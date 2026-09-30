Tử tù 71 tuổi được tại ngoại sau khi ADN không trùng khớp

Carter, 71 tuổi, từng bị kết tội sát hại bà Eva Olesen, dì của cảnh sát trưởng thành phố Provo, bang Utah, vào thời điểm đó. Ông đã trải qua hàng chục năm trong khu biệt giam dành cho tử tù.

Carter rời nhà tù sau khi được trả tự do. Ảnh: The Salt Lake Tribune

Theo Salt Lake Tribune, bà Olesen bị đâm 10 nhát và bắn vào phía sau đầu. Thi thể bà được người chồng phát hiện tại nhà. Người chồng khai với cơ quan điều tra rằng ông ở cùng một người bạn vào thời điểm vợ bị sát hại.

Không có chứng cứ vật chất nào tại hiện trường liên hệ Carter với vụ án.

Carter cho rằng ông bị kết án dựa trên lời thú tội được đưa ra trong tình trạng bị ép buộc. Bản án cũng dựa vào lời khai của hai nhân chứng không cư trú hợp pháp tại Mỹ.

Hai người này sau đó ký văn bản xác nhận họ từng bị cảnh sát đe dọa, cưỡng ép và trả tiền để đưa ra lời khai gian dối chống lại Carter.

Năm 2022, bản án đối với Carter bị hủy. Khi vụ án được đưa lên Tòa án Tối cao bang Utah vào năm 2025, cơ quan này xác định hai cảnh sát liên quan đã nhiều lần cố ý có hành vi sai phạm trong quá trình điều tra.

Kết quả xét nghiệm mới cho thấy mẫu ADN thu được tại hiện trường không trùng khớp với Carter. Sau phát hiện này, các công tố viên quyết định không tiếp tục đề nghị mức án tử hình.

Thẩm phán ngày 28/9 ra lệnh cho Carter được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử lại.

Carter phải đeo thiết bị định vị GPS để cơ quan chức năng giám sát. Ông chưa được tuyên vô tội và vẫn phải đối mặt với cáo buộc giết người có tình tiết tăng nặng liên quan đến cái chết của bà Olesen.

Việc được tại ngoại mở ra một giai đoạn mới trong cuộc đời Carter sau nhiều thập kỷ bị giam giữ.

Phát biểu với báo giới sau khi Carter được trả tự do, luật sư bào chữa Neal Hamilton cho biết thân chủ của ông sẽ phải học cách thích nghi với cuộc sống bên ngoài theo từng phút, thay vì chỉ từng ngày.

Theo luật sư Hamilton, Carter còn một chặng đường dài phía trước và cần thời gian để hồi phục sau những tổn thương mà ông phải chịu suốt 41 năm vì một hành vi ông khẳng định mình không thực hiện.