Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị mức án nào?

Trưa 30/9, sau ba ngày xét hỏi, đại diện VKSND TP Hà Nội đã đề nghị mức án đối với hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo khác trong vụ án ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh.

Theo đó, trùm ma túy Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị đề nghị từ 15-16 năm về tội Đưa hối lộ; 5-6 năm tù tội Môi giới hối lộ; 17-18 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp đề nghị án 30 năm tù với cáo buộc là chủ mưu vụ án này.

Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (tức Đông Timo, SN 1978) bị đề nghị từ 17-19 năm tù về các tội gồm Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cặp vợ chồng khác cùng hầu tòa là Trần Văn Trường (SN 1973, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị đề nghị 20 năm tù về tội Nhận hối lộ; vợ của ông Trường là bị cáo Đặng Thị Hòa (nhân viên của Viện này) bị đề nghị từ 8-9 năm tù.

Hai cựu Viện trưởng Trần Văn Trường (trái) và Ngô Văn Vinh.

Cựu viện trưởng khác của Viện Pháp y tâm thần Trung ương là Ngô Văn Vinh (SN 1962) bị đề nghị từ 7-8 năm tù về tội Nhận hối lộ. Lâm Văn Thành và Dương Văn Lương, cùng là cựu Viện phó bị đề nghị lần lượt các mức án 10-11 năm tù và 9-10 năm tù.

Liên quan vụ án, ba cựu cán bộ Công an Hà Nội bị xét xử gồm: Lê Văn Thưởng bị VKS đề nghị 8-10 năm về các tội Đưa hối lộ và Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Phạm Minh Tuấn bị đề nghị 10-12 năm tù về các tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Môi giới hối lộ; Đỗ Văn Tuấn bị đề nghị 4-5 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Dương Thị Hòa (cựu kiểm sát viên Viện Kiểm sát quận Thanh Xuân cũ, Hà Nội) bị đề nghị từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm.

Hồ sơ vụ án nêu, năm 2016, Mai Anh phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bị đưa đi bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y. Tại đây, nữ bị cáo móc nối với cán bộ, giám định viên của Viện để được ra ngoài.

Tổng cộng, trùm ma túy Nguyễn Thị Mai Anh đưa hối lộ hơn 1,54 tỷ đồng cho nhiều lãnh đạo, nhân viên của Viện để có phòng riêng (có điều hòa và thiết bị âm thanh) để tổ chức ăn chơi, thậm chí sử dụng ma túy ngay trong Viện.

Vợ chồng Mai Anh còn thường xuyên đi du lịch và mời cả cán bộ, lãnh đạo khoa điều trị của Viện Pháp y đi cùng. Sau đó, Mai Anh dắt mối, đặt vấn đề với lãnh đạo Viện Pháp y để lo "chạy" kết luận giám định tâm thần cho các đối tượng khác.

Theo cáo buộc, Mai Anh nhận tiền của nhiều bị can, bị cáo, bị án hoặc người nhà của họ để làm trung gian tác động đến các Hội đồng giám định. Tổng số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm về hành vi môi giới hối lộ là hơn 5,9 tỷ đồng, qua đó bị cáo hưởng lợi hơn 4,1 tỷ đồng.

Vụ án có 65 bị cáo.

Trong các cựu lãnh đạo Pháp y tâm thần Trung ương, cựu Viện trưởng Trần Văn Trường bị cáo buộc nhận 4,68 tỷ đồng từ Mai Anh và một số người khác.

Hành vi nhận hối lộ của ông Trường diễn ra trong quá trình ra kết luận giám định không đúng thực trạng bệnh cho 27 trường hợp là bị can, bị cáo, bị án. Qua đó, giúp họ được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Ngoài ra, ông Trường còn nhận hơn 3,34 tỷ đồng trong quá trình tuyển dụng nhân viên vào viện; tạo điều kiện cho trùm ma túy Mai Anh ở phòng riêng cùng hai con nhỏ... Cáo trạng nêu, bị cáo Trường phải chịu trách nhiệm về khoản tiền hơn 8 tỷ đồng do nhận hối lộ, trong đó, bị cáo hưởng lợi 6,8 tỷ đồng.

Người tiền nhiệm của ông Trường là bị cáo Ngô Văn Vinh bị xét xử về hành vi nhận 90 triệu đồng từ Trường, sau đó cùng các thành viên Hội đồng giám định đưa ra kết luận không đúng thực trạng bệnh đối với 6 trường hợp để những người này được chữa bệnh bắt buộc.