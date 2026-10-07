Đắk Lắk thông tin việc giáo viên hơn 10 năm chưa được tuyển dụng

Đại diện UBND xã Krông Năng phản hồi thông tin với Báo GD&TĐ. (Ảnh: TH)

Các thầy cô đủ điều kiện để tuyển dụng

Chiều 6/10, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Họp báo định kỳ tháng 9/2026 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ chủ trì.

Tham dự có đại diện các ban, sở, ngành, địa phương, Hội Nhà báo tỉnh; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

UBND tỉnh Đắk Lắk họp báo định kỳ tháng 9/2026. (Ảnh: TH)

Phản hồi bài viết "Hơn 10 năm đứng lớp, 8 giáo viên vẫn mỏi mòn chờ một kỳ xét tuyển", đăng trên Báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ), ngày 23/9/2026, ông Phạm Đình Chương, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội (xã Krông Năng, Đắk Lắk) cho biết, có 2 người trong 8 giáo viên được Báo phản ánh hiện công tác trên địa bàn xã (6 trường hợp còn lại thuộc xã khác thuộc huyện Krông Năng cũ-PV).

Đó là ông Trần Hoàng Cảm và ông Phạm Ngọc Long, giáo viên hợp đồng tại Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn.

"Qua đánh giá từ nhà trường, cả 2 giáo viên đều dạy môn Tin học, có chuyên môn tốt, thường xuyên hỗ trợ Công nghệ thông tin cho địa phương. UBND xã mong muốn Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ sớm tuyển dụng đội ngũ giáo viên này", ông Chương nói.

Ông Chương đồng thời cho biết thêm, 2 giáo viên này được đưa vào đợt rà soát, tổng hợp nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức từ tháng 3/2026.

Cụ thể, ngày 30/3, UBND xã có Báo cáo số 184/BC-UBND, đăng ký 13 trường hợp được địa phương xác định đủ điều kiện theo quy định, trong đó có ông Cảm và ông Long. Qua các đợt tổng hợp, UBND xã Krông Năng đã báo cáo Sở GD&ĐT, đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức, tuyển dụng nhà giáo và nhân viên đối với 17 trường hợp đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

“Căn cứ Điểm a, Khoản 5, Điều 2 Quyết định số 01787/QĐ-UBND ngày 28/10/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk thì thẩm quyền tuyển dụng là của Sở GD&ĐT, không thuộc thẩm quyền của UBND xã Krông Năng”, ông Chương nhấn mạnh.

Tiếp tục rà soát để tuyển dụng

Dù việc này tồn tại từ thời còn UBND cấp huyện, tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Đá, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, ngay từ đầu năm 2026, Sở đã đề nghị các địa phương rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng vào làm viên chức ngành giáo dục.

Ông Nguyễn Xuân Đá, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk trao đổi. (Ảnh: TH)

"Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu, Sở xây dựng kế hoạch tuyển dụng, dự kiến hoàn thành trong tháng 8 nhằm bảo đảm đội ngũ giảng dạy cho năm học 2026-2027. Nhưng đến tháng 6/2026, khi lấy ý kiến lần cuối của Sở Nội vụ, có yêu cầu từ Trung ương về cắt giảm biên chế. Đồng thời, Bộ GD&ĐT có văn bản yêu cầu các địa phương sắp xếp lại cơ sở giáo dục. Vì vậy, kế hoạch tuyển dụng phải tạm dừng", ông Đá thông tin.

Cũng theo ông Đá, ngành Giáo dục đã hoàn thành việc sắp xếp. Thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các địa phương rà soát lại đội ngũ và nhu cầu tuyển dụng trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao. Các địa phương sẽ đăng ký lại nhu cầu để Sở có căn cứ tiếp tục triển khai tuyển dụng.

“Giữa giáo viên hợp đồng và giáo viên biên chế, nhiệm vụ thực hiện không khác nhau nhưng chế độ có khoảng cách rất lớn. Chính vì vậy, Sở GD&ĐT cố gắng đẩy nhanh việc tuyển dụng”, ông Đá chia sẻ.

Vị lãnh đạo Sở cũng lý giải thêm, nguyên nhân từ quá trình tuyển dụng trước đây. Khi còn UBND cấp huyện, có một số địa phương nhiều năm không tổ chức, dẫn đến tình trạng giáo viên làm việc theo hợp đồng kéo dài. Những địa phương tổ chức tuyển dụng đã giải quyết được nhu cầu đội ngũ tốt hơn.

“Thêm một câu chuyện nữa là thiếu giáo viên nhưng lại thừa biên chế, thường ở những xã trung tâm của huyện trước đây. Như ở xã Krông Năng, số biên chế đảm bảo rồi nên đối với những giáo viên đang hợp đồng không có cơ hội để tuyển dụng”, ông Đá lý giải thêm.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ ghi nhận ý kiến của Báo GD&TĐ, đồng thời đề nghị Sở GD&ĐT phối hợp Sở Nội vụ khẩn trương rà soát, đánh giá toàn bộ biên chế giáo viên trên địa bàn sau sắp xếp, có phương án ổn định đội ngũ.

"Sau rà soát, trường hợp nào tuyển dụng hay không tuyển dụng phải nói rõ ràng. Vì đây là chế độ, chính sách của nhà giáo", ông Mỹ yêu cầu.

Chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ giáo viên dạy hợp đồng như Báo đã phản ánh, ông Mỹ đồng thời đề nghị Sở GD&ĐT cùng các địa phương động viên, nhắc nhở hiệu trưởng các trường học đối xử công bằng giữa giáo viên trong biên chế và giáo viên hợp đồng, nhất là trong thi đua, khen thưởng.

Trước đó, Báo GD&TĐ phản ánh, gắn bó với bục giảng từ trước năm 2015, 8 giáo viên hợp đồng ở Krông Năng (cũ), tỉnh Đắk Lắk đủ điều kiện để được tuyển dụng đặc cách. Ngoài 2 trường hợp thuộc xã Krông Năng, 6 trường hợp còn lại cũng nhiều lần được UBND huyện Krông Năng cũ rà soát, đề xuất tuyển dụng đặc cách. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn thấp thỏm chờ được xem xét tuyển dụng theo quy định.

Thành Tâm