Dấu ấn Bắc Ninh tại ASIAD 20

Cuộc tranh tài khốc liệt

Ba vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bắc Ninh được trưng tập trong thành phần Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 gồm Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1995, quê ở xã Tiên Lục, môn điền kinh), Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1998, quê ở xã Ngọc Thiện, môn wushu) và Đỗ Ngọc Linh (sinh năm 2004, quê ở xã Ngọc Thiện, môn vật tự do). Trong số đó, Nguyễn Thị Thu Thủy là vận động viên đầu tiên của Bắc Ninh bước lên bục huy chương tại kỳ Đại hội lần này.

Trận đấu giữa võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (bên trái) với võ sĩ đến từ Kazakhstan.

Tranh tài ở nội dung tán thủ nữ hạng 60kg, Thu Thủy khởi đầu thuận lợi khi vượt qua Jorayeva Merjen của Turkmenistan ở vòng tứ kết, qua đó giành quyền vào bán kết và chắc chắn có huy chương.

Ở trận bán kết diễn ra chiều 23/9, trước đối thủ được đánh giá cao, võ sĩ của Bắc Ninh không thể giành quyền vào chung kết. Dù tiếc nuối khi dừng bước ở bán kết song tấm Huy chương Đồng mà Thu Thủy giành được vẫn khẳng định đẳng cấp của wushu Việt Nam tại ASIAD.

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy giành Huy chương Đồng nội dung tán thủ nữ hạng 60kg.

Với Nguyễn Thị Oanh, tại ASIAD 20, cô bước vào với một thử thách khác. Ở Đại hội này, Nguyễn Thị Oanh tranh tài duy nhất nội dung 10.000m nữ, thay vì tham dự nhiều nội dung như tại một số kỳ Đại hội trước.

Ngày 24/9, Nguyễn Thị Oanh nhập cuộc chủ động, có thời điểm vươn lên nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, khi cuộc đua bước vào giai đoạn quyết định, các đối thủ mạnh tăng tốc và cô không thể duy trì vị trí trong nhóm tranh huy chương. Nguyễn Thị Oanh cán đích thứ 6 với thành tích 33 phút 44 giây 92.

Với Nguyễn Thị Oanh, kết quả trên khép lại một kỳ ASIAD nhiều dấu ấn trong hành trình thi đấu quốc tế. Cô xác nhận ASIAD 20 là kỳ Đại hội Thể thao châu Á cuối cùng mà mình tham gia. Mặc dù không giành huy chương song với kết quả, thành tích trên, "nữ hoàng điền kinh Việt Nam" vẫn nhận được nhiều lời chúc mừng, động viên từ người hâm mộ.

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh tham gia nội dung chạy 10.000 m nữ tại ASIAD 20. (Ảnh: Nguồn Webthethao.vn)

Ở môn vật tự do nữ hạng 50kg, Đỗ Ngọc Linh bước vào ASIAD 20 với hành trang đáng chú ý. Mới 22 tuổi, đô vật trẻ của Bắc Ninh từng giành Huy chương Vàng SEA Games 33 và có nhiều thành tích ở các giải quốc tế trong năm 2026.

Tại vòng 1/8 ngày 2/10, Ngọc Linh khởi đầu ấn tượng khi đánh bại Lin Yin Hui của Đài Bắc, Trung Hoa với tỷ số 10-0. Chiến thắng giúp cô giành quyền vào tứ kết. Tại đây, Ngọc Linh đối đầu với Keunimjaeva Aktenge của Uzbekistan. Trước đối thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Ngọc Linh không thể tạo nên bất ngờ và dừng bước sau thất bại 0-5.

Không giành được huy chương song việc thắng tuyệt đối ở vòng 1/8 rồi tiến vào tứ kết ASIAD là trải nghiệm quan trọng đối với một đô vật mới 22 tuổi. Kết quả này cho thấy Ngọc Linh đã có thêm cơ hội cọ xát với những đối thủ hàng đầu châu lục, qua đó tích lũy kinh nghiệm cho chặng đường tiếp theo.

Vận động viên Đỗ Ngọc Linh.

