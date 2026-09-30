Cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị 20 năm tù

Sáng 30/9, sau khi kết thúc phần thẩm vấn, phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương bước vào phần tranh luận.

Đại diện VKS công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đối với tội Nhận hối lộ, VKS đánh giá bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, là người tham gia nhiều nhất và nhận số tiền lớn nhất nên phải chịu mức án cao nhất.

Theo VKS, có đủ căn cứ xác định bị cáo Trường đã nhận hối lộ tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Từ đó, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Trường mức án 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Ngô Văn Vinh, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bị đề nghị mức án 7-8 năm tù; Lâm Văn Thành và Dương Văn Lương, cùng là cựu Phó viện trưởng, lần lượt bị đề nghị mức án 10-11 năm tù và 9-10 năm tù.

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (lao động tự do) 30 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Bị cáo Lê Văn Đông, chồng Mai Anh, bị VKS đề nghị 9-10 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 8-9 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, mức án được đề nghị là 17-19 năm tù.

Lê Văn Thưởng, cựu cán bộ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội, bị VKS đề nghị 8-10 năm tù về các tội Đưa hối lộ và Làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Cựu cán bộ phòng cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an Hà Nội Đỗ Văn Tuấn bị đề nghị 4-5 năm tù vì Nhận hối lộ; cựu điều tra viên Công an Hà Nội Phạm Minh Tuấn bị đề nghị 10-12 năm tù cho 2 tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Môi giới hối lộ.

Đặng Thị Hòa, vợ ông Trường, cựu nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bị VKS đề nghị 8-9 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Một số bị cáo khác trong vụ án đại diện VKS cũng đề nghị từ 7-9 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: M.Hùng.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Mai Anh vốn là người phải chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Trong thời gian này, bị cáo đã dùng tiền và các lợi ích vật chất để tạo quan hệ với nhiều cán bộ, nhân viên của viện.

Cơ quan tố tụng xác định Mai Anh đã đưa hối lộ hơn 1,5 tỷ đồng để được tạo điều kiện trong thời gian chữa bệnh, đồng thời tác động đến một số công việc tại viện.

Từ các mối quan hệ này, Mai Anh nhận tiền của nhiều bị can, bị cáo, bị án và người nhà của họ để làm trung gian tác động đến các hội đồng giám định. Tổng số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm về hành vi môi giới hối lộ gần 5,9 tỷ đồng, trong đó bị cáo hưởng lợi gần 4,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mai Anh bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng của hai người. Theo cáo trạng, Mai Anh nhận tiền và hứa có thể tác động để hai người đang vướng vòng lao lý được giám định, kết luận mắc bệnh tâm thần và được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Tuy nhiên, bị cáo không sử dụng số tiền này vào việc đã hứa mà chiếm đoạt.

Đối với Trần Văn Trường, cáo trạng xác định cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương trực tiếp nhận 4,68 tỷ đồng từ Mai Anh, Vũ Ngọc Trung, Trần Thị Hương và một số người khác.

Số tiền này liên quan việc đưa ra kết luận giám định không đúng thực trạng bệnh đối với 27 trường hợp là bị can, bị cáo, bị án, qua đó giúp những người này được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Sau khi nhận tiền, ông Trường chia một phần cho các thành viên khác trong hội đồng giám định.

Ngoài số tiền trên, cựu Viện trưởng còn bị cáo buộc nhận hơn 3,34 tỷ đồng liên quan việc tuyển dụng người vào viện, tạo điều kiện cho Mai Anh ở phòng riêng cùng hai con nhỏ và một số việc liên quan đến đi học, chuyển khoa của nhân viên.

Tổng cộng, VKS xác định ông Trường phải chịu trách nhiệm về hơn 8 tỷ đồng tiền nhận hối lộ, trong đó hưởng lợi riêng hơn 6,8 tỷ đồng.