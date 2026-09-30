Đến lượt Suzuki làm xe điện REEV

Theo Carscoops, Suzuki gần đây vừa công bố lộ trình phát triển cho thập kỷ tiếp theo, trọng tâm là chiến lược tiếp cận đa dạng multi-pathway, rút ngắn thời gian phát triển và tăng tính mô-đun hóa.

Suzuki tiết lộ đang phát triển động cơ xăng tăng áp mới, hệ thống mild-hybrid và nhóm hệ truyền động hybrid Series HEV dạng mô-đun, dự kiến bao gồm cả cấu hình mở rộng phạm vi hoạt động REEV hạng nhẹ đầu tiên của hãng.

Hybrid hóa để giảm phát thải

Suzuki cho biết hệ thống truyền động điện e-Axle "3 trong 1" mới đang được sử dụng trên mẫu xe kei-car thuần điện e Sky sẽ phát triển thành cụm "6 trong 1" dạng mô-đun, với kích thước tổng thể không đổi.

Cụm truyền động này sẽ được chia sẻ chung giữa các dòng xe thuần điện và xe hybrid theo triết lý “Right x Light Mobile Tech”, đồng thời sẽ có thêm một biến thể với kích thước lớn hơn 10% dành cho các mẫu xe hạng cao hơn.

Nhóm xe điện đô thị như Suzuki e Sky sẽ được trang bị motor điện phía trước mạnh 94 mã lực, kết hợp với motor điện 13 mã lực phía sau trên các phiên bản 4WD.

Các dòng xe hạng cao hơn sẽ được trang bị cụm e-Axle chính mạnh 174 mã lực, cùng tùy chọn cụm e-4WD phía sau công suất 40 mã lực.

Suzuki cũng tiết lộ kỳ vọng không sử dụng nguyên liệu đất hiếm trong motor điện của hãng nhằm nâng cao khả năng tái chế.

Hãng xe Nhật Bản dự định trang bị hệ thống hybrid nhẹ (MHEV) cho các dòng xe nhỏ hơn, hướng tới mục tiêu giảm 15% lượng phát thải carbon, tương đương với việc giảm 150 kg CO2 trên mỗi 10.000 km di chuyển.

Hệ truyền động Series HEV lại nhắm đến mục tiêu cắt giảm 29% phát thải, gấp đôi lượng CO2 tiết kiệm được lên mức 300 kg trên mỗi 10.000 km vận hành.

Đáng chú ý, động cơ đốt trong trên hệ truyền động Series HEV mới sẽ đóng vai trò máy phát điện, cho phép kỹ sư Suzuki phát triển sâu hơn thành cấu hình REEV Light bằng cách bổ sung khả năng sạc ngoài, tối ưu hóa kích thước bộ pin.

Suzuki cho biết hệ thống REEV của hãng sẽ không cần gói pin kích thước lớn, tuy nhiên vẫn phần nào giải quyết nỗi lo về quãng đường di chuyển của ôtô thuần điện.

Nguồn tin từ Autocar India cho hay các dòng xe Suzuki dự kiến được trang bị hệ thống Series HEV bao gồm Baleno và Fronx. Chuyên trang Carscoops cho rằng với thông tin nói trên, nhóm xe gồm S-Cross, Vitara, Grand Vitara và Victoris cũng là những ứng viên tiềm năng.

Song song với các mô-đun hệ truyền động điện hóa đang được phát triển, Suzuki tiếp tục trung thành với động cơ đốt trong. Báo cáo cho biết một động cơ xăng tăng áp phun nhiên liệu trực tiếp đang được phát triển cho các thị trường như Ấn Độ, nhiều khả năng sẽ có thêm biến thể chạy bằng khí nén thiên nhiên.

Suzuki chia sẻ mục tiêu dài hạn nâng hiệu suất nhiệt của động cơ đốt trong, từ mức 40% như hiện tại lên thành 50% trên các hệ truyền động tương lai.

Càng nhẹ càng tốt

Suzuki từ lâu nổi tiếng với việc sản xuất các dòng xe khối lượng nhẹ. Hãng được cho là sẽ tiếp tục duy trì định hướng này trong tương lai, bất chấp các quy định về an toàn và khí thải nghiêm ngặt hơn có thể làm khối lượng xe tăng thêm khoảng 80 kg.

Để bù đắp cho phần khối lượng gia tăng bắt buộc, Suzuki có kế hoạch cắt giảm 100-120 kg/xe trên toàn bộ dải sản phẩm, tuy nhiên vẫn đảm bảo trọn vẹn độ an toàn của từng xe.

Nhóm sáng kiến S-Light của Suzuki bao gồm sử dụng khoảng 2.000 bu-lông M8 với phần đầu nhỏ hơn giúp tiết kiệm 1 gam trên mỗi bu-lông. Thép cường lực 1.470 MPa cũng sẽ được áp dụng cho các vùng chịu lực va chạm nguy hiểm trên xe của Suzuki trong tương lai.

Suzuki cũng muốn tìm phương án hướng các khối lượng lớn ra xa khỏi khoang lái trong trường hợp xảy ra va chạm, chuẩn hóa hệ thống ADAS trên dải sản phẩm tương lai. Từ năm 2031, cụm ECU điều khiển trung tâm sẽ cắt giảm 30% chi phí linh kiện điện tử, đồng thời giảm 15% khối lượng mô-đun.