Hùng Vương nhỉ?". Cuộc trò chuyện mở đầu giản dị khi Thượng úy Lý Bá Lâm, Phó Bí thư Đoàn xã, cán bộ Cảnh sát khu vực (Công an xã Ứng Hòa, Hà Nội) bước vào nhà. Mục đích ban đầu của anh chỉ là hỏi thăm sức khỏe, nắm bắt tâm tư nam thanh niên trong độ tuổi gọi khám nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân năm 2027.

Nhưng bất ngờ lại đến từ phía người đối diện. Cường không e dè mà chủ động nhắc đến trang Facebook "Vì bình yên xã Ứng Hòa".

"Em thấy các anh Công an xã đăng nhiều hoạt động gần gũi quá. Không chỉ tuần tra giữ gìn an ninh trật tự mà còn tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ thiếu nhi, làm thiện nguyện. Facebook Lý Bá Lâm thường xuyên lên sóng tuyên truyền xây nhà tình nghĩa đúng không ạ?", chàng trai trẻ rành rọt kể.

Nghe thanh niên gọi đúng tên tài khoản mạng xã hội của mình, Thượng úy Lâm bật cười: "Fan cứng của fanpage công an xã à?".

Sự cởi mở lập tức xóa nhòa khoảng cách. Cường thừa nhận, trước đây em từng nghĩ Công an xã chỉ đơn thuần đi xử lý vi phạm. Nhưng những bài đăng thường nhật đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn của một thanh niên Gen Z. Hình ảnh Cảnh sát khu vực kiêm Phó Bí thư Đoàn xã lội ruộng, xuống từng thôn xóm giúp dân mang đến sự nể phục âm thầm.

Hiểu được tâm lý người trẻ, Thượng úy Lâm chia sẻ về lứa tuổi "đang rất nghịch ngợm". Nhớ lại thời gian còn làm lính hình sự, anh từng đối diện với nhiều thanh thiếu niên trạc tuổi Cường, vác đao kiếm đi ngoài đường và kết cục là vướng vòng lao lý với tội danh gây rối trật tự công cộng. "Anh tuyên truyền mọi thứ về pháp luật cho các bạn nhỏ để định hướng, nhất là thế hệ trẻ như em", đồng chí Cảnh sát khu vực bộc bạch.

Niềm tin dành cho những người giữ gìn an ninh cơ sở được bồi đắp từ chính những hành động rất đời thường

Chính sự chân thành ấy đã chạm đúng suy nghĩ của Cường. Em muốn có cơ hội thử sức, được rèn luyện bản thân trong một môi trường kỷ luật.

Thượng úy Lâm không thúc ép. Anh dặn dò kỹ: quyết định này phải là tự nguyện, phải có sự đồng ý, chấp thuận từ gia đình, rèn luyện trong CAND mang đến nhiều ích lợi cho tuổi trẻ về tính kỷ luận, sự dấn thân và tinh thần phục vụ.

"Nếu em đã thích, anh sẽ cho cháu tự viết đơn. Có máy tính đây, Cường tự đánh máy những tâm tư nguyện vọng của mình", anh nói.

Lá đơn tình nguyện gia nhập lực lượng Công an nhân dân năm 2027 dần hiện ra trên màn hình. Vị Cảnh sát khu vực ngồi cạnh, vạch rõ lộ trình từ việc khám sức khỏe đến lúc hoàn thiện hồ sơ.

Anh không quên tiếp thêm động lực bằng những câu chuyện thật: "Mấy bạn anh đưa đi nghĩa vụ mọi năm đó, phấn đấu tốt toàn được chuyên nghiệp đấy. Có bạn đầu tay anh đưa đi giờ cũng chuyên nghiệp rồi. Anh mong những người mình vận động đều cống hiến hết mình và đạt kết quả như thế".

Cùng ngày 7/10/2026, tinh thần tuổi trẻ ấy không chỉ có ở Đỗ Quốc Cường. Tại thôn Hùng Vương, một thanh niên khác là Nguyễn Văn Cường (SN 2007) cũng chính thức nộp đơn tình nguyện nhập ngũ vào lực lượng CAND năm 2027.

Những lá đơn gõ vội nơi bàn trà hay nắn nót viết tay đều mang chung một xuất phát điểm: niềm tin dành cho những người giữ gìn an ninh cơ sở được bồi đắp từ chính những hành động rất đời thường...