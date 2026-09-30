Hyundai Ioniq V chỉ từ 384 triệu sắp mở bán toàn cầu, có về Việt Nam?

Hyundai Ioniq V 2027 đã chính thức mở bán tại Trung Quốc. Dù được phát triển bởi Trung tâm Thiết kế Hyundai Trung Quốc, mẫu ôtô điện mang phong cách tương lai này dự kiến sẽ tiến ra các thị trường toàn cầu, củng cố vị thế của hãng xe Hàn Quốc trong phân khúc xe năng lượng mới (NEV) đang phát triển.

Về ngoại hình Hyundai Ioniq V được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới với các cột thanh mảnh và đường nét nắp ca-pô mềm mại. Bên cạnh đó là các đường nét thẳng và mảng cắt gọn gàng, mang đến vẻ ngoài thể thao, gợi liên tưởng đến siêu xe Lamborghini.

Ở khu vực đầu xe, Hyundai Ioniq V sở hữu mặt ca-lăng đóng kín và hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày chạy ngang phía trên trong khi cụm đèn chiếu xa và chiếu gần được tích hợp vào cản trước. Thêm vào đó là nóc dốc thoải dần từ cột A xuống phía đuôi, tạo kiểu dáng fastback mượt mà.

Cửa không khung với viền cửa sổ màu đen và đường gân thân xe kéo dài từ chắn bùn trước đến cụm đèn hậu cũng được trang bị mẫu ôtô điện này. Phía sau xe xuất hiện cánh gió dạng đuôi vịt cỡ nhỏ và tên xe ở giữa cửa cốp. Cụm đèn hậu có thiết kế mang phong cách “quỹ đạo sao Dimension” trong khi cản sau sử dụng thiết kế phân tầng.

Phần dưới của cản sau được trang trí bằng chi tiết màu đen mô phỏng bộ khuếch tán. Ngoài ra, xe còn có đèn phản quang nằm dọc và tấm ốp bảo vệ màu đen. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.900 x 1.890 x 1.470 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Kích thước lớn cung cấp không gian nội thất 5 chỗ rộng rãi cho mẫu xe Hàn Quốc này.

Khoang nội thất của xe nổi bật với cụm màn hình kép kích thước 27 inch và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD). Cần số được bố trí phía sau vô lăng hình bầu dục. Bệ trung tâm tích hợp đế sạc điện thoại không dây, ngăn chứa đồ dung tích 15 lít và hai hộc đựng cốc.

Hệ thống thông tin giải trí sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8295. Dung tích khoang hành lý đạt 465 lít. Một điểm đáng chú ý khác của Ioniq V là hệ thống trợ lái Momenta, có khả năng thực hiện chức năng tự lái theo lộ trình định sẵn (NOA) trên đường cao tốc.

Hyundai Ioniq V sử dụng hệ thống điện cao áp 800V. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị bộ pin LFP dung lượng 53,5 kWh do CATL cung cấp, kết hợp với mô-tơ điện công suất 188 mã lực. Xe có phạm vi hoạt động 540 km theo chu trình CLTC của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, xe còn có phiên bản tầm xa với bộ pin LFP dung lượng 66,8 kWh do CATL sản xuất, kết hợp với mô-tơ điện mạnh 225 mã lực. Phiên bản này có phạm vi hoạt động 650 km theo chu trình CLTC.

Mức giá xe Hyundai Ioniq V tại Trung Quốc dao động từ 109.900-139.900 Nhân dân tệ (khoảng 384-489 triệu đồng). Giá bán này chưa được áp dụng các chương trình giảm giá. Hiện chưa rõ sau Trung Quốc, Hyundai Ioniq V sẽ được bán ở thị trường quốc tế nào.

Video: Chi tiết Hyundai Ioniq V chạy điện ra mắt tại Trung Quốc.