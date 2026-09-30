Mitsubishi Outlander dự kiến trở lại Việt Nam và có bản nâng cấp mới

Mới đây, đại diện Mitsubishi Motors Việt Nam cho biết sẽ giới thiệu Outlander thế hệ thứ 4 trang bị công nghệ mild-hybrid ra thị trường, sau khoảng 1 năm mẫu xe này ngừng bán.

Mitsubishi Outlander sắp quay trở lại thuộc thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới. Mẫu xe có chiều dài tổng thể 4.710 mm, rộng 1.862 mm, cao 1.740 mm, trục cơ sở 2.706 mm, khoảng sáng gầm ở mức 210 mm. Kích thước này nhỉnh hơn đôi chút so với Outlander thế hệ thứ 3 từng bán tại Việt Nam.

Ngoại thất Outlander 2026 có nhiều khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm. Cụm đèn pha LED đặt thấp trong khi đèn định vị ban ngày LED được đẩy lên cao.

Mẫu xe Mitsubishi Outlander thế hệ thứ tư dự kiến mở bán tại thị trường Việt Nam cuối năm 2026 - Ảnh: Mitsubishi

Nội thất hiện đại hơn với màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe trang bị các tiện nghi như màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), sạc điện thoại không dây, dàn âm thanh Yamaha, cửa sổ trời toàn cảnh, bản cao cấp dùng điều hòa tự động 3 vùng…

Về vận hành, mẫu SUV cỡ C dự kiến phân phối tại Việt Nam được cho là sẽ trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V. Đi kèm hộp số vô cấp (CVT) và hệ dẫn động bốn bánh S-AWC (bản cao cấp), mẫu xe sở hữu công suất cực đại 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 279 Nm.

Việc đưa Outlander trở lại là một động thái bất ngờ của Mitsubishi Việt Nam. Bởi trước khi ngừng bán, Outlander đã có quãng thời gian rất dài gặp khó khăn trên thị trường, không thể cạnh tranh ngang sức với các đối thủ như Hyundai Tucson, Ford Territory hay Honda CR-V.

Thiết kế khoang lái Mitsubishi Outlander 2026 - Ảnh: Mitsubishi

Đáng chú ý là hồi cuối năm 2025, hãng xe Nhật Bản cũng đã đưa về mẫu xe Destinator để thay thế cho Outlander. Như vậy, sau khi tái xuất, Mitsubishi Outlander sẽ cạnh tranh trực tiếp với chính “anh em trong nhà” là Destinator ở phân khúc gầm cao cỡ C; bên cạnh một số đối thủ khác như Honda CR-V, Hyundai Tucson, Ford Territory hay Kia Sportage...

Không những vậy, nhiều khả năng chỉ hai năm sau, Mitsubishi Outlander sẽ có thế hệ thứ năm dự kiến ra mắt vào năm 2028, sau khi thế hệ thứ tư sắp trở lại Việt Nam cũng đã có vòng đời 8 năm (ra mắt toàn cầu năm 2021).

Mitsubishi Outlander thế hệ thứ năm được dự đoán là sẽ chịu nhiều ảnh hưởng từ thiết kế của mẫu SUV ý tưởng Elevance Concept. Theo đó, phần đầu xe tạo ấn tượng mạnh với cụm đèn định vị LED đặt cao, kết hợp các chi tiết chiếu sáng kéo dài theo phương dọc. Lưới tản nhiệt cũng được xử lý liền mạch với thân xe thay vì sử dụng nhiều mảng chrome như Outlander hiện tại.

Nguyên mẫu Elevance Concept được cho là sẽ dùng để phát triển Outlander thế hệ thứ 5 - Ảnh: Mitsubishi

Đáng chú ý là Outlander 2028 sẽ có phiên bản hybrid sạc ngoài (PHEV) trang bị đến 4 motor điện, nhiều hơn 2 motor so với thế hệ hiện tại. Việc bổ sung thêm 2 motor không chỉ nhằm tăng công suất mà còn giúp khả năng kiểm soát lực kéo độc lập chính xác hơn tại từng bánh xe. Đây có thể trở thành nền tảng cho thế hệ tiếp theo của hệ thống S-AWC, công nghệ vốn là một trong những đặc trưng của Mitsubishi.

Cấu hình nhiều motor điều khiển độc lập trên loại hình ô tô hybrid hiện vẫn chưa phổ biến. Vì vậy, nếu thiết kế này được thương mại hóa có thể sẽ giúp Outlander 2028 tạo ra khác biệt về khả năng kiểm soát lực kéo và vận hành thay vì chỉ chạy đua về công suất. Tuy nhiên, Mitsubishi hiện chưa xác nhận chính thức các thông tin trên.