Đề xuất đổi tên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu kiểm tra thực tế nơi làm thủ tục xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu Khánh Bình.

Ngày 30/9, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, dẫn đầu đoàn công tác khảo sát phương án tổ chức lại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang.

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất, doanh trại, khu vực kiểm soát và các công trình phục vụ quản lý biên giới; nghe báo cáo về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại khu vực cửa khẩu.

Qua khảo sát, đoàn công tác nghiên cứu phương án tổ chức lại đơn vị phù hợp chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu quản lý khu vực cửa khẩu trong giai đoạn mới.

Theo phương án được xem xét, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình sẽ được đổi tên thành Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Khánh Bình, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Việc đổi tên được xem xét trên cơ sở tên gọi, tính chất, vị trí cửa khẩu và địa giới hành chính địa phương sau sáp nhập.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu yêu cầu đơn vị chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có nghiệp vụ chuyên sâu, nắm vững pháp luật và kỹ năng công tác cửa khẩu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Đơn vị được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy, vũ khí và các hành vi vi phạm pháp luật.