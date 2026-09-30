Vi phạm quy định về nhập khẩu, buôn bán dược liệu làm thuốc, 5 doanh nghiệp bị xử phạt

Vi phạm quy định về nhập khẩu dược liệu nhiều doanh nghiệp bị xử phạt

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành 5 quyết định xử phạt hành chính đối với 5 doanh nghiệp dược với tổng số tiền 570 triệu đồng.

Các vi phạm chủ yếu gồm nhập khẩu nguyên liệu từ cơ sở chưa được cấp phép và bán nguyên liệu cho đơn vị không đủ điều kiện kinh doanh.

Mức phạt cao nhất 155 triệu đồng áp dụng với Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) do nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc từ các cơ sở cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc không thuộc các trường hợp cơ sở được cung cấp theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) đã thực hiện nhập khẩu 02 nguyên liệu làm thuốc là dược chất mà cơ sở cung cấp không thuộc một trong các trường hợp được cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam.

Tương tự Công ty CP Hóa chất Á Châu cũng bị xử phạt 155 triệu đồng do nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc từ các cơ sở cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc không thuộc các trường hợp cơ sở được cung cấp theo quy định.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu đã thực hiện nhập khẩu 06 nguyên liệu dược chất (Vitamin D3 1.0 MIU/G, Niacinamide (Vitamin PP), DL- ATocopheryl Acetate, Thiamine Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride, Ascorbic Acid Fine Powder) có nhà cung cấp là DSM Nutritional Products Asia Pacific (Singapore).

Cơ sở cung cấp này không thuộc một trong các trường hợp được cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam.

Cả hai doanh nghiệp đều bị buộc tái xuất hoặc tiêu hủy toàn bộ lô hàng, đồng thời người chịu trách nhiệm chuyên môn bị tước chứng chỉ hành nghề 8 tháng.

Cùng hành vi nhập khẩu sai nguồn cung, Công ty TNHH Kiến Vương bị phạt 150 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề của người quản lý chuyên môn 7,5 tháng và buộc tái xuất/tiêu hủy lô nguyên liệu PVP-IODINE 30/06.

Ở nhóm bán nguyên liệu cho cơ sở thiếu giấy chứng nhận phù hợp, Công ty TNHH Hóa chất Đăng Hưng và Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Nam Giang cùng bị phạt 55 triệu đồng do vi phạm nhiều lần khi cung cấp nguyên liệu cho các đối tác chưa đủ điều kiện.