Ông Bùi Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bắc Ninh cho biết: “ASIAD là đấu trường thể thao lớn nhất châu Á, có sự cạnh tranh khốc liệt. Kết quả thi đấu lần này phản ánh tương đối sát thực lực của các vận động viên khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh của châu lục và nằm trong nhận định của Ban huấn luyện. Các vận động viên đã nỗ lực hết mình, thể hiện ý chí và bản lĩnh thi đấu trên đấu trường châu lục. Đặc biệt, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy vẫn duy trì được phong độ thi đấu ở các kỳ ASIAD. Vận động viên Nguyễn Thị Oanh bước sang tuổi 31, dù không còn ở giai đoạn sung sức nhất về thể lực, nhưng thành tích đạt được tại ASIAD 20 vẫn rất đáng ghi nhận”.

Tự hào và bước tiếp

Không chỉ 3 vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bắc Ninh, ASIAD 20 còn ghi nhận dấu ấn của những người con quê Bắc Ninh trong thành công của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam.

Ngày 29/9, Nguyễn Thị Thu Trang cùng đồng đội Nguyễn Thị Khánh Ly đánh bại vận động viên người Philippines 2-0 trong trận chung kết nội dung đôi nữ. Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 2000, quê ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trước đây), từng là vận động viên của đội tuyển cầu mây Bắc Giang. Sau này, cô ra Hà Nội lập nghiệp. Hiện nay, Nguyễn Thị Thu Trang thuộc quân số quản lý của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội.

Huấn luyện viên Trần Thị Vui (bên trái) và vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang mừng chiến thắng.

Chiến công nối tiếp chiến công, sáng 3/10, đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết, bảo vệ thành công Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ, từng giành được tại ASIAD 19. Đây cũng là tấm Huy chương Vàng thứ hai của cầu mây Việt Nam và là tấm Huy chương Vàng thứ ba của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Đằng sau những chiến thắng ấy có công lao rất lớn của huấn luyện viên trưởng Trần Thị Vui - người chèo lái con thuyền cầu mây nữ Việt Nam, từng gặt hái rất nhiều Huy chương Vàng ở các giải châu Á và thế giới.

Huấn luyện viên Trần Thị Vui sinh năm 1978, quê ở thành phố Bắc Giang trước đây. Chị từng là vận động viên đá cầu, sau đó chuyển sang thi đấu cầu mây và đảm nhiệm công tác huấn luyện, có nhiều đóng góp cho bộ môn đá cầu và cầu mây của Bắc Giang trước đây. Nhiều năm nay, chị sinh sống ở Hà Nội. Hiện chị là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển cầu mây nữ quốc gia.

Tại ASIAD 20, những thành tích của vận động viên quê hương Bắc Ninh đã tạo nên bức tranh nhiều sắc thái trên đấu trường châu lục. Có tấm huy chương, có những cuộc đua chưa đạt mục tiêu song điểm chung là tinh thần thi đấu và những trải nghiệm được tích lũy từ một sân chơi đỉnh cao. Đó cũng là những vốn quý để các vận động viên tiếp tục hướng tới những mục tiêu mới trong hành trình thi đấu thể thao thành tích cao.

Với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 19 Huy chương Đồng, thể thao Việt Nam kết thúc hành trình thi đấu tại ASIAD 2026 với 25 huy chương. Trong đó, cầu mây và karate tiếp tục cho thấy khả năng cạnh tranh ở cấp độ châu Á; nhiều môn khác như boxing, wushu, rowing, bắn súng, taekwondo…và các môn kỹ thuật cũng đóng góp vào tổng thành tích.

Dù số Huy chương Vàng chưa đủ giúp Việt Nam tiến sâu vào nhóm đầu châu Á và vẫn đứng sau một số đoàn Đông Nam Á, các vận động viên Việt Nam, trong đó có vận động viên quê Bắc Ninh đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, bền bỉ và nỗ lực đến những nội dung cuối cùng.

ASIAD 20 khép lại tại Nhật Bản, nhưng với các vận động viên và huấn luyện viên, những cuộc đấu thực sự chưa dừng lại. Sau một kỳ Đại hội, điều còn lại với họ không chỉ là những tấm huy chương mà còn là những thông số, những hạn chế, những điều chưa hoàn thiện được nhìn thấy rõ hơn. Đó chính là cơ sở để thể thao thành tích cao Bắc Ninh tiếp tục điều chỉnh công tác huấn luyện, lựa chọn lực lượng và chuẩn bị cho những đấu trường lớn tiếp theo.