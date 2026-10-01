SUV địa hình công suất 449 mã lực, di chuyển 300km không cần đổ xăng, giá hơn 730 triệu đồng

Tại thị trường Trung Quốc, Chery iCar V27 EREV 2027 có 2 phiên bản với mức giá lần lượt là 189.800 Nhân dân tệ (tương đương 734,92 triệu đồng) và 203.800 Nhân dân tệ (789,13 triệu đồng).

Chery iCar V27 EREV 2027.

Chery iCar V27 EREV 2027 sử dụng hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động với động cơ 1.5T đóng vai trò máy phát điện, kết hợp hệ thống mô-tơ điện kép. Hai mô-tơ điện cho tổng công suất 449 mã lực. Cung cấp năng lượng cho hệ thống là bộ pin LFP dung lượng 51,2 kWh do CATL sản xuất.

Nhờ bộ pin lớn hơn, iCar V27 EREV có phạm vi hoạt động thuần điện 300 km theo chuẩn CLTC, tương đương 243 km theo WLTP. Con số này cao hơn mức 210 km CLTC trên phiên bản dẫn động cầu sau và 200 km CLTC trên phiên bản dẫn động bốn bánh đang được bán.

iCar V27 có chiều dài 5.055 mm, rộng 1.976 mm và cao 1.894 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.910 mm. Mẫu SUV này sở hữu góc tiếp cận 24,5 độ, góc thoát tương ứng 24,5 độ, khoảng sáng gầm tối thiểu 220 mm và khả năng lội nước tối đa 600 mm. Tổng thể thiết kế của SUV địa hình này vẫn giữ phong cách vuông vức, chắc chắn của một mẫu SUV đa dụng, đồng thời bổ sung nhiều chi tiết công nghệ để tạo sự khác biệt so với những mẫu xe truyền thống.

Những thông số này cho thấy iCar V27 không chỉ hướng tới nhu cầu sử dụng trong đô thị mà còn được phát triển với khả năng vận hành trên những cung đường có điều kiện địa hình phức tạp. Hệ thống treo phía trước sử dụng kết cấu MacPherson với các thanh giằng tháp được gia cường, trong khi phía sau là hệ thống đa liên kết H-arm, kết hợp công nghệ giảm chấn MRC (Magnetorheological Control).

Ngoại thất iCar V27 tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ thiết kế “cổ điển tương lai” đặc trưng của thương hiệu iCar. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt thiết kế hẹp, kết hợp cụm đèn pha hình vuông và dải đèn LED dạng tròn. Hệ thống điều khiển đèn pha thông minh được tích hợp nhằm nâng cao khả năng chiếu sáng trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Bên trong cabin, iCar V27 EREV sử dụng thiết kế “Interstellar Cockpit” với cụm màn hình tập trung vào trải nghiệm số. Màn hình trung tâm kích thước 15,4 inch có độ phân giải 2,5K kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch. Cả hai màn hình đều sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8295P, có sức mạnh xử lý AI lên tới 30 Tops. Hệ thống thông tin giải trí được tích hợp mô hình AI trung tâm cùng DeepSeek, hỗ trợ nhận dạng giọng nói ở bốn vùng trong cabin, giúp hành khách có thể tương tác với các chức năng của xe từ nhiều vị trí khác nhau.

Khả năng kết nối trên iCar V27 cũng được chú trọng với hỗ trợ trình chiếu điện thoại không dây thông qua CarPlay, HiCar và CarLink. Xe đồng thời hỗ trợ truyền màn hình có dây dành cho máy chơi game, mở rộng khả năng giải trí khi xe dừng đỗ.

Các trang bị tiện nghi đáng chú ý khác gồm ghế không trọng lực tích hợp chức năng thông gió, sưởi ấm và massage, cùng cửa sổ trời toàn cảnh kép “Sky Island”. Theo iCar, thiết kế nội thất của V27 mới đây đã nhận giải thưởng “Thiết kế nội thất xuất sắc nhất” ở hạng mục xe cao cấp tại Lễ trao giải Thiết kế ô tô Torino (TADA) năm 2026.

Không chỉ sở hữu hệ truyền động EREV, iCar V27 còn được trang bị nền tảng lái xe thông minh “Super Falcon 700+”. Hệ thống sử dụng chip Horizon Robotics Journey 6P với sức mạnh tính toán 560 Tops, kết hợp một cảm biến LiDAR Hesai, ba radar sóng milimét, 12 radar siêu âm, hai camera 8 megapixel và chín camera 3 megapixel. Cấu hình cảm biến này tạo nền tảng cho khả năng nhận diện môi trường xung quanh và hỗ trợ các tính năng lái xe thông minh trên mẫu SUV.

Đáng chú ý, iCar V27 là mẫu xe đầu tiên được tích hợp công nghệ HSD V2.1 của Horizon Robotics. Theo nhà sản xuất, nền tảng này hỗ trợ kiến trúc lái xe tự động hoàn toàn theo phương thức end-to-end, qua đó đưa khả năng xử lý và ra quyết định của hệ thống hỗ trợ lái lên một cấp độ cao hơn.