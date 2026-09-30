Cụ ông 73 tuổi kiệt sức bên Quốc lộ 5 đã được cứu kịp thời

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, chiều 29/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên Quốc lộ 5, Thượng tá Nguyễn Lương Trọng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hải Phòng, kịp thời phát hiện, sơ cứu và phối hợp đưa một người cao tuổi bị kiệt sức bên đường đi cấp cứu.

Cụ thể, khoảng 16h06 cùng ngày, tại Km55+900 Quốc lộ 5, hướng Hải Phòng - Hà Nội, Thượng tá Nguyễn Lương Trọng phát hiện một người đàn ông cao tuổi nằm bất động bên mép đường. Qua quan sát, người này có biểu hiện nhợt nhạt, hơi thở yếu, sức khỏe có dấu hiệu suy kiệt.

Nhận thấy tình trạng của người dân có thể nguy hiểm, Thượng tá Nguyễn Lương Trọng nhanh chóng tiếp cận và tổ chức sơ cứu ban đầu. Đồng thời, ông huy động cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 5 phối hợp bảo vệ hiện trường và liên hệ Trung tâm Cấp cứu 115 để hỗ trợ y tế.

Thượng tá Nguyễn Lương Trọng nhanh chóng tiếp cận, tổ chức sơ cứu ban đầu. Ảnh: CACC.↵

Với sự hỗ trợ của lực lượng CSGT và nhân viên y tế, sau một thời gian được chăm sóc, người đàn ông dần tỉnh lại. Qua trao đổi, người này cho biết sinh năm 1953, trú tại phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng. Do bị đói lả, cơ thể suy kiệt và không còn đủ sức tiếp tục di chuyển, ông phải nằm lại bên đường.

Trước tình trạng sức khỏe của người cao tuổi, lực lượng CSGT phối hợp với nhân viên y tế đưa ông đến bệnh viện để tiếp tục thăm khám, chăm sóc. Đồng thời, lực lượng chức năng liên hệ với gia đình, thông báo tình hình để phối hợp chăm sóc ông.

Hành động kịp thời của Thượng tá Nguyễn Lương Trọng cùng cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 5 góp phần giúp người dân vượt qua thời điểm nguy hiểm, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và tình cảm của người chiến sĩ Công an nhân dân đối với nhân dân.