Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Ngày 30/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Thị Minh Luyện, thủ quỹ và Phạm Thị Tâm, cán bộ y tế, thành viên Ban quản lý bếp ăn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập.

Hai bị can bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt quyết định và lệnh đối với Trần Thị Minh Luyện (bên trái) và Phạm Thị Tâm.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định, Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm thực hiện chỉ đạo của Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập. Theo đó, Luyện và Tâm đã liên hệ mua thực phẩm của các hộ kinh doanh, hằng ngày, hai bị can nâng khống giá thực phẩm so với giá thực tế.

Cơ quan Công an bắt tạm giam Trần Thu Đông, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập.

Từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2025, các bị can đã giữ lại tổng số 482.448.000 đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Trước đó, ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời, khởi tố bị can đối với Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, Kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Hoàng Thị Xuân Hòa, Kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập bị khởi tố.

Việc tiếp tục khởi tố Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm là kết quả của quá trình mở rộng điều tra. Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan trong vụ án và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.