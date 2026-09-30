Khánh Hòa: Không xuất trình giấy tờ đã tích hợp trên VneID

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Công văn số 12023 triển khai thực hiện Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử.

Theo đó, khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch dân sự và các hoạt động khác, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải khai thác, sử dụng danh tính điện tử, thông tin, giấy tờ đã được tích hợp trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Đáng chú ý, các cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp hoặc xuất trình bản chính hoặc bản sao đối với những giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID.

Quy định này nhằm giảm giấy tờ trong quá trình thực hiện thủ tục, hạn chế việc người dân phải cung cấp lại những thông tin đã có trong hệ thống.

Việc khai thác, sử dụng danh tính điện tử phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin tài khoản định danh điện tử, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an toàn, bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP cũng quy định, khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến thông qua VNeID, cá nhân, tổ chức được miễn, giảm phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, tổ chức không được yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp hoặc xuất trình bản chính, bản sao giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Một điểm mới đáng chú ý khác là việc cập nhật, đồng bộ giấy tờ trên hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Theo đó, các giấy tờ không thuộc bí mật nhà nước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp sẽ được tự động đồng bộ, cập nhật vào hệ thống khi cơ sở dữ liệu của cơ quan cấp giấy tờ đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Khi thông tin, giấy tờ có thay đổi, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp giấy tờ phải thực hiện cập nhật ngay. Trường hợp khách quan chưa thể thực hiện tại thời điểm phát sinh thay đổi, thời gian cập nhật trên VNeID không quá 24 giờ kể từ thời điểm phát sinh dữ liệu mới. Trường hợp công dân yêu cầu cập nhật trực tiếp trên VNeID, thời gian cập nhật không quá 5 phút.

Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp giấy tờ chưa có cơ sở dữ liệu kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử, chủ thể danh tính điện tử có thể gửi yêu cầu tích hợp thông tin, giấy tờ thông qua VNeID.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hệ thống định danh và xác thực điện tử nhận được yêu cầu, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp giấy tờ thực hiện tiếp nhận, xử lý và phê duyệt yêu cầu tích hợp theo quy định.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP đồng thời mở rộng danh mục giấy tờ được tích hợp, cập nhật trên VNeID. Cụ thể, có 66 loại giấy tờ cấp cho cá nhân và 140 loại giấy tờ cấp cho cơ quan, tổ chức.

Trong đó, giấy tờ cấp cho cá nhân gồm giấy khai sinh, giấy xác nhận thông tin về cư trú, hộ chiếu phổ thông, thị thực, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, giấy phép đầu tư và nhiều loại giấy tờ khác.

Đối với cơ quan, tổ chức có các loại giấy tờ như giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu, giấy chứng nhận tên định danh, giấy phép kinh doanh, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu...

Nghị định cũng bổ sung quy định về “tài khoản hưởng an sinh xã hội” trên VNeID. Theo đó, người sử dụng có thể tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp khác.

Nghị định số 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 28/9/2026.