SUV dài gần 5,3 mét, công suất 544 mã lực, giá hơn 1,5 tỷ đồng

Là mẫu SUV cỡ lớn chủ lực của dòng Titanium, mẫu xe mới sở hữu cấu hình 6 chỗ ngồi 2+2+2, sử dụng hệ truyền động hybrid cắm điện DM-i thế hệ thứ 6 và được kỳ vọng ra mắt chính thức trong quý IV. Đáng chú ý, BYD Formula Leopard Titanium 9 có phạm vi hoạt động kết hợp hơn 1.600 km khi bình nhiên liệu được đổ đầy và pin được sạc đầy, hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu SUV cao cấp vừa tiện nghi vừa có khả năng di chuyển đường dài.

BYD Formula Leopard Titanium 9 2027.

Về thiết kế, BYD Formula Leopard Titanium 9 2027 tiếp tục kế thừa ngôn ngữ tạo hình đặc trưng của gia đình Formula Leopard nhưng được phát triển theo hướng bề thế hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng kín, kết hợp dải đèn LED bao quanh logo thương hiệu tạo hiệu ứng nhận diện đặc trưng.

Kiểu thiết kế đầu xe ngắn, thân xe kéo dài về phía sau cùng những đường nét được xử lý tinh tế, vòm bánh xe mở rộng và tỷ lệ thân xe cao tạo cho Titanium 9 diện mạo mạnh mẽ. Ở phía sau, xe sử dụng thiết kế cửa hậu mở hai bên kết hợp cụm đèn hậu hình chữ T, qua đó duy trì phong cách vuông vức đặc trưng của dòng SUV địa hình.

BYD Formula Leopard Titanium 9 có chiều dài 5.270 mm, rộng 1.999 mm và cao 1.850 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 3.130 mm. Xe sở hữu góc tiếp cận 19 độ và góc thoát 22 độ, cho thấy khả năng vận hành không chỉ tập trung vào đường phố mà còn hướng tới những điều kiện địa hình phức tạp. Bên cạnh thiết kế thân xe cỡ lớn, mẫu SUV này còn được trang bị cấu trúc thân liền khối nhằm tăng độ cứng vững và hỗ trợ cải thiện khả năng kiểm soát thân xe.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên Titanium 9 là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh God's Eye B 5.0 được trang bị tiêu chuẩn. Mẫu SUV này đồng thời sử dụng cấu trúc thân xe bằng thép cường độ cao, 13 túi khí và hệ thống kiểm soát ổn định TSC hỗ trợ xử lý trong tình huống nổ lốp ở tốc độ cao. Ở phía trước, xe được trang bị kẹp phanh cố định 6 xi lanh hiệu suất cao, góp phần nâng cao khả năng kiểm soát khi giảm tốc và phanh ở cường độ lớn.

Khoang nội thất của BYD Formula Leopard Titanium 9 được thiết kế theo hướng cao cấp với bảng táp-lô tương đối thẳng, kết hợp các cửa gió dạng vòng và hệ thống đèn chiếu sáng nội thất Fusion Halo. Xe được trang bị màn hình toàn cảnh kích thước 30 inch cùng ghế bọc da Nappa.

Hệ thống giải trí và kết nối được đầu tư mạnh với tổng cộng tới 10 màn hình kết nối với nhau, 31 loa Janssen cùng loa tích hợp ở tựa đầu hàng ghế thứ nhất và thứ hai. Những trang bị này tạo ra không gian giải trí đa vùng, phù hợp với cấu hình SUV 6 chỗ dành cho gia đình.

Các trang bị tiện nghi khác gồm hệ thống điều hòa không khí ion nano, tủ lạnh hai cửa hai lớp dung tích 11,3 lít và 14 khu vực tiết kiệm năng lượng trên toàn xe. Cách bố trí này cho thấy Formula Leopard không chỉ tập trung vào sức mạnh vận hành mà còn hướng Titanium 9 tới trải nghiệm sử dụng cao cấp, đặc biệt trong những chuyến đi đường dài.

Titanium 9 sử dụng cấu hình 6 chỗ theo sơ đồ 2+2+2. Hàng ghế trước được thiết kế theo kiểu ghế ôm, trong khi hàng ghế thứ hai sử dụng hai ghế độc lập dạng không trọng lực, tích hợp chức năng sưởi, thông gió, massage và điều chỉnh phần hông. Ghế có thể ngả hơn 140 độ và được trang bị bệ đỡ chân chỉnh điện, hướng tới khả năng tạo không gian thư giãn cho hành khách. Hàng ghế thứ ba cũng không bị cắt giảm trang bị khi được tích hợp sưởi, thông gió, massage, cửa gió điều hòa riêng, giá để cốc và cổng sạc.

Khả năng chứa đồ của Titanium 9 cũng được chú trọng với tổng cộng 59 vị trí lưu trữ trong cabin. Khoang hành lý tiêu chuẩn có dung tích 655 lít và có thể mở rộng lên 1.245 lít khi gập hàng ghế thứ ba. Ngoài ra, xe còn có một khoang chứa đồ chìm dung tích 60 lít. Cửa hậu có khả năng chịu tải tối đa 300 kg, có thể đóng hoặc mở trong khoảng 5 giây và hỗ trợ dừng ở nhiều góc từ 0-72 độ. Độ sâu khoang hành khách đạt 490 mm, trong khi khả năng kéo tối đa của xe lên tới 2.000 kg, bổ sung thêm tính đa dụng cho mẫu SUV cỡ lớn.

Formula Leopard Titanium 9 2027 sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít kết hợp hệ thống dẫn động bốn bánh hybrid cắm điện với hai mô-tơ điện đặt ở cầu trước và cầu sau. Đây là hệ thống hybrid DM-i thế hệ thứ sáu của BYD. Động cơ 1.5T có công suất tối đa 156 mã lực, trong khi hai mô-tơ điện đạt tổng công suất 544 mã lực. Xe được trang bị bộ pin dung lượng 66,48 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện 310 km theo tiêu chuẩn WLTC. Khi kết hợp với bình nhiên liệu đầy và pin được sạc đầy, tổng phạm vi hoạt động của Titanium 9 vượt 1.600 km.

Không chỉ chú trọng hệ truyền động, Formula Leopard Titanium 9 còn được trang bị hệ thống điều khiển thân xe Yunlian-A với khả năng dự đoán bề mặt đường. Hệ thống có thể nhận diện trước những thay đổi của mặt đường như gờ hoặc đoạn đường gồ ghề, sau đó chủ động điều chỉnh hệ thống giảm xóc để cải thiện độ ổn định và sự êm ái. Theo định hướng của nhà sản xuất, mẫu SUV này có thể mang lại cảm giác vận hành êm ái tương tự sedan khi chạy trên đường nhựa, đồng thời duy trì khả năng xử lý khi đi qua những đoạn đường xấu.

Khả năng vận hành địa hình được hỗ trợ bởi hệ thống iATS, có khả năng tự động nhận diện các điều kiện như băng, tuyết, cát, bùn và sỏi để điều chỉnh công suất cũng như thiết lập khung gầm phù hợp. Sự kết hợp giữa hệ dẫn động bốn bánh hybrid, hệ thống điều khiển thân xe Yunlian-A và iATS giúp Titanium 9 mở rộng phạm vi sử dụng từ đường đô thị đến những hành trình địa hình